2019-03-17T12:21:00+03:00
Спорт
КП Беларусь

Соболенко и Мертенс в паре выиграли турнир WTA в Индиан-Уэллсе

Это первый титул WTA Арины Соболенко в парном разряде
Владимир КРИУЛИН
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Арина Соболенко и Элизе Мартенс с кубком. Фото: twitter.com/WTAАрина Соболенко и Элизе Мартенс с кубком. Фото: twitter.com/WTA
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Турнир в Индиан-Уэллсе один из самых крупных и престижных в серии WTA (призовой фонд чуть более 9 миллионов и 35 тысяч долларов). В одиночке победный ход Арины Соболенко в 1/8 финала остановила Анжелика Кербер (в итоге она дошла до финала). В парном турнире белорусская теннисистка продолжила выступление в тандеме с бельгийкой Элизе Мертенс.

Они дошли до финала, где встретились с парой, которую можно назвать лучшей в мире: Катерина Синякова (занимает 1-е мест в парном рейтинге WTA) - Барбора Крейчикова (2-е место в рейтинге). У Соболенко в парном рейтинге 65-я позиция, у Мертенс — 11-я.

Но это все рейтинг. На корте белорусско-бельгийский тандем был сильнее: 6:3, 6:2.

Сразу видно, кто из девушек самая веселая и озорная. Фото: twitter.com/WTA

Сразу видно, кто из девушек самая веселая и озорная. Фото: twitter.com/WTA

Для Арины и Элизе это второе совместное выступление, ранее они в паре играли на Australian Open и уступили там как раз Синяковой и Крейчиковой.

- Я думаю, что мы играли очень хорошо и не дали оппоненткам времени что-либо предпринять. На Australian Open мы с Элизой изучали друг друга. И теперь у нас так: «Хорошо, Элиза делает это. Я делаю это», поэтому мы хороши. Будем продолжать участвовать в больших турнирах. Мы просто наслаждаемся игрой, наслаждаемся розыгрышами, подачей, ударами. Никакого давления. Другие эмоции, нежели в одиночных матчах. Да, и хорошо иметь еще один трофей в своей коллекции», – цитирует Соболенко сайт WTA.

Победитель парного турнира получит 457,290 долларов и 1000 очков в рейтинг.

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