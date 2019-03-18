«Трупов было так много, что приходилось их перепрыгивать». 75-лет назад освободили Озаричский лагерь смерти

Начало 1944-го. Наступление Советской армии идет полным ходом, многие жители Беларуси еще прячутся в лесах и ждут освободителей. И в это время у фашистов созревает новый коварный план: чтобы помочь остановить наступление, они решают создать у восточной границы Беларуси лагерь смерти. Здесь, по задумке немцев, должны массово умирать мирные жители, чтобы смертельные инфекции распространялись на линии передовой и наступающие советские солдаты погибали от болезней…

Так был создан Озаричский лагерь смерти. Комплекс состоял из трех концлагерей, построенных на редколесье и заболоченной территории. Один из них находился у поселка Дерть, второй - в двух километрах от местечка Озаричи, третий - у деревни Подосинник. На территории Озаричей не было никаких построек, узники находились под открытым небом, поэтому умирали от холода, голода и болезней. Люди снимали одежду с трупов, чтобы спасти себя и детей.

В лагерь согнали жителей деревень гомельского Полесья и тех, кто прятался в лесах: в основном, это женщины с детьми и старики - те, кто не ушел на фронт, и кого фашисты не забрали в трудовые лагеря. В итоге через Озаричский концлагерь прошли, по разным данным, от 40 до 50 тыс. человек. Из них буквально за несколько дней погибли от 10 до 13 тысяч. Освободили узников 18 - 19 марта - 75 лет назад.

«ФАШИСТЫ БРОСАЛИ ХЛЕБ С УСМЕШКОЙ, МЕТИЛИ НАМ В ГОЛОВЫ»

Около половины узников тогда еще были детьми, поэтому многие свидетели зверств фашистов дожили до наших дней. Сейчас им за 80, но детство в лагере не могут забыть и сейчас.

- Когда нас пригнали в Озаричи, покидали под колючую проволоку. Сидели мы голодные, холодные, без воды… Хлеб бросали - кто схватит, кто не схватит… Мы не могли поймать, потому что были отощавшие, неспособные ходить. В лагере мы вообще ничего не ели, - рассказывает «Комсомолке» 83-летняя Екатерина Будник из Калинковичей. - Все время просили у мамы есть и пить. Набирали грязь с водой и так ее всасывали, прямо с грязью. Спали тоже прямо на земле, в грязи - в кучу посгибаемся и лежим один у одного…

85-летний гомельчанин Владимир Мышак написал книгу воспоминаний о своей жизни, в том числе в Озаричах. Он даже нарисовал по памяти лагерь.

Владимир Мышак нарисовал, как выглядел лагерьФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Сначала мы оказались в пересыльном лагере Рудобелка - голом поле, обнесенном колючей проволокой. Погода была плохая, слякоть. Привозили хлеб. Грузовые машины подъезжали к забору из колючей проволоки, люди собирались к грузовикам, и фашисты сбрасывали булки хлеба прямо в толпу. Я тоже пошел, но мне ничего не досталось. Немцы бросали хлеб с усмешкой, с издевкой, нагло, стараясь, попасть кому-то по голове, в лицо, и когда это удавалось, смеялись, - вспоминает Владимир Михайлович.

Да и хлеб, как оказалось, был из просяной мякины. Есть его было невозможно - только если размочить водой. Затем семью перевезли в Озаричи:

- Там народу уже была тьма-тьмущая. Этот лагерь был в лесу. Наша семья разместилась вокруг небольшой сосенки, на возвышенности. Тем, кого привозили после нас, пришлось размещаться в низинах, сухих мест уже не было. Каждый день на местах, где сидели люди, становилось все больше бугорков, прикрытых снегом - это были трупы. В итоге их стало так много, что нельзя было пройти, приходилось перепрыгивать через эти бугорки - замерзших под снегом людей…

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ МНОГИХ РАЗОРВАЛИ МИНЫ

- В лагере маму обыскали, забрали паспорт ее и отца, который был на фронте, забрали наши с братом метрики. Рядом горел костер - туда на наших глазах бросили все документы, - говорит 82-летний Алексей Бобрик из Калинковичей. - Зашли за проволоку - сесть было вообще негде. Приспособились немного повыше, чтобы не быть в воде, мама собрала каких-то веток. Вечером привезли хлеб, все побежали. Я тоже пошел и вижу, как немцы чрез проволоку кидают хлеб. Слышу, люди говорят: хлеб с опилками. Одна булка полетела и мне попала в плечо, да так крепко… Я пошел назад к маме. Один знакомый дал нам полбулочки того хлеба. Самое страшное - как мы там ночевали. Не могли спать, просто сидели. Рядом были мертвые люди: и там лежат, и здесь… Наша мама была молодая, ей тогда еще и 40 лет не было, она сумела нас как-то согреть… А другие умирали от холода и болезней, особенно пожилые, которые труднее переносили холод. И никто на это уже не обращал внимание, никто их не хоронил… Этот лагерь организовали для того, чтобы заразить советских военных, которые будут наступать, тифом. И все делали специально, чтобы мы были тифозные и заражали солдат.

Документы Алексея Бобрика и его семьи сожгли в лагереФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Как-то к утру люди заметили трассирующие пули. Потом стали кричать, что пришли солдаты со звездочками:

- Это были освободители, люди побежали к ним обниматься и целоваться. Но командующий сказал никому из лагеря не выходить, потому что территория была заминирована. Некоторые, кто оставил в деревне совсем маленьких детей, все-таки решились идти. Там они и остались, потому что подорвались на минах. А мы потом все вышли по одной тропинке, которую разминировали.

- Чтобы нас заразить, немцы специально давали такую рыбу, которую нельзя было есть, - рассказывает 85-летняя Екатерина Гарбар из деревни Гулевичи. - Когда наши пришли, нашли склады с продуктами. Люди их хватали, а они были отравленными. Из-за этого тоже много людей погибло, и при выходе многие на минах разрывались. Нас уже вели разминированной дорожкой, а по сторонам лежали люди, которые пошли вперед и подорвались.

Екатерина Митрофановна в лагере болела тифом, но чудом выжилаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

ТИФОМ ОТ УЗНИКОВ ЗАРАЗИЛИСЬ СОЛДАТЫ И ЖИТЕЛИ ДЕРЕВЕНЬ

Многие узники умерли уже после освобождения - от сыпного тифа. По данным историков, было зарегистрировано около 700 случаев тифа из-за контакта освобожденных с жителями близлежащих деревень. Больше 50 воинов 65-й армии, принимавших участие в освобождении лагеря, тоже заразились и умерли. Тиф стал поражать и жителей населенных пунктов, в которых дислоцировались госпитали. В деревне Старые Новоселки есть братская могила, в которой захоронено 230 воинов. Как утверждают старожилы, большая часть солдат умерла от тифа. Из 3 тысяч человек личного состава, что привлекались к оказанию медицинской помощи и проведению противоэпидемических мероприятий среди населения, около 8%, несмотря на предупредительные меры, заразились и переболели сыпным тифом.