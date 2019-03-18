Медики о менингите: О вспышке заболевания в Беларуси говорить не можем

За последний месяц в Гомеле, в оборудованной и современной областной детской больнице от менингита скончались двое детей - 16 февраля врачи не смогли спасти двухлетнего Глеба, а 11 марта в той же больнице умерла 16-летняя школьница.

В СМИ родители Глеба рассказывали, что у ребенка резко поднялась температура, малыш стал беспомощным и слабым, его привезли в больницу. В приемном отделении мальчика осмотрели лор, невролог, реаниматолог, у одного из врачей возникло подозрение на менингит. Ребенка поместили в палату, где на протяжении нескольких часов мама с ребенком ждали медиков. Когда врачи спохватились, мальчик уже был в крайне тяжелом состоянии, спасти малыша уже не удалось.

Процент летальных случаев при разных формах менингита различен. В среднем, по статистике ВОЗ, летальным является каждый 10-й случай.

11 марта 16-летнюю девушку забрали из дома на «скорой», положили в больницу, и в тот же день школьница умерла в медучреждении. Известно, что до госпитализации она несколько дней болела дома, была на больничном. Позже в Управлении здравоохранения Гомельского облисполкома медики назвали официальную причину смерти: «К трагедии привело молниеносное течение менингококковой бактериальной инфекции».

Родителей уже ничего не утешит. Ни проверки, ни наказания. Главный вопрос, который сейчас волнует белорусов: почему при нынешних возможностях медицины детей не удалось спасти в стенах больницы? И неужели в Гомеле вспышка менингита?

В Минздраве объясняют, что ситуация находится на контроле министерства, дается оценка действиям специалистов. Проверку по факту смерти детей проводит и Следственный комитет. В больнице, где произошли трагедии, от комментариев отказываются.

КОМПЕТЕНТНО

«У этой заболевания зачастую молниеносное течение»

- Менингит - крайне тяжелое заболевание, - рассказывает главврач Минской городской клинической инфекционной больницы Николай Юровский. - Возбудителями могут быть вирусы, бактерии, палочки. Самая опасная - менингококковая бактериальная инфекция. Менингит бывает первичный, вторичный… Заболевание выражено поражением центральной нервной системы. В частности - оболочек и вещества головного и спинного мозга. Для нас это всегда крайне тяжелые пациенты - с септическим шоком, полиорганной недостаточностью (состояние, при котором нарушается функционирование двух и более систем организма. - Ред.), резким падением давления, нередко отеком мозга, молниеносным течением болезни.

- Правда, что счет при менингите идет не на дни, а на минуты?

- Если срочно не предпринять необходимых действий, безусловно, может наступить смерть.

- Кто подвержен риску заболеть?

- Носителей инфекции довольно много - порядка 10% людей. Далеко не все они болеют менингитом, но являются переносчиками болезни. В особой зоне риска - люди с ослабленным иммунитетом, заболеть могут и дети, и взрослые. Наибольший риск подхватить вирус - в местах большого скопления людей.

- Как понять, что начинается не ОРВИ или грипп, а менингит? Симптомы похожи…

- Да, среди первых проявлений болезни - головная боль, высокая температура. Но вместе с ними - рвота, светобоязнь, потеря сознания. Кроме того, для менингита характерно резкое начало заболевания - больные, если находятся в сознании, могут даже назвать точное время, когда заболели. Еще один признак - скованность шейных и других мышц: если шея запрокидывается, прижать ее к груди почти невозможно. В случае с менингококковой инфекцией появляется также характерная сыпь - маленькие синячки-звездочки, которые увеличиваются и постепенно сливаются в пятна. Если нажать на такое пятно, оно не бледнеет.

Даже при современных технологиях лечения вероятность летального исхода при некоторых видах менингита велика.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Насколько велика вероятность летального исхода?

- Все зависит от типа возбудителя болезни и изначального состояния организма человека. Вирусные менингиты переносятся проще бактериальных. Однако при отсутствии правильного лечения вероятность летального исхода очень высока. Чем быстрее больного доставят в больницу, тем быстрее врачи могут выработать верную стратегию лечения.

- Когда в последний раз был зафиксирован случай менингита в вашем учреждении?

- На прошлой неделе на стационарном лечении у нас находились пять пациентов из разных городов страны с менингитом, вызванных вирусами, и два пациента с гнойным менингитом, вызванных пневмококковой инфекцией, один из них - вторичный.

- Можно говорить, что в Беларуси вспышка менингита?

- Нет, об этом мы говорить не можем.

- Если люди имели контакт с человеком, который заболел менингитом, есть вероятность, что и он тоже заболеет?

- Все зависит от вида менингита. Если он вызван менингококковой инфекцией, то при тесном контакте с больным заболеть действительно можно. Но не обязательно. В этом уже разберутся эпидемиологи, которые обязательно отреагируют на ситуацию.

Медики говорят, что в случае с менингитом счет идет даже не на дни и часы, а на минуты и секунды

КСТАТИ

Как привиться от менингита?

Как объяснили в одном из столичных медцентров, единой прививки от менингита не существует. Это связано с особенностями бактерий и вирусов, которые запускают инфекционный процесс. Есть отдельные вакцины от менингококковой, пневмококковой и гемофильной инфекций.

- У нас есть бельгийская вакцина для детей от пневмококковой инфекции за 114 рублей, американская для детей и для взрослых - 150 рублей, - рассказали в медцентре. - Вакцина от гемофильной инфекции - 27 рублей. Есть также многокомпонентная французская вакцина за 102 рубля. Сколько прививок и когда делать, подскажет педиатр или терапевт.

СПРАВКА «КП»

До конца ХХ века смертность от бактериального менингита составляла почти 100%. Лекарств, способных излечить пациента от опасной болезни, не было. В наши дни врачи научились вовремя диагностировать заболевание, а фармакология предлагает множество активных в отношении возбудителя лекарств. Но, увы, практика показывает, что даже в этих случаях не все заканчивается благополучно. Случай с маленьким Глебом, который несколько часов пролежал без помощи в одной из лучших больниц области - тому подтверждение.

В настоящее время процент летальных случаев при разных формах менингита различен. В среднем, по статистике ВОЗ, летальным является каждый 10-й случай. 20% людей, которые перенесли заболевание (речь чаще всего о бактериальном менингите), не могут полностью восстановить все функции организма. Самое частое осложнение - потеря слуха. В списке других возможных осложнений - нарушение памяти, походки, координации движений, трудности с обучением, почечная недостаточность, судороги, нарушение кровообращения в конечностях.