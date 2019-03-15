Может ли отпуск за свой счет быть больше 30 дней?

По семейным обстоятельствам мне нужно две недели отсутствовать на работе. Текущий трудовой отпуск я уже израсходовал и 30 дней за свой счет в этом году тоже взял. Начальник готов отпустить меня, но говорит, что по законодательству за свой счет можно брать не больше 30 дней в год. Так ли это?

Анатолий.

В отпуск за свой счет вас можно отпустить. Статьей 190 Трудового кодекса предусмотрено, что по семейно-бытовым и другим уважительным причинам работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты не более 30 календарных дней в течение календарного года, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением, нанимателем.

Хорошо, если такой отпуск предусмотрен коллективным договором. Если нет, то будет вполне достаточно просто приказа о предоставлении вам отпуска.

Поэтому пишите заявление, и если наниматель не против вас отпустить, надо будет издать приказ. И отпуск за свой счет, даже если вы 30 дней в этом календарном году уже использовали, будет предоставлен в соответствии с законодательством.

Изменилась продолжительность отпуска

На работу я устроилась 1 июля прошлого года. Отпуск был 24 дня. С 1 января 2019 года со мной заключили контракт, по которому отпуск стал 28 дней (4 дня добавили за контракт). В отпуск собираюсь в конце весны. Какой продолжительности он будет? Уже 28 дней?

Татьяна.

Нет. Так как у вас в течение рабочего года отпуск изменился, то общая его продолжительностью будет рассчитываться пропорционально отработанному времени.

Упрощенный расчет выглядит так. С 1 июля по 31 декабря, имея право на отпуск 24 календарных дня, вы отработали половину рабочего года. То есть за это время вы получили право на половину отпуска - 12 дней. За вторую половину рабочего года, когда у вас отпуск увеличился до 28 дней, вам положено уже 14 дней отпуска. Получается, что за весь рабочий год отпуск у вас будет 26 календарных дней (12+14).

А трудовой отпуск 28 дней у вас будет лишь в следующем рабочем году.

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