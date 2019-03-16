Исчезающие лошади Пржевальского неожиданно обосновались в Беларуси. Только посмотрите на них!

Лошадь Пржевальского - последняя дикая лошадь на планете. Она внесена в Международную Красную книгу как вид на грани исчезновения (см. СПРАВКА «КП»). В дикой природе ее уже не найти, но в неволе вид еще живет, и есть надежда, что однажды вернется в свою естественную среду.

Мы расспросили старшего научного сотрудника Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Валерия Юрко о том, что привело диких лошадей в Беларусь.

Последний раз лошадь видели в Центральной Азии в 1968 году и с этого момента она считается исчезнувшей из дикой природы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как к нам попали дикие монгольские лошади?

Благодаря цепочке событий и воле случая. В начале ХХ века в родной для породы Монголии голод, неожиданный холод (до минус 40) и охота свели популяцию лошадей к минимуму. Оставшихся зоологи отправили спасаться в местные и зарубежные заповедники и зоопарки. Когда угроза популяции миновала, несколько лошадей передали в Украину.

Климат был подходящий, но войны и суровые морозы снова сделали свое дело: в живых остались лишь лошади, которых держали в неволе. Правда, многие из-за смешивания с домашними лошадьми оказались полукровками, но методом постоянного отбора породе удалось вернуть дикий вид. Чистокровных животных стали содержать отдельно.

Тех, кто не прошел отбор, стало много, и в 1998 году два десятка лошадей завезли в чернобыльскую зону отчуждения Украины (она еще не была заповедником), где содержали в большом загоне.

Затем лошадей отпустили на свободу. В 2007 году две самки с самцом перешли на белорусскую территорию.

- Любой вид животных при увеличении численности расширяет ареал обитания. Но к тому времени плотность в Украине еще не достигла таких значений. Думаю, их подтолкнуло к переходу в Беларусь что-то другое. Сказать точно, сколько их сейчас на белорусской территории, сложно. Мы думаем, около 30 - 35 особей. Постепенно появляются новые табуны, а значит, популяция растет. Почему именно зона, пострадавшая от ЧАЭС? Могу предполагать, что в зоопарках лошадей стало много, и украинцы, чтобы не тратить большие деньги на их содержание, решили выпустить их на свободу и посмотреть, что получится. Территория для их обитания здесь просто огромная и хорошо охраняемая, - объясняет Валерий Юрко.

Теперь на белорусской части чернобыльской зоны живут три небольших табуна. Табун обычно состоит из небольшой семьи: 4 - 5 взрослых кобылиц с потомством и один жеребец во главе стаи. Жеребцы, достигшие зрелости, из стаи изгоняются и живут поодиночке или формируют свою холостяцкую группу.

Спят эти лошади стоя в кольце, головами внутрь. В центр помещают жеребят для их безопасности.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Грозит ли белорусским лошадкам исчезновение?

Похоже, ученые не прогадали, отправив их в чернобыльскую зону - животные быстро адаптировались и стали размножаться. Сейчас их более ста особей на территории белорусской и украинской частей зоны.

Изредка на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника охрана и милиция ловят браконьеров, но большинство из них - рыболовы. Все же радиация, охрана и большие штрафы отпугивают нарушителей.

Что удивительно, практически все лошади из заповедника выглядят, как их чистокровные братья. Но есть гибриды, которые угрожают чистоте породы. Их нужно изымать, но по белорусскому законодательству сделать это невозможно. В России и Украине породе дали охранный статус, но в Беларуси они «гуляют сами по себе». Хоть и под наблюдением энтузиастов.

- Если животных в начале их «самостоятельной жизни» не охранять, то популяция может быстро исчезнуть. Только достигнув определенной численности (не менее ста особей), популяцию можно считать жизнеспособной. Таким редким животным необходима охрана. Наша зона отселения в этом плане защищена и случаев браконьерства по редким видам нет. Если бы все заповедники в Украине и России охранялись, как наш ПГРЭЗ, поверьте, у нас было бы огромное обилие диких животных! К нам лет пять назад приезжал зоолог из Великобритании, который занимается изучением заповедников мира. Он говорил, что за пять дней в Березинском заповеднике не увидел ни одного млекопитающего, а в нашей зоне за полдня увидел пять. Он сказал «Сразу видно, где налажена надлежащая охрана!» - вспоминает сотрудник заповедника.

Повышенный уровень радиации на территории заповедника оказался хорошей защитой от браконьеров.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Где сейчас можно найти редкую породу?

В дикой природе лошадь Пржевальского нигде не сохранилась, но с международной помощью этот вид постоянно отправляют на волю в прежние места обитания. Сейчас в мире около 2 тысяч чистокровных лошадей Пржевальского, большинство - в неволе. Только две популяции на свободе: в диких условиях Монголии и в чернобыльской зоне на территории Украины и Беларуси.

Лошадь Пржевальского - последняя дикая лошадь на планете.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Из литературы известно, что в чернобыльской зоне не чистокровные лошади этого вида, а гибриды. Но генетически близкие к номиналу лошади Пржевальского, - объясняет Валерий Юрко.

В Оренбургском заповеднике в России лошадей Пржевальского содержат за забором, чтобы порода не смешивалась с другими, а в Китае и Казахстане их выращивают в специальных вольерах. Представители данного вида содержатся в Берлинском, Московском и Пражском зоопарках.

Чтобы сфотографировать лошадей Пржевальского, пришлось несколько часов сидеть в засаде.Фото: Павел МАРТИНЧИК

СПРАВКА «КП»

Порода названа в честь путешественника Николая Михайловича Пржевальского, который в 1878 году вернулся из экспедиции по Центральной Азии и привез подаренные ему местными охотниками череп и шкуру неизвестной до этого лошади. К слову, по информации Березковской сельской библиотеки, у путешественника есть белорусские корни. Его дед Кузьма Фомич Пржевальский был дворянином, который родился и жил в деревне Скуратово Бабинической волости Витебского воеводства - родовом гнезде Пржевальских (сейчас Вороновский сельсовет Витебского района). Затем из-за бедности он с семьей перебрался в Ельнинский уезд Смоленской губернии, где и родился Н.М. Пржевальский.

Лошади Пржевальского - одичавшие потомки лошадей, обитавших в Казахстане еще до нашей эры. У этого вида хвост не конский, а типично ослиный, как и темная полоска, идущая от холки до хвоста. А еще они обладают короткой гривой без челки и темными ногами (иногда даже с полосками!), как у зебр. Детеныши лошадей этой породы светлые, практически белые.

Они отличаются от обычной лошади не только видом, но и на генетическом уровне - у них 64 вместо 66 хромосом.