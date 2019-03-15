2019-03-15T17:25:20+03:00
Общество
КП Беларусь

«Даже испугаться не успел»: срочника, уронившего гранату, спас офицер

ЧП случилось в военной части в Печах, что под Борисовом
Геннадий МОЖЕЙКО
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Офицер закрыл собой солдата, уронившего гранату в окоп. Фото: Минобороны / фото носит иллюстративный характерОфицер закрыл собой солдата, уронившего гранату в окоп. Фото: Минобороны / фото носит иллюстративный характер
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Под наблюдением офицеров срочники учились метать боевые гранаты РГД-5 из окопа. Штука серьезная: в каждой гранате - 110 граммов тротила, а радиус убойного действия осколков - 25 метров. И тут случилось непредвиденное: один из солдат случайно уронил гранату в собственный окоп.

Старший лейтенант Дмитрий Филипович успел быстро среагировать: выбросил гранату из окопа и закрыл собой солдата.

Учитывая, что задержка между моментом, когда гранату выпустят из рук, и взрывом - всего четыре секунды, у Дмитрия на принятие решения и спасительное действие было буквально мгновение.

К счастью, все закончилось хорошо, оба военнослужащих получили незначительные травмы мягких тканей ног. Первичную помощь солдатам оказали в Борисове, а потом перевезли в Минск в военный госпиталь. Там сообщили, что осколки затронули в основном нижние конечности. Это поверхностные ранения, которые не представляют угрозы для жизни.

Оказалось, раны могли быть серьезнее, но солдаты были в бронежилетах - это обязательное средство защиты во время таких упражнений. Поэтому осколки повредили только ноги. Сам герой рассказал подробности: оказалось, он выкинул из окопа не солдата - как первоначально сообщалось, а гранату:

- Это были плановые занятия. Выполняли упражнение - метание гранат. Военнослужащий уронил гранату в окоп. Пришлось действовать по ситуации - выбросил гранату, закрыл солдата, - цитирует БелТА старшего лейтенанта Дмитрия Филиповича. - Все произошло очень быстро. Первое, что пришло в голову - как здоровье у солдата. А о себе не думал. В такой ситуации всегда в подсознании есть такой вариант: если что-то случится, то как я буду действовать и что буду делать. В принципе, впервые пришлось на практике столкнуться с данной ситуацией. В любом из вариантов поступил бы точно так же.

24-летний рядовой Павел Ботяновский тоже рассказал об инциденте:

- Что пошло не так, я, если честно, сам не могу понять. Учебные гранаты я метал и до этого, боевая была первая, но опыт метания был. Замах сделал, а уже когда бросал, заметил, что в руке гранаты не оказалось - она на земле лежала. Даже испугаться не успел, все произошло очень быстро. Офицер же среагировал молниеносно. За что ему огромное спасибо.

БУДЬ В КУРСЕ

Иногда в подобных случаях офицер спасает подчиненных ценой собственной жизни

Так случилось в 2013 году на полигоне в Уручье. 40-летний подполковник Борис Листопад, имеющий 20-летний опыт работы со взрывоопасными материалами, показывал курсантам, как подрывать тротиловые шашки. Что-то пошло не так, и огнепроводный шнур загорелся раньше времени. Борис накрыл шашки своим телом, и в этот момент произошел взрыв. Подполковник погиб, но ценой своей жизни спас пятерых курсантов - они отделались незначительными травмами.

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