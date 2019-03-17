«Если лечение деменции начать вовремя, можно выиграть у болезни лет пять»

Деменция - это стойкое снижение познавательной деятельности с утратой ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. Заболевание невозможно вылечить, но если заметить первые изменения вовремя, есть возможность сохранить те функции и навыки, которые есть у пожилого человека сегодня и отдалить тот момент, когда он не сможет себя обслуживать сам.

На вопросы читателей отвечали врач-психиатр Гродненского областного клинического центра «Психиатрия-наркология» Татьяна Будник и главная медсестра Гродненской областной организации Красного Креста Елена Горбачевская.

Слева направо: Елена Горбачевская и Татьяна БудникФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Здравствуйте, мне 72 года, я всю жизнь работала - писала, считала. А когда ушла на пенсию, замечаю, что память начала уходить: разучилась готовить, забываю даты. Подозреваю, что у меня деменция. Как мне понять, действительно ли у меня такой диагноз?

- Чтобы точно можно было определиться с диагнозом, вам необходимо обратиться к участковому психиатру в психоневрологический диспансер по месту жительства. Врач проведет ряд исследований. Вполне возможно, что это просто возрастные изменения памяти, которые не имеют ничего общего с деменцией. Но к врачу обратиться лучше быстрее.

- У мамы деменция, она находится в депрессии: ничего не хочет, отказывается от еды. Врачи не могут ничего сделать. В психиатрическом диспансере назначают таблетки - и все. Мама живет отдельно, и сколько я ни уговаривала ее переехать ко мне, все бесполезно.

- Обратного пути при этом заболевании, к сожалению, нет. За счет лечения вы можете выиграть у болезни 4 - 5 лет и сохранить те функции, которые сейчас еще присутствуют у мамы. Это значит, что память полностью мы восстановить не сможем, но замедлить процесс её снижения можно.

Человек с деменцией нуждается в уходе и наблюдении со стороны близких людей. Если не сейчас, то через полгода это станет более очевидно: станет необходимо контролировать выключены ли свет, газ, закрыты ли двери; могут возникнуть вопросы с организацией питания, гигиенических процедур. Варианты решения данного вопроса: забрать маму к себе, переехать к ней или нанять сиделку.

- Врачи говорят, что не могут ничем помочь, кроме как выписать медикаменты или определить в больницу.

- В госпитализации в диспансер или стационар нет никакой проблемы. Это возможность получить расширенную помощь психиатров и психологов. Специалисты помогут понять, с чем связан отказ от еды и снижение настроения вашей мамы. Это может быть действительно депрессия или же очередная стадия деменции.

- Как себя вести, если близкий человек с деменцией не узнает родных, прячет деньги, а потом обвиняет в воровстве?

- Вы должны понимать, что он делает так не специально - это одно из проявлений болезни. Зачастую к людям с деменцией стоит относиться так же, как к детям, - многое прощать, быть терпимее. В данной ситуации документы лучше забрать, чтобы вы точно знали, где они находятся. Нужно принять тот факт, что той личностью, которой был ваш близкий человек, он уже, к сожалению, не будет. И относиться с пониманием и терпением к его поведению. Чтобы справиться с переживаниями, которые появляются у вас в ответ на поведение (претензии) вашего близкого человека, советуем вам обратиться к психотерапевту, чтобы получить эмоциональную поддержку.

- Отцу 86 лет. Полгода у него мания, словно его обокрали: постоянно спрашивает у моей мамы, где ножи и рубашки, которые ему дарили. Мама пытается убедить, показывает, что все вещи на месте… Я стараюсь переключить внимание, но ничего не помогает. Что говорить в таком случае?

- Можно попробовать различные варианты и посмотреть, какой из них сработает. Но практика показывает, что вариант переключать внимание самый правильный. Не надо принимать обвинение в воровстве на свой счет и доказывать свою невиновность. То, о чем вы говорите, это бредовая симптоматика. Это одно из проявлений болезни. Медикаментозной коррекции такие состояния поддаются с трудом. Участковый психиатр поможет скорректировать проявление раздражительности и агрессии у вашего отца. Я бы посоветовала оказать психологическую поддержку вашей маме. Чтобы разгружать ее эмоционально и восстанавливать ресурсы.

Она постоянно находится рядом с отцом, постоянно испытывает стресс, сталкиваясь с различными проявлениями болезни близкого человека. Она всю жизнь прожила с личностью, которая в настоящее время, под действием болезни изменилась. Сейчас это уже не тот муж, глава семьи, отец детей, которым он был несколько лет назад. И ожидания в его отношении должны быть иными.

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«ЕСЛИ БАБУШКА ПРОСИТ ОТВЕЗТИ ЕЕ НА РОДИНУ, НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО ЭТО НЕВОЗМОЖНО»

- Бабушка постоянно просит отвезти ее туда, где она родилась. А там уже нет ее дома, поехать на ее малую родину вместе мы не можем чисто физически. Пытаемся объяснить это бабушке, но она повторяет свою просьбу…

- Иногда проще согласиться, чем вступать в спор с человеком. Вы его не переубедите, а свои силы потратите. Конкретно в вашем случае не нужно травмировать бабушку, каждый раз рассказывая ей о том, что дома нет и туда не попасть. Лучше попробовать переключить ее внимание, перевести тему: «Бабушка, сегодня я не на машине».

- Муж лежит с деменцией. Но, кроме этого, он не может дышать, постоянно задыхается, у него нарушен сон. Уже год спасает только снотворное. Неужели в ХХI веке нет такого лекарства, чтобы убрать у человека хотя бы эти симптомы? Супруг просто погибает - больно на него смотреть.

- В настоящее время существуют состояния, при которых добиться положительного эффекта мы может только путем постоянного приема медикаментов. Также необходимо выяснить, в связи с чем ваш муж испытывает затруднения при дыхании. Это может быть связано с чувством тревоги и беспокойства или же проблемами соматического, неврологического характера. С этим вопросом можно обращаться к участковому терапевту, психиатру.

- У жены деменция. Ничего не помнит, речь путаная, не ходит. Врач прописал препараты, чтобы она была спокойнее, но от них нет почти никакого действия. Есть ли вероятность, что память станет хоть немного лучше?

- Память, к сожалению, уже не вернется. Нужно обратиться к участковому психиатру, чтобы поменяли препарат, если тот, который принимает ваша жена, не помогает. Посоветуем вам привлекать к помощи детей и распределить функции ухода за вашей женой, чтобы у вас была возможность восстанавливать силы.

- У брата после инсульта деменция. Сейчас ему 68 лет. Лишен дееспособности. Где можно его полечить и поддержать его здоровье?

- Вы можете обратиться к участковому психиатру, чтобы определить необходимый объём помощи для вашего брата. Специалист находится в психиатрическом диспансере вашего города.

- У близкого человека паника перед больницами: не отдавай меня никуда, мне там еще хуже будет! Как мне быть, если хочу помочь, а он очень боится тех же Новинок?

Если человек боится предстоящей операции по поводу аппендицита, то это не говорит о том, что ему не надо оказывать помощь. Это такая же ситуация, хоть на первый взгляд может показаться и иначе.