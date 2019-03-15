Жители дома, где на балконе хранили уран: « Весь дом в шоке! Наши дети болеют месяцами, возможно, из-за радиации?»

- В ЖЭС пришел мужчина и сказал, что увидел возле контейнеров пластиковое ведро с емкостями, на них были этикетки: «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение». Мы сначала не поверили - мало ли что люди могут придумать, но решили проверить информацию. Оказалось, все правда. Мы срочно позвонили в МЧС, - рассказывает ведущий инженер ЖЭС №37 г. Минска Андрей Тишкевич.

К месту ЧП выехал автомобиль химической и радиационной защиты МЧС. Спасатели оградили помещение и замерили радиационный фон: на расстоянии одного метра замеры показали превышения в 4 раза, в двух метрах радиационный фон не превышал норму.

Внучка умершей бабушки вынесла 5 килограммов реактивов просто на контейнерную площадку. Фото: МЧС

- Спасатели сразу же отвели в сторону всех очевидцев и проверили их радиационный фон. К счастью, приборы не показали превышение, - добавил Андрей Тишкевич.

По информации МЧС, на контейнерной площадке обнаружили пять банок с порошкообразными веществами: две банки (по 1 кг) уранила хлористого и по одной банке уранила азотнокислого, уранила сернокислого и урана трехкислого.

- Опасные вещества были отправлены в Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны». После изъятия спасатели еще раз замерили радиационный фон на контейнерной площадке, он был в норме, - сообщила пресс-служба МЧС.

Как рассказал «Комсомолке» научный секретарь Научного учреждения «ОИЭЯИ - Сосны» Артем Радкевич, сейчас специалисты проводят анализ содержимого в поступивших емкостях, чтобы убедиться на сто процентов, что это за вещества.

Радиоактивные вещества хранились несколько лет на балконе у женщины, которая умерла в 2016 году. Фото: МЧС

Бабушка продавала опасные реактивы?

Чуть позже милиция выяснила, что опасные вещества принадлежали минчанке 1939 года рождения, которая умерла в 2016-м. А емкости с реактивами на контейнерную площадку вынесла ее внучка - банки она обнаружила на балконе у бабушки. Как оказалось, женщина работала на химическом факультете одного из минских вузов, скорее всего, оттуда она и принесла радиоактивные вещества.

«Комсомолка» разыскала людей, которые живут по соседству с квартирой, где хранились опасные реактивы. По их словам, последние годы жизни хозяйка квартиры была парализована, за ней присматривали дочка и внучка.

По словам соседей, бабушка продавала соли урана. Фото: МЧС

- Весь наш дом в шоке! Вот так живешь с людьми долгие годы в одном подъезде, здороваешься, а потом выясняется, что на балконе они хранят опасные вещества, - рассказывает соседка Алеся, которая была понятой во время обыска. - Милиция разбиралась до двух часов ночи. Как мы поняли со слов дочери, бабушка продавала эти реактивы. В пятницу правоохранители должны были обыскать гараж и дачу, принадлежащие этой семье.

- Скажите, специалисты замеряли радиационный фон в квартирах соседей?

- Нет, измеряли только в квартире бабушки. Нам сказали, чтобы не переживали, потому что все емкости были герметично закрыты. Но мы сомневаемся, что нам говорят всю правду. Во-первых, даже из закрытых банок шло излучение, а во-вторых, на них было написано «1977 год». Только представьте, сколько лет они, возможно, простояли на этом балконе! В-третьих, на месте нашли не пять банок, как пишут официально, а больше. Еще четыре увезли сразу после приезда МЧС. Мы видели. Сейчас вот думаем, может, от этого наши дети все время болеют? Почти в каждой семье в нашем доме по двое несовершеннолетних детей: они постоянно болеют, некоторые по несколько месяцев. Я с дочкой с ноября прошлого года по февраль этого постоянно хожу в поликлинику.

Спасатели передали опасные вещества в исследовательский институт. Фото: МЧС

КОМПЕТЕНТНО

«Комсомолка» обратилась за комментарием к координатору проекта энергетической программы Гринпис России Рашиду Алимову:

- Найденные вещества - это реактивы (соли урана). Они опасны, если рассыплются, попадут в организм через дыхательные пути или с пищей. При попадании в организм соли урана опасны не только внутренним облучением (радиацией), но и токсичностью этих соединений. В закрытых банках они не представляют непосредственной опасности, но на свалку их выбрасывать неправильно. В быту азотнокислый уранил мог использоваться при проявлении фотографий.