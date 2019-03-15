Александр Лукашенко вручил школьникам паспорта

Во Дворец Независимости приехали 25 школьников из разных регионов страны. Всем им исполнилось по 14 лет. А чести встретиться с президентом они удостоились за значимые успехи в учебе и общественной жизни.

Александр Лукашенко поздравил их с Днем Конституции и лично вручил каждому учащемуся паспорт и книгу «Я - гражданин Республики Беларусь».

- Символично, что в тот год, когда вы появились на свет, нашему молодому государству тоже исполнилось всего 14 лет. Видеть сегодня вас, таких целеустремленных, успешных и талантливых - достойных детей нашей суверенной Беларуси - счастье не только для ваших родителей, но для всего белорусского народа и прежде всего для меня, - цитирует президента БелТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в каждом из юных участников сегодняшней церемонии воплощается многовековая мечта наших предков быть хозяевами на своей земле.

- Для вас эта мечта стала реальностью. Вы изучаете историю страны и наверняка понимаете, какое это благо - родиться и жить в сильном и независимом государстве.

Школьникам провели экскурсию по Дворцу Независимости.

В кабинете президента им показали первый экземпляр действующей Конституции. А в подарок детям от имени президента вручили сладости.