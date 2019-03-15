2019-03-15T16:14:59+03:00
Минск
КП Беларусь

На тусовочной улице в Минске открылся музей с руинами

История города тут показана с Х по ХХ век [фото]
Диана ВОЛЫНЕЦ
Поделиться:
Открытие Археологического музеяОткрытие Археологического музеяФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Открытие Археологического музея (это филиал Музея истории Минска) приурочили к круглой дате - 14 марта исполнилось 520 лет, как город получил Магдебургское право.

Он появился на территории бывшего бернардинского монастыря XVIII века, и остатки его фундамента можно увидеть в экспозиции. Среди экспонатов - поплавки из коры, шерстяной саван минской княжны XII века, коллекция фарфоровых кружек фабрики Кузнецова, найденных при раскопках на Зыбицкой. Также здесь выставлен колокол, который в прошлом году сняли с башенных часов напротив здания КГБ.

Открытие музея приурочили к круглой дате - 14 марта исполнилось 520 лет, как город получил Магдебургское право. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Открытие музея приурочили к круглой дате - 14 марта исполнилось 520 лет, как город получил Магдебургское право.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Я начинал здесь раскопки ровно 40 лет назад. И еще в советские времена была идея создать музей археологии в Минске. Кстати, это экспозиция европейского уровня, - поделился историк Олег Трусов.

Музей состоит из двух ярусов. На верхнем можно увидеть древние артефакты и инсталляции с историческими сюжетами. На нижнем - те самые руины бернардинского монастыря, стена археологического раскопа, а также воссозданный древний город с мастерскими, пекарней, гостиным двором и даже кельей монаха. В экспозиции использованы мультимедийные технологии и электронная летопись Минска, а все посетители могут и сами попробовать заняться археологией или реставрацией.

Музей состоит из двух ярусов. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Музей состоит из двух ярусов.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Напомним, несколько лет назад планировалось построить насыпь с музейной экспозицией и средневековый квартал с церковью XI века на месте Минского замчища недалеко от Дворца спорта. Но этот проект так и не состоялся. Также сегодня археологический музей под открытым небом «Берестье» есть рядом с Брестской крепостью. Там можно увидеть аутентичные деревянные постройки и мостовые XI - XIII веков. Как рассказали «Комсомолке» в Институте истории, в этом году уникальный музей под открытым небом с городищем и воротами откроется в Беловежской пуще в агрогородке Каменюки.

Здесь выставлен колокол, который в прошлом году сняли с башенных часов напротив здания КГБ. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Здесь выставлен колокол, который в прошлом году сняли с башенных часов напротив здания КГБ.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

КСТАТИ

Човен-долбленка, который нашли в Немане прошлой осенью и доставили в Минск, сейчас находится на консервации в Институте истории. На нее ищут дополнительные средства.

В музее можно увидеть древние артефакты и инсталляции с историческими сюжетами. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

В музее можно увидеть древние артефакты и инсталляции с историческими сюжетами.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

В экспозиции использованы мультимедийные технологии и электронная летопись Минска Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

В экспозиции использованы мультимедийные технологии и электронная летопись МинскаФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

На тусовочной улице в Минске открылся музей с руинами Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

На тусовочной улице в Минске открылся музей с руинамиФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Лучшие фото Минска: финальный тур фотоконкурса «Покажи свою Беларусь!»
Фотоконкурс «Комсомолки» - это собрание снимков из самых интересных мест Беларуси, где надо обязательно побывать. Мало того, творческое состязание приносит читателям отличные призы от сети «Зеленая аптека»
Новости 24
Трое брестчан скончались у себя дома
На Брестчине уже во всю заготавливают березовый сок
Российский МИД попросил коллег более уважительно относиться к послу Бабичу
В Столинском районе задержали подозреваемых в убийстве, совершенном в 1997 году
Директора Пружанского райагросервиса задержали за взятку
В Гродно для туристов открыли лямус – самое старое деревянное здание Беларуси
МВД предупреждает «трафаретчиков», что за граффити с рекламой наркотиков «человек однозначно попадет за решетку»
«Эта болтовня имеет место быть»: посол Бабич ответил на комментарий белорусского МИД
Привез наркотики из России, спрятал в лесу, угощал друзей
В Минобразования рассказали, когда в следующем учебном году будут каникулы
В кювете пьяный и без прав
Официально: школьница в Гомеле умерла от менингококковой инфекции
Шесть лет назад мы пережили снежный циклон «Хавьер». Какая погода в Беларуси будет на выходных?
В Гомеле нашли ребенка, который ушел из поликлиники и пропал
Задержанному по подозрению в убийстве 16-летней девушки в Круглянском районе предъявлено обвинение
В Витебске нашли гранату в кустах
В Барановичах пьяный отец убил ножом сына
В Толочинском районе подожгли дом, где живет 84-летняя старушка
В Минске разыскивают подростка: ушел в школу и пропал
В Новой Зеландии открыли стрельбу в мечетях: сообщается о 27 погибших
25 лет назад была принята Конституция Беларуси
В Гомеле внезапно умерла школьница
«Динамо-Брест» получил лицензию на сезон