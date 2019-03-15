На тусовочной улице в Минске открылся музей с руинами

Открытие Археологического музея (это филиал Музея истории Минска) приурочили к круглой дате - 14 марта исполнилось 520 лет, как город получил Магдебургское право.

Он появился на территории бывшего бернардинского монастыря XVIII века, и остатки его фундамента можно увидеть в экспозиции. Среди экспонатов - поплавки из коры, шерстяной саван минской княжны XII века, коллекция фарфоровых кружек фабрики Кузнецова, найденных при раскопках на Зыбицкой. Также здесь выставлен колокол, который в прошлом году сняли с башенных часов напротив здания КГБ.

Открытие музея приурочили к круглой дате - 14 марта исполнилось 520 лет, как город получил Магдебургское право.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Я начинал здесь раскопки ровно 40 лет назад. И еще в советские времена была идея создать музей археологии в Минске. Кстати, это экспозиция европейского уровня, - поделился историк Олег Трусов.

Музей состоит из двух ярусов. На верхнем можно увидеть древние артефакты и инсталляции с историческими сюжетами. На нижнем - те самые руины бернардинского монастыря, стена археологического раскопа, а также воссозданный древний город с мастерскими, пекарней, гостиным двором и даже кельей монаха. В экспозиции использованы мультимедийные технологии и электронная летопись Минска, а все посетители могут и сами попробовать заняться археологией или реставрацией.

Музей состоит из двух ярусов.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Напомним, несколько лет назад планировалось построить насыпь с музейной экспозицией и средневековый квартал с церковью XI века на месте Минского замчища недалеко от Дворца спорта. Но этот проект так и не состоялся. Также сегодня археологический музей под открытым небом «Берестье» есть рядом с Брестской крепостью. Там можно увидеть аутентичные деревянные постройки и мостовые XI - XIII веков. Как рассказали «Комсомолке» в Институте истории, в этом году уникальный музей под открытым небом с городищем и воротами откроется в Беловежской пуще в агрогородке Каменюки.

Здесь выставлен колокол, который в прошлом году сняли с башенных часов напротив здания КГБ.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

КСТАТИ

Човен-долбленка, который нашли в Немане прошлой осенью и доставили в Минск, сейчас находится на консервации в Институте истории. На нее ищут дополнительные средства.

В музее можно увидеть древние артефакты и инсталляции с историческими сюжетами.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

В экспозиции использованы мультимедийные технологии и электронная летопись МинскаФото: Микита НЕДАВЕРКОВ