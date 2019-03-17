Открытая тренировка c Teos и полезные советы, как перестать наедаться на ночь

- Вау, не думала, что это будет так эмоционально, - комментирует девушка, выходя из спортивного зала.

Только что закончилось занятие Functional Fight (функциональная тренировка и тай-бо) - это формат тренировки, основанный на упражнениях с весом собственного тела, отработке приемов из восточных единоборств. Плюсов тай-бо много: повышается мышечный тонус, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, координация, общее эмоциональное состояние. За тренировку сжигается до 750 килокалорий.

В клубе «Адреналин» провели тренировку по тай-бо.

Минчане смогли попасть на это занятие бесплатно благодаря социальному проекту «Открытая тренировка TEOS», который организовали компания «Савушкин продукт» и фитнес-клуб «Адреналин».

Тренер Анна Воробьева: «70 процентов успеха – это питание, 30 процентов - тренировки».

- Люблю такие проекты, нравится наблюдать за реакцией участников, - рассказывает тренер Анна Воробьева. - Люблю выводить из состояния коматоза. Сегодня в самом начале группа была скованная, стеснительная. Всегда стараюсь найти зрительный контакт и на этом строить общение, заводить их. Тай-бо - относительное новое направление в сфере фитнеса. Обычно два года уходит, пока основная масса поймет, что это такое. Но у меня уже достаточно много клиентов, им нравится, что это эффективно снимает стресс. Все получается за счет интенсивности тренировки, весь негатив и усталость они оставляют в зале. Многие клиенты уже опытные, достигли результатов, но на тай-бо приходят, чтобы разгрузиться после рабочего дня. Я их постоянно завожу, чтобы они общались. В конце мы хлопаем, это тоже выплеск эмоций. Каждому я говорю «ты - молодец», это обмен энергией. Могу сказать, что мои клиенты меньше болеют, не подвержены стрессу, другим негативным факторам.

Тай-бо - это формат тренировки, основанный на упражнениях с весом собственного тела, отработке приемов из восточных единоборств.

Подобные бесплатные тренировки будут проходить раз в месяц в семи городах Беларуси: Минске, Гомеле, Гродно, Бресте, Пинске, Лунинце и Орше. Принять участие в ЗОЖ-проекте может каждый, кому интересно заниматься спортом на любительском уровне и правильно питаться. Анонсы и подробности в соцсетях «Савушкин продукт» (Инстаграм, ВКонтакте) и клуба «Адреналин» (Инстаграм, ВКонтакте).

Все чаще мужчины приходят на групповые тренировки в фитнес-зале.

Участники первой тренировки были под впечатлением. К тому же после занятия они обсудили с тренером вопросы правильного питания и подкрепились идеальными для зожников молочными продуктами: йогуртом TEOS и мягким творогом «Нежный».

Плюсов тай-бо много: повышается мышечный тонус, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, координация, общее эмоциональное состояние.

Тренировка длилась 45 минут, затем участники и тренер говорили о правильном питании.

На тренировке были и начинающие, и опытные любители фитнеса.

Уставшие, но довольные.

- Постоянно хожу в «Адреналин», к тренировкам подготовлена, но все равно открыла для себя что-то новое, тренер замечательно нашла подход, - поделилась эмоциями Инга. - Очень понравилось, было зажигательно, сразу появились хорошие эмоции. А с йогуртом TEOS вообще все замечательно. В нем много белка, постоянно его покупаю, ем как после тренировки, так и в течение дня, например, с творогом.

Инга используется йогурт в качестве заливки для салатов.

Потренировались – подкрепились.

- В одном из интервью «КП» титулованная легкоатлетка Алина Талай рассказывала, что часто готовит овощные и фруктовые салаты, используя в качестве заливки йогурт TEOS. Какие у вас рецепты?

- Тоже часто использую несладкий йогурт для салатов как заменитель майонеза. Например, такой рецепт: греческий йогурт TEOS, отварное куриное филе, пекинская капуста, шампиньоны. Таким салатом перекусываю после тренировки.

Белок особенно важен для юных любителей спорта.

- Увидел в Инстаграме анонс такой тренировки, отправил заявку, - рассказывает Анатолий. - И вот попрыгал с девчонками. Классно получилось: и эмоции получили, и проработали все группы мышц. Спортом постоянно занимаюсь, но о тай-бо раньше не слышал. Всегда интересно попробовать что-то новое. Здорово, что есть такие проекты. Даже если бы не было бонуса в виде йогуртов и творога. А если они есть - вообще супер. Если приходится перекусывать на ходу, то часто покупаю йогурт TEOS, это удобный вариант, особенно нравится с киноа. Или просто белый.

Анатолий после тренировок делает белковый коктейль.

- Есть любимые рецепты?

- Если приезжаю домой после тренировки, то в блендере готовлю натуральный протеиновый коктейль: молоко, йогурт, творог, банан.

Напоследок мы выведали у Анны Воробьевой несколько фитнес-советов и лайфхаков для правильного питания.

- Есть ли у белорусов запрос на здоровый образ жизни и правильное питание? Надо ли их стимулировать?

- В последнее время просматривается тенденция, что людей, которые ведут здоровый образ жизни, все больше и больше. Еще два года назад это было как часть моды: прийти в зал, сделать селфи. Сейчас больше людей стали подходить к этому осознанно, они понимают, что, занимаясь спортом, они продлевают свою молодость. Почти каждый тщательно выбирает тренера, анализирует свое питание, продукцию, которую покупает. И на основе этих факторов составляет свой план, чтобы совершенствоваться.

- Что надо знать и учитывать, чтобы занятия спортом были во благо и прошли без травм?

- Сначала пройти медосмотр: убедиться, что все в порядке с сердечно-сосудистой системой. Еще важно знать, нет ли межпозвоночных грыж. Сейчас эта проблема есть буквально у каждого второго, в том числе у молодых парней и девушек. Это надо отслеживать, сообщать тренеру.

В йогурте «TEOS» и твороге много белка, который важен питания спортсменов.

- Питание не менее важно для достижения целей в фитнесе, чем сами тренировки. На что важно обращать внимание при составлении рациона?

- 70% успеха - это питание, 30% - тренировки. Важно как питание в течение дня, так и после тренировки, когда надо подкрепиться, съесть белковую пищу. В этом плане йогурт TEOS - идеальный вариант. Не носить же с собой на тренировку куриную грудку. А бутылочка йогурта компактна, после тренировки выпил и восполнил энергетические потери.

- То есть важны продукты с высоким содержанием белка. С чем лучше сочетать и как употреблять?

- Если не удалось полноценно пообедать, то я всегда говорю, что за час до тренировки можно выпить йогурт (в том числе сладкий). То же самое после тренировки: йогурт, еще хорошо съесть творог 0 - 2% жирности. Йогурт TEOS - номер один из продуктов, которые употребляю и рекомендую.

- Часто многим поздно вечером перед сном хочется поесть. Может ли йогурт или кефир стать компромиссным решением?

- Конечно. Подскажу вам лайфхак. Когда очень хочется есть, наливаете в стакан питьевой йогурт (но не сладкий - перед сном это не полезно) или кефир и ложкой его съедаете. Тут срабатывает фактор психологии и физиологии. Когда едите ложкой, а не выпиваете, то насыщение наступает быстрее, срабатывают рецепторы во рту, импульсы сигнализируют мозгу, что поступила пища. Порой одного стакана даже много.

Цель «Открытых тренировок TEOS» - научить белорусов вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

Резюмируя, тренер признается, что ей приятно делиться советами:

- Таких проектов надо делать больше, не только в Минске, но и по всей Беларуси, чтобы люди понимали, что такое фитнес, какие есть направления, что это не модное течение, а правильный образ жизни.