2019-03-15T16:51:06+03:00
Минск
КП Беларусь

Французский рэпер ПИХПОХ раскачал «Друзей»

В рамках Дней Франкофонии в Беларуси прошел концерт известного французского рэпера [фото]
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В Минске прошел концерт французского рэпера Пьера Эндерлена (псевдоним PIHPOH)В Минске прошел концерт французского рэпера Пьера Эндерлена (псевдоним PIHPOH)Фото: Сергей ГАПОН

Уже несколько лет подряд Посольство Франции в Республике Беларусь организует месяц Франкофонии и предлагает приверженцам французского языка и франкофонных культур ряд разнообразных мероприятий посвященных музыке, кино, литературе, театру, фотографии, спорту, а также кулинарному искусству и сервировке стола.

Пьер Эндерлен выступает под псевдонимом PIHPOH Фото: Сергей ГАПОН

Пьер Эндерлен выступает под псевдонимом PIHPOHФото: Сергей ГАПОН

В рамках этого проекта в Минске прошел концерт французского рэпера Пьера Эндерлена (псевдоним PIHPOH) из Бельфора. Его музыка стирает границы жанров, озадачивает вопросом о возможностях творческой личности, отрицает признанные музыкальными критиками традиционные рамки и категории.

В рамках Дней Франкофонии в Беларуси прошел концерт известного французского рэпера Фото: Сергей ГАПОН

В рамках Дней Франкофонии в Беларуси прошел концерт известного французского рэпераФото: Сергей ГАПОН

Не традиционен и путь молодого артиста на большую сцену. Выступая в парижском метро около года, он настолько полюбился публике, что из столичного подземелья оказался на известнейшей мировой сцене парижской Олимпии, где перед многотысячной аудиторией исполнил «Я уже видел себя» (Je m'voyais déjà), песню, написанную и исполненную Шарлем Азнавуром в 1960 году.

PIHPOH выступил перед в ресторане «Друзья». Фото: Сергей ГАПОН

PIHPOH выступил перед в ресторане «Друзья».Фото: Сергей ГАПОН

14 марта рэпер выступил перед белорусской публикой в ресторане «Друзья».

Путь молодого артиста на большую сцену оказался непростым. Фото: Сергей ГАПОН

Путь молодого артиста на большую сцену оказался непростым.Фото: Сергей ГАПОН

Рэпер выступил перед белорусской публикой Фото: Сергей ГАПОН

Рэпер выступил перед белорусской публикойФото: Сергей ГАПОН

PIHPOH быстро полюбился публике. Фото: Сергей ГАПОН

PIHPOH быстро полюбился публике.Фото: Сергей ГАПОН

Французский рэпер ПИХПОХ раскачал «Друзей» Фото: Сергей ГАПОН

Французский рэпер ПИХПОХ раскачал «Друзей»Фото: Сергей ГАПОН

Было немало желающих сфотографироваться с французским рэпером Фото: Сергей ГАПОН

Было немало желающих сфотографироваться с французским рэперомФото: Сергей ГАПОН

Концерт PIHPOH прошел на ура! Фото: Сергей ГАПОН

Концерт PIHPOH прошел на ура!Фото: Сергей ГАПОН

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