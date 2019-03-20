Выбираем свой «Комфорт»: Как белорусам получить все необходимое и не переплатить

Теперь в линейке стало больше включенного интернет-трафика с возможностью переноса остатка на следующий месяц, а также появились интересные безлимитные опции. Словом, причин присмотреться к новым «Комфортам» действительно достаточно. Сегодня мы попробуем разобраться, чем различаются обновленные тарифы, как выбрать наиболее подходящий и адаптировать его под свои потребности с максимальной выгодой.

«Комфортных» тарифных планов теперь четыре: «Комфорт S», «Комфорт М», «Комфорт L» и «Комфорт XL». Чем они различаются? Во-первых, размером абонентской платы: от 11,9 рубля до 37,9 рубля в месяц. Во-вторых, объемом включенного в эту сумму интернет-трафика: от 1 до 30 ГБ с возможностью переноса оставшегося трафика на следующий месяц. В-третьих, количеством минут исходящих вызовов в другие сети. Кроме того, на новых «Комфортах» абоненты могут подключать многочисленные дополнительные опции к базовому предложению и тем самым создавать свой собственный тариф. Или же пользоваться только «основой» и включенными в нее услугами, если этого вполне хватает. Поэтому первое, с чего мы советуем начать, - это анализ своего потребления услуг мобильной связи.

На что стоит обратить особое внимание:

- преимущественные направления исходящих вызовов (т. е. звоните только внутри своей сети или абонентам и других операторов);

- продолжительность звонков на номера других операторов;

- потребляемый объем интернет-трафика и приложения, на которые он расходуется наиболее активно;

- сумма, которую вы обычно расходуете на мобильную связь (ведь наша главная задача - избежать неоправданных расходов!).

В зависимости от того, что покажет такой анализ, можно подобрать наиболее подходящий для себя «Комфорт» и решить, нужны ли вам дополнительные опции и если да, то какие именно.

Новые «Комфорты» - сравниваем на примерах

Предположим, что наш первый герой - школьник или студент, который общается по телефону преимущественно со своей семьей и друзьями, любит смотреть ролики на YouTube, слушать музыку на популярных онлайн-сервисах вроде Apple Music или SoundCloud и, конечно же, не может жить без социальных сетей и мессенджеров.

Выбирать ему, скорее всего, придется из двух вариантов: тарифных планов «Комфорт S» или «Комфорт М». Они предполагают самую низкую абонентскую плату в линейке - 11,9 и 19,9 рубля в месяц соответственно (а для новых абонентов на протяжении первых 90 дней - 8,9 и 15,9 рубля). Наш предполагаемый герой, скорее всего, пока что не имеет собственного дохода, и поэтому ищет возможность сэкономить.

Экономить он сможет на звонках: вся линейка новых «Комфортов» подразумевает голосовой безлимит внутри сети velcom. Чтобы позвонить в другие сети, у нашего героя будет 50 или 100 минут ежемесячно в зависимости от выбранного тарифа. Вполне достаточно, учитывая, что есть еще соцсети и чаты, где молодежь сегодня общается едва ли не активнее, чем по телефону.

Осталось определиться, что делать с интернет-трафиком: хватит ли минимально возможного объема в 1 ГБ или стоит предпочесть тариф подороже, но с увесистыми 7 ГБ? Помочь в выборе могут дополнительные пакеты - например, безлимит на соцсети или музыку за 3,9 рубля в месяц, на мессенджеры за 1,9 рубля в месяц или на YouTube за 4,9 рубля в месяц. Вполне возможно, что подключить какой-то (или несколько) из них будет выгоднее, чем подключиться на более дорогой тариф. А оставшийся трафик расходовать на другие потребности, причем с возможностью накапливать остаток и пользоваться им в следующем месяце в дополнение к стандартному ежемесячному объему.

У нашего второго героя школьные и студенческие времена остались позади. Предположим, что он менеджер или руководитель предприятия, и его работа подразумевает много телефонных разговоров с самыми разными людьми. Конечно же, занятость не оставляет много времени на мобильные развлечения. Зато те же соцсети и мессенджеры очень нужны для связи с коллегами, партнерами и клиентами.

Поскольку без мессенджеров и соцсетей наш герой буквально как без рук, ему наверняка покажется привлекательным уже включенный в абонентскую плату безлимит на них. Такую возможность предлагают тарифные планы «Комфорт L» - за 25,9 рубля (или 19,9 рубля ежемесячно в первые 90 дней для новых пользователей) и «Комфорт XL» - за 37,9 рубля в месяц (для новых абонентов первые 90 дней - 29,9 рубля ежемесячно).

По-настоящему большие запасы включенного в абонентскую плату трафика (15 ГБ для абонентов «Комфорт L» и 30 ГБ для абонентов «Комфорт XL») гарантируют, что в любой момент времени и в любых обстоятельствах у нашего героя под рукой будет интернет. Тем более что неиспользованный трафик автоматически переносится на следующий месяц.

Что касается мобильного общения, то тарифный план «Комфорт L» предоставляет 300 минут на звонки абонентам других операторов в сочетании с безлимитом внутри сети, а «Комфорт XL» и вовсе гарантирует голосовой безлимит во все сети.

Наш третий герой - любитель мобильного общения: ему важно иметь возможность разговаривать неограниченное время с абонентами любых мобильных операторов. При этом возможность выхода в интернет для него хоть и важна, но не настолько приоритетна. Возьмем, например, современных продавцов. Общаться по телефону для них по-прежнему намного более привычно, чем онлайн, однако преимущества доступа в интернет они начинают ценить все больше. В таком случае к тарифу с относительно небольшим объемом трафика можно подключить опцию безлимитных звонков во все сети (6,9 рубля в месяц) и всегда оставаться на связи!

Дополнительная выгода - где искать?

Еще одна удобная особенность обновленной линейки - возможность подключить услугу «Безлимитный интернет». Стоимость этой услуги зависит от выбранной скорости соединения: 2,9 рубля в месяц - за безлимитный доступ в интернет на скорости до 512 Kбит/с (этого вполне достаточно, например, для использования мессенджеров) и 5,9 рубля в месяц - за возможность пользоваться неограниченным интернет-трафиком на скорости до 1 Mбит/с.

А если трафик, предусмотренный абонентской платой, будет превышен, можно подключить дополнительный пакет - от 500 МБ до 3 ГБ.

Итак, обновленная линейка «Комфортов» позволяет каждому выбрать свой собственный набор услуг и в буквальном смысле сконструировать тариф, настроив свой «Комфорт» лично под себя.