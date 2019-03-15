БАТЭ показал худший старт сезона с 2003 года

Если не учитывать игры «желто-синих» в Лиге Европы с «Арсеналом», то в трех матчах белорусского сезона они дважды проиграли и один раз сыграли вничью. На выходе получился упущенный Суперкубок (1:3 проиграли брестскому «Динамо») и вылет из Кубка Беларуси (1:1, 0:1 в играх с «Ислочью»). Старта без хотя бы одной победы в трех первых матчах у БАТЭ не было с 2003 года. В чемпионате того сезона БАТЭ финишировал на втором месте.

В чем причина такого старта? Алексей Бага сетует на травмы: несколько человек в лазарете, некоторым по медицинским показаниям не рекомендуется играть на синтетике.

- Постоянно приходится переходить с земли на синтетику, и обратно. Как бы мы ни хотели, сталкиваемся с этим. Куда бы ни уезжали, как бы ни планировали, в любом случае в Беларуси в начале сезона играем на искусственном покрытии. Для отдельных ребят есть противопоказания - их бережем. Другие говорят, что могут, но потом вылазят болячки. Не ищу оправданий, честно говоря, даже не знаю, с чем это связать. По-разному строили подготовку, медицина трудится, всякие прибамбасы есть из возможного, - сказал Бага.

Конечно, БАТЭ максимально настраивалась на эти игры. Но чувствовалось, что соперники были более мотивированными и голодными до побед. А БАТЭ прагматично расставлял приоритеты. Игру за Суперкубок Бага называл самым официальным из неофициальных матчей. После поражения от «Ислочи» размышлял: может, лучше вылететь сейчас и нормально подготовиться к старту в чемпионате (29 марта). Ведь из-за матчей с «Арсеналом» подготовку к сезону тренер видоизменил.

На следующий день после поражения от «Ислочи» БАТЭ решил рвануть в Сочи на недельный сбор. Правда, те игроки, кто попал в состав сборной Беларуси, останутся в Минске и будут готовиться к матчу с Голландией. У Алексея Баги будет много работы: в линии защиты гуляет ветер, игра в созидании не впечатляет. Надо срочно искать усиление.

Уже начались разговоры, что в этом-то сезоне БАТЭ с такой игрой сложит полномочия чемпиона. Но такое с 2006 года (с тех пор борисовчане в чемпионате финишируют первыми) было не раз. И минское «Динамо», и «Шахтер» на какой-то период захватывали лидерство. Но на финише «желто-синие» все равно были первыми. Глобальные выводы пока делать рано. Но интересно, как дальше будет реагировать команда, ведь прежде ее в тонусе держал Анатолий Капский. Это первый сезон БАТЭ без вдохновителя и руководителя, безвременно ушедшего в прошлом году. Для клубного управления это большой экзамен.

Ну а на улице «Ислочи» праздник.

– Приятно побеждать и проходить дальше, - сказала тренер Виталий Жуковский. - Немножко неожиданно, что на матче было столько журналистов, столько камер. Видно, люди соскучились по футболу. Это приятно, но все-таки мы ничего сверхъестественного не сделали. В БАТЭ говорили, что хотят поберечь людей. Прекрасно понимаем, что мы были немного больше мотивированы и обладали большим командным ресурсом. У нас было меньше травм, но, к сожалению, в игре с БАТЭ случилось очень серьезное повреждение у Патоцкого. Это один из лидеров команды. Очень обидно, а так рад за ребят. Все-таки часто команды психологически ломаются перед чемпионом.

Тренер «Ислочи» не считает, что это сенсация:

– Если скажу, что не сделали сенсацию – будет высокомерно. Если скажу, что сотворили сенсацию – я так не считаю. Прекрасно понимаем, что БАТЭ не делал ставку на Кубок. Понятно, команда готовилась, но у нее совершенно другой режим. У клуба немного другие задачи. Пока не успел подумать, но воспринимаю результат очень спокойно. Уже сказал, что один мальчик во время сбора в Пинске сказал: «Попрошу свою бабу, чтобы она вам нагадала БАТЭ». Вот мы уже третий год играем с этой командой в четвертьфинале. Надеюсь, он нас сейчас отпустит.