2019-03-16T21:03:05+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске открылась выставка работ Сальвадора Дали

В Беларуси коллекция показана впервые
Диана Волынец
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Коллекция оценивается в десятки миллионов евроКоллекция оценивается в десятки миллионов евроФото: Павел МАРТИНЧИК
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15 марта в Национальном художественном музее открылась международная выставка «Сальвадор Дали», на которой представлено более ста работ одного из самых знаменитых представителей современного искусства – Сальвадора Дали. Здесь можно увидеть иллюстрации для книг, которые создавал художник, графику, а также скульптуры и ювелирные изделия, выполненные по его макетам.

Сальвадор Дали – один из самых знаменитых представителей современного искусства. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сальвадор Дали – один из самых знаменитых представителей современного искусства.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция была выставлена более чем в ста странах мира. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция была выставлена более чем в ста странах мира.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вместе с коллекцией работ «Вселенная Дали» (Dali Universe) в Минск приехал и ее владелец Бениамино Леви, который был лично знаком с художником.

– Однажды Дали сделал мне на заказ скульптуры, но я сказал, что они будут плохо продаваться и попросил переделать. Он отказался, и только его жена смогла убедить сделать поправки. Заставить художника сделать то, что он не хочет было очень сложно, – рассказал господин Леви.

Коллекция оценивается в десятки миллионов евро. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция оценивается в десятки миллионов евро.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Здесь представлено более ста работ Дали. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Здесь представлено более ста работ Дали.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На выставке можно увидеть не только картины, но и скульптуры высотой от 3,5 до 6 метров, выполненные из серебра, золота, хрусталя и покрытые драгоценными камнями. Среди самых знаменитых – «Триумфальный ангел», «Космическая Венера», «Танец времени», «Единорог» и другие. По общим оценкам, коллекция «Вселенная Дали» стоит десяти миллионов евро.

На просторах Восточной Европы и СНГ эта коллекция выставляется впервые. Кстати, ее посмотрело более 12 миллионов человек более чем в ста странах мира.

Сальвадор Дали работал в жанре сюрреализма Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сальвадор Дали работал в жанре сюрреализмаФото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция была выставлена более чем в ста странах мира. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция была выставлена более чем в ста странах мира.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция была выставлена более чем в ста странах мира. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция была выставлена более чем в ста странах мира.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка продлится до 30 июня. Стоимость билетов – от 15 рублей. Между тем, возле Национального художественного музея до конца июня можно бесплатно полюбоваться скульптурой «Поклонение Терпсихоре». А копия скульптуры «Триумфальный слон» временно установлена на Зыбицкой.

На просторах Восточной Европы и СНГ такая выставка проводится впервые. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На просторах Восточной Европы и СНГ такая выставка проводится впервые.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Копию скульптуры «Триумфальный слон» можно увидеть на Зыбицкой Фото: Павел МАРТИНЧИК

Копию скульптуры «Триумфальный слон» можно увидеть на ЗыбицкойФото: Павел МАРТИНЧИК

Сальвадор Дали – известный испанский живописец, график и скульптор XX века, а также режиссер и писатель. Работал в жанре сюрреализма. Кстати, именно Дали является автором дизайна упаковки Чупа-Чупса, которую он придумал менее, чем за час.

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