Конкурируют ли частные школы с государственными?

В пресс-центре «КП» собрались начальник управления общего среднего образования Главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Республики Беларусь Ирина КАРЖОВА, главный специалист управления дошкольного образования того же управления Вера ГРИБКОВСКАЯ, учредитель частного учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа «Апельсин» Вера БЫКОВА и руководитель проектов «Сундучок детских книг» и Мainbooks, организатор образовательных и культурных проектов для детей, подростков и их родителей Татьяна СЛАВИНСКАЯ-ПУЗЫРЕВИЧ.

Слева направо: Ирина Каржова, Вера Грибковская, Вера Быкова, Татьяна Славинская-Пузыревич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

СПРАВКА «КП»

В Беларуси детские сады и школы могут быть государственными и частными. По статистике, сегодня 357 воспитанников в трех частных детских садах и в 11 учебно-педагогических комплексах, где совмещаются для детей дошкольного возраста и классы. А негосударственных учреждений, где дается общее среднее образование в этом учебном году, - 16. Там занимается 1031 учащийся (в прошлом году их было 870). В основном эти учреждения находятся в Минске и Минской области. Сегодня частники - это менее 1% от всех учреждений образования. К слову, в куда большей по территории России соотношение примерно такое же.

Ирина КАРЖОВА:

- Позиция Министерства образования - родитель вправе выбирать учреждение образования для ребенка. А во главе требований как для частных, так и для государственных школ и детских садов, - обеспечение качественного образования. Все учреждения выполняют требования нормативных правовых актов в сфере образования, в том числе и санитарных правил, реализуют одинаковые учебные программы, утвержденные министерством, применяют те же учебники, оценивают школьников по одним нормам.

Татьяна СЛАВИНСКАЯ-ПУЗЫРЕВИЧ:

- 7 лет назад, после 11 лет работы в БГУ, я ушла из высшей школы и стала работать с детьми и подростками, которые обучаются как в государственных, так и в частных школах, и их родителями. Исходя из моего опыта, могу сказать, что как родителей, так и самих подростков сегодня очень волнуют вопросы качества образования. Я знаю тех, кого устраивают государственные школы и детсады, и тех, кто менял их на частные и наоборот. Как правило, сначала родители приходят в обычную школу - она понятнее, привычнее в своей отлаженной схеме работы. Но если в государственной школе родители не получают желаемого качества образования (а это, надо признать, бывает нередко - особенно в 5 - 6-х классах после ухода от хорошего учителя в младшей школе), родители обращаются к частному образованию. Основная причина перехода в частную школу из государственной, как правило, не связана со спецификой организации учебного процесса. Я не сталкивалась со случаями, когда у родителей были вопросы к чиновникам от образования, директорам или завучам. Основная причина перехода - низкий уровень квалификации учителей, их неспособность дать ребенку актуальную сегодня информацию по преподаваемому предмету.

Ирина КАРЖОВА:

- Да, система большая, но все проблемы мы видим и стараемся их решать. С 2015/2016 года поэтапно вводятся новые учебные программы по всем предметам с 1-го по 11-й классы, созданы новые учебники, разработанные по высоким требованиям, без лишней информации, но со ссылками на дополнительный материал. Но ни эти меры, ни суперсовременное оборудование не заменят личности учителя - это стержень.

«Комсомолка» за круглым столом обсуждала с экспертами тему развития частного образования.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«В ЧАСТНУЮ ШКОЛУ НЕРЕДКО ИДУТ «НА УЧИТЕЛЯ»

- И все-таки: частное образование - это конкурент, альтернатива или партнер для государственной системы?

Татьяна СЛАВИНСКАЯ-ПУЗЫРЕВИЧ:

- Я не стала бы противопоставлять частное и государственное образование в нашей стране. На мой взгляд, они гармонично сосуществуют. Здорово, что в Беларуси сегодня развиваются разные инициативы, направленные на повышение качества образования. Особенно в этом преуспевают частники. Будучи более гибкими, они аккумулируют лучший отечественный и мировой опыт, тем самым отбирают самые рабочие модели. Что-то, находясь в нашей культурной и образовательной традиции, мы легко можем взять от Запада, что-то нам совершенно не подходит. Мне кажется, это связано с тем, что у нас самих есть достаточно неплохие наработки, отличающиеся прежде всего системным подходом к образованию. Все новые инициативы так или иначе рассматриваются через их призму. Большинство наших родителей и частных инициатив ориентируются именно на системный подход. Кроме того, наши частные инициативы здорово аккумулируют новые образовательные технологии и современные способы работы с информацией, которую сегодня важно научиться систематизировать и обрабатывать.

Преимущество частных инициатив - в их большей динамичности в силу того, что они гораздо малочисленнее. Кроме того, в частных школах есть пространство для маневра и безусловная поддержка родителями педагогов и администрации в осваивании новых методик. Часто критерием выбора школы является именно то, какая новая образовательная методика пробируется в ней. Мы уже сегодня имеем достаточно богатый положительный опыт, реализованный в частном образовании. Было бы здорово, чтобы он аккумулировался и государственными школами. Так что, на мой взгляд, выход не в противопоставлении, не в обесценивании опыта друг друга, а в поиске конструктивных моделей коммуникации. Пока же государственная и частная системы развиваются параллельно. Мне хотелось бы, чтобы движение навстречу друг другу все же началось.

Ирина КАРЖОВА:

- Основная задача государственного и частного учреждения - дать качественное образование детям, это будущее нашей страны. Согласна, что противопоставление ущербно для всей системы. Государство готово слышать инициативы частных учреждений и положительно на них реагировать.

Татьяна СЛАВИНСКАЯ-ПУЗЫРЕВИЧ:

- Добавлю, что наряду с положительными инициативами у нас, к сожалению, есть и не очень позитивный опыт. Бывает так, что на уровне частных инициатив, родители переводят детей на свободное обучение, не позаботившись о должном сопровождении. Я знаю положительные случаи, когда, дети, обучаясь на индивидуальном плане, сильно опережают своих сверстников. Но, к сожалению, я знаю и про другие случаи, когда, отказавшись от государственного образования, родители не смогли обеспечить ребенку хотя бы минимальные условия для обучения, в результате чего 12-летний ребенок не мог даже нормально читать.

Вера БЫКОВА:

- В этом смысле контроль государства за частным образованием очень уместный. Так можно отсеять недобросовестных предпринимателей от школ, которые работают по программам, утвержденным Министерством образования, выполняя тот же социальный заказ, что и госшколы, и фактически подставляют плечо бюджету, снимая с него часть нагрузки.

Ирина КАРЖОВА:

- Что касается контроля, то государство несет ответственность за детей - всеобуч никто не отменял. А все частные школы открываются по заявительному принципу при условии предоставления соответствующих документов. Но предусмотрена и аккредитация частных учреждений общего среднего образования, а в течение первого года их работы частное учреждение образования должно представить документы в департамент контроля качества образования Министерства образования для проведения аккредитации на соответствие заявленному виду.

- Почему частное образование чаще выбирают родители младших школьников? Ведь в 10 - 11-х классах частных школ обучается порядка 10% всех учащихся частных школ.

Ирина КАРЖОВА:

- В первую очередь частное образование охватывает период, когда ребенку надо создать условия перехода из дошкольного в общее среднее образование. 50% учащихся частных школ - это учащиеся 1 - 4-х классов. Учащиеся 9-х классов составляют менее 7%, 10 - 11-х классов - 9,4%.

Татьяна СЛАВИНСКАЯ-ПУЗЫРЕВИЧ:

- Найти своего педагога для младшего школьника гораздо проще, чем целый ряд предметников. Но сегодня наши родители готовы искать альтернативы государственной школе и на уровне среднего образования. Мне нравится в этом плане коллаборация школы «Апельсин» с известным центром подготовки к централизованному тестированию. Тут соединились большой опыт работы частной школы и структуры, где собраны мощные профессионалы-предметники, дающие детям и подросткам системное образование на высочайшем уровне.

Ирина КАРЖОВА:

- Добавлю, что аттестаты, полученные в частной или государственной школе, одного образца. Они дают равные права при поступлении в вузы.

«ЕСЛИ РЕБЕНОК ВЕРНЕТСЯ ИЗ ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ, С НИМ ПРОВЕДУТ ДОПЗАНЯТИЯ И ПОРАБОТАЕТ ПСИХОЛОГ»

- Это частая ситуация, когда ребенок после частного детского сада возвращается в государственный или поступает в государственную школу и наоборот?

Вера ГРИБКОВСКАЯ:

- Проблем с переходом из госучреждения образования в частное и наоборот нет. Это выбор родителя. Направление в государственный детский сад будет выдано родителю независимо от того, посещал ребенок до этого частный детский сад или нет.

Вера БЫКОВА:

- В подобных переходах мы также не видим никаких преград и сложностей. Ситуации бывают разные.

Ирина КАРЖОВА:

- Для школы минусом такой переход не будет - мы в принципе не ведем подобную статистику, не уточняем причины выбора родителей. А весь перечень документов и процедура определены инструкцией Минобразования.

Вера БЫКОВА:

- Процедура в общих чертах выглядит так. На каждого ребенка в учреждении образования заводится личное дело, которое затем там хранится. При переходе в частную школу или сад последняя сообщает коллегам из государственной, что готова принять на обучение конкретного ученика, а затем получает от государственной открепление и документы для передачи в новую школу. Точно так же система работает и в обратном порядке. Тут все отлажено. Главное, чтобы частное учреждение образование, как это делает «Апельсин», было аккредитовано и придерживалось программ.

Ирина КАРЖОВА:

- Но если по каким-то причинам ребенком, перешедшим из частной школы, материал усвоен недостаточно, типовым учебным планом предусмотрены часы, позволяющие организовать поддерживающие занятия и помочь наверстать упущенное. И социально-психологическая служба поможет войти в коллектив - его смена в любом возрасте проходит непросто.

Вера БЫКОВА:

- В «Апельсине» строго следуют программе, утвержденной Минобразования, но мы даем более углубленные и расширенные знания. А в этом году добавили STEM-предметы (образовательная информатика, логика, робототехника) - то, что сейчас во многих школах стало перспективным направлением, которое развивает инженерное мышление, логику у детей. Это влияет на инициативность, умение учиться.

Татьяна СЛАВИНСКАЯ-ПУЗЫРЕВИЧ:

- Добавлю, что те курсы, о которых говорит Вера Эдуардовна, как частная инициатива, реализуемая на территории школы или гимназии, взята на вооружение и в госучреждениях наряду с более привычными кружками и спортивными секциями. Но запустили их в нашу систему образования, показали, как все работает, именно частные школы.

Ирина КАРЖОВА:

- Если это пришло в государственную школу от частников - хорошо. Главное, что сегодня родители и ребенок могут этим воспользоваться. По развитию STEM-образования в стране зарегистрирован инновационный проект, и мы уже апробируем эти вопросы, проводим работу с учителями и в городе, и на селе благодаря их учебе в Академии последипломного образования.

- В чем преимущества частного образования, кроме очевидного - малая наполняемость классов, индивидуальный подход и тех же STEM-предметов?

Вера БЫКОВА:

- Как правильно сказала Татьяна раньше, родители и дети идут на учителя. Поэтому в «Апельсине» педагог - фигура основная. У нас работают профессионалы, глубоко понимающие образовательный процесс. Да, когда в классе 10 - 12 детей, это сделать проще. Дети в нашем учебно-педагогическом комплексе находятся с 9 до 17 - 18 часов. После уроков педагог помогает сделать домашнее задание, чем снимает вечернюю нагрузку с уставших на работе родителей, и разобраться со сложными моментами индивидуально. Также частная школа предлагает более широкий дополнительный компонент. Например, в 5-м классе у нас сохранились музыка, хореография и изо, хотя в программе их нет. Кроме того, наша школа с 5-го класса предлагает изучение второго иностранного языка, испанского, два раза в неделю.

Наконец, дополнительные занятия, кружки начинаются, когда заканчивается наш образовательный цикл - в 17.00 - 17.30. Это шахматы, карате, баскетбол, живопись и многое другое - ребенка не надо куда-то вести на подобные занятия. Так что когда мы говорим, что ребенок приходит в школу и там живет, это как раз о частной школе. Ведь тут организовано и пятиразовое горячее питание. Также у нас работают медсестра, врач-педиатр, психолог, следящий за уровнем развития компетенций, навыков, знаний, умением коммуницировать.

Ирина КАРЖОВА:

- В любой государственной школе в группе продленного дня детям учитель помогает делать домашнее задание, к объему которых, напомню, теперь очень жесткие требования. А за основной частью учебного плана есть дополнительные часы, бесплатные для ребенка, факультативы по предметам, объединения по интересам, широко представлено и эстетическое направление. Хотя, согласитесь, часто интересы ребенка шире системы образования. Тут я даже акцентировала бы внимание родителей на том, чтобы не перегрузить ребенка. Порой ведь выбор дополнительных занятий делают именно они, а потом, нарекая на школу, жалуются, мол, в 5 - 6-х классах ребенок перегружен.

Татьяна СЛАВИНСКАЯ-ПУЗЫРЕВИЧ:

- А еще, исходя из опыта общения с родителями, которые решают отдать детей в частную школу, могу отметить, что важную роль в этом выборе играет и другой субъективный фактор, особенно если мы говорим о начальной школе, - это атмосфера. Порой при прочих равных условиях родители делают выбор в пользу частной школы, исходя из ценностных и мировоззренческих установок руководителя и всего коллектива школы. Безусловно, отдавая ребенка в государственную школу, ответственный родитель выясняет, кто в ней директор, завуч, какие учителя в ней работают. Но если мы говорим о частной школе, бывает, что этот субъективный фактор становится решающим.

Вера БЫКОВА:

- А ведь частная школа подставляет плечо системе образования и в том, что создаются рабочие места для педагогов, воспитателей, помощников воспитателей, обслуживающего персонала. Тут более комфортные условия. Например, с доставкой на рабочее место и бесплатным питанием, а также с зарплатой на 20 - 30% выше. Также у нас значительно снята загрузка по отчетности, чтобы учителя больше работали с детьми.

«ДЛЯ ЧАСТНЫХ ШКОЛ, СУЩЕСТВУЮЩИХ 3 - 5 ЛЕТ, ВОПРОСЫ МАТБАЗЫ СТОЯТ ОСТРЕЕ, ЧЕМ У РАБОТАЮЩИХ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ»

- Еще один прикладной вопрос - по материально-технической базе. Как она регулируется государством и что к ней добавляют частные школы?

Вера ГРИБКОВСКАЯ:

- Постановлением Министерства образования установлен перечень средств воспитания, обучения, игр, игрового и надворного оборудования, которые необходимы для детских садов. На содержание государственных детских садов ежегодно предусматриваются бюджетные средства. Пополнение и обновление имущества детского сада может осуществляться и из других не запрещенных законодательством источников. Государственные расходы на содержание ребенка в детском саду сегодня составляют 3114,39 рубля.

Ирина КАРЖОВА:

- Финансирование школ, как и учреждений других уровней сферы, идет в рамках госпрограммы «Образование и молодежная политика». Ей предусмотрена, в частности, закупка оборудования и спортинвентаря для учреждений общего среднего образования - как за счет республиканского, так и местных бюджетов. В частности, из республиканского бюджета с 2013 года идут поставки учебного оборудования для кабинетов физики, химии, биологии, а с этого года еще и поставки первой тысячи мультибордов. Всего с 2013 года в школы страны поставлено оборудование для более 600 кабинетов физики, более 300 кабинетов химии.

Вера БЫКОВА:

- У частных школ материально-техническая база формируется за счет взносов учредителя, а также прибыли. В некоммерческом учебно-педагогическом комплексе «Апельсин» вся образующаяся прибыль направляется на нужды образования. В этом конкурировать с государственной школой частникам сложно. Но мы за почти 25 лет сумели построить собственное здание площадью порядка 1000 м2 (наверное, почти единственное среди частных школ), оборудованное на самом высоком уровне. Скажем, когда мы в прошлом году открыли среднюю школу, то прежде всего занялись оборудованием кабинетов химии, физики, робототехники. А вот для школ, которые существуют 3 - 5 лет, вопросы материально-технической базы еще сложнее…

- Как формируется стоимость в случае с частным образованием и регулируется ли этот вопрос государством?

Вера БЫКОВА:

- Никаких ограничений нет. Но мы стараемся максимально снизить стоимость. На сегодня обучение в средней школе «Апельсин» стоит 700 рублей в месяц при себестоимости 600 - 650 рублей. Благодаря некоммерческому статусу мы освобождены от налога на прибыль. За счет собственного здания мы освобождены от арендной платы. Когда перестали быть обществом с ограниченной ответственностью, с нас сняли и налог на добавленную стоимость. Так что мы выплачивает только так называемые зарплатные налоги - а ведь порядка 80% доходов уходит на заработную плату педагогов.

Задача частного образования - не нажиться или обогатиться, а, как и в государственной школе, дать качественное образование детям.

«КРИТЕРИЙ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ - НЕ ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ, А ТО, ЧТО МЫ ПОЛУЧАЕМ НА ВЫХОДЕ»

- Какие вузы выбирают выпускники частной школы?

Вера БЫКОВА:

- Не будем лукавить: у нас учатся дети из обеспеченных семей. Там есть понимание, куда ребенок должен поступить. Мы с помощью психолога, социального педагога смотрим, к чему стремится ребенок, какие предметы ему даются легче. И действуем с родителями заодно. Если ребенка нацеливают на поступление в белорусский вуз, на сдачу ЦТ, для частных школ это один из несложных вопросов: результаты всегда очень высокие. Тем более когда речь идет о таком сотрудничестве, как у школы «Апельсин» с центром подготовки к ЦТ. Когда родители хотят, чтобы ребенок поступал за рубеж, в Россию или в Европу, мы взаимодействуем в этом плане. Тем более для белорусов есть отличные предложения, когда можно поступить в престижный российский вуз без экзамена. Ведь новое поколение - это дети мира. А он становится очень тесным и информационно переплетенным.

Татьяна СЛАВИНСКАЯ-ПУЗЫРЕВИЧ:

- Причем после учебы за рубежом, несмотря на сложившийся стереотип, возвращается очень большой процент детей. Это связано с многими факторами, прежде всего с типом бизнеса их родителей, с особенностями культурной и социальной среды. Другое дело, что не всегда диплом иностранного вуза в Беларуси принимается, но это уже вопрос для другого, очень серьезного разговора.

Ирина КАРЖОВА:

- И родители, и дети понимают, что важна не отметка, а те знания, которые ты получил и знаешь, как применить. Сегодня в критериях оценки работы учреждений образования отсутствует показатель количества поступивших в вузы. Чем в принципе отличается частная система от государственной? В частной школе, как правило, дети уже нацелены на определенное дальнейшее обучение. Государственная школа учит всех - и тех, кто учится на 5 - 6 баллов, и тех, кто учится на 9 - 10. Задача учителей - подсказать, а нужно ли идти на популярные специальности юристов или экономистов, которых сегодня в стране хватает с избытком. Может, ребенку с золотыми руками сначала окончить учреждение профессионально-технического или среднего специального образования, стать успешным работником, а уже потом, по надобности, получить высшее образование. Государство создает условия, школа должна научить ребенка пользоваться полученными знаниями, а семья - подсказать. Кстати, после завершения 9-го класса и получения свидетельства об общем базовом образовании в 10-й класс школ и гимназий возвращается только 62 - 63% учащихся.

«Комсомолка» за круглым столом обсуждала с экспертами тему развития частного образования.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Татьяна СЛАВИНСКАЯ-ПУЗЫРЕВИЧ:

- Из практики добавлю: еще лет семь назад 100% старшеклассников с хорошими результатами и их родители были ориентированы на вузы. Теперь достаточно большое количество успешных детей и их родителей не ориентируются на высшую школу. Нередко этот способный, знающий английский язык в совершенстве, свободно говорящий на белорусском, получающий 9 - 10 баллов по основным предметам ребенок после 9-го класса получает среднее специальное образование. Часто это колледж при БГУИР, после которого молодой человек открывает свое дело, а уже потом задумывается о заочном высшем в Беларуси или дистанционном за рубежом. Я знаю о реальном случае, когда после 9-го класса молодой человек пошел мыть машины, а через несколько лет стал совладельцем сети автомоек. Мне кажется, эта тенденция прекрасна, она все больше актуализирует то, что главным критерием качества образования становится не корочка, не диплом, а те навыки, которые мы получаем на выходе. Кроме того, мне кажется, наше государство должно быть заинтересовано в этой тенденции, так как гораздо раньше оно получает специалистов, которые платят налоги и социальные взносы. И здесь хорошо бы подумать о том, как удержать таких специалистов в нашей стране.

- Какие перспективы взаимодействия государственной и частной школы вы видите?

Вера БЫКОВА:

- Наверное, в совокупности слабых и проблемных мест частной школы и кроется причина, почему таких учреждений - менее 1%. А работают там энтузиасты. К примеру, в 1990-х, когда многие педагоги пошли торговать, мы умели только преподавать. Тогда и решили делать то, что умеем лучше всего. И за 25 лет сумели создать нечто важное.

Надеемся, что государство сможет рассмотреть варианты государственно-частного партнерства с нами. Частная школа сегодня очень гибкая, она находится на острие педагогической мысли и быстро реагирует на вызовы времени. Мы можем быть экспериментальной площадкой и готовы ориентироваться на наш передовой опыт. Мы протягиваем руку государству, чтобы наладить то государственно-частное партнерство, о котором мы говорим. Скажем, сегодня «Апельсин» - организатор Ассоциации частных школ Республики Беларусь, а в прошлом году был соучастником первого международного образовательного форума «Про школу. Так можно!» и готовит второй, куда приглашает и представителей Минобразования.

Сегодня у частников нет финансовой поддержки от государства: наша деятельность базируется на хозрасчете - оплате родителей за обучение детей. Но поскольку образование у нас обязательное и каждый из граждан имеет право на его получение, в бюджете заложено 1408 рублей на базовое и 1580 на общее среднее образование для каждого ребенка. Родители, которые выбрали частную школу, этой суммой не пользуются. Поэтому когда мы говорим о государственно-частном партнерстве, то просим уравнять в праве на эту государственную дотацию родителей учащихся частных школ с родителями учащихся госшкол. Например, ввести ваучер или какой-то вид помощи на эту сумму. Такая система существует в Германии, в отдельных регионах России.

Татьяна СЛАВИНСКАЯ-ПУЗЫРЕВИЧ:

- Повторюсь, мне очень хотелось бы, чтобы государство поддерживало инициативы, которые идут из частных школ, при этом не пускало все на самотек. Мне хотелось бы, чтобы контроль осуществлялся в конструктивном русле, не с целью запретить, а с целью помочь и поддержать. В первую очередь, на мой взгляд, это нужно для того, чтобы не дискредитировать уже существующие и прекрасно работающие частные инициативы. Я сталкивалась с тем, что родители, говоря о частных школах, под одну гребенку гребут всё. Но, согласитесь, школы, которым по 10 и более лет, ценой ими же набитых шишек достигли колоссальных результатов. Не хотелось бы, чтобы их обесценивали. Так что единственный способ конструктивных изменений - это взаимодействие.

Ирина КАРЖОВА:

- Система общего среднего образования готова слышать, видеть и воспользоваться теми новшествами, которые предложат частные школы. Мы всегда открыты к диалогу. Приходите в органы управления образованием на местах, выстраивайте диалог. Мы приложим усилия со своей стороны. На кону - наши дети и будущее Беларуси.

ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛА «АПЕЛЬСИН»

Образовательный комплекс «Апельсин», куда входят детский сад, начальная и средняя школа, более 20 лет успешно работает на белорусском рынке образовательных услуг.

Коллектив детского сада «Апельсин» нацелен на раскрытие потенциала ребенка и его здоровое развитие. Потому здесь создана безопасная и комфортная среда для получения первых знаний, занятий творчеством и спортом, развития личности малыша и познания окружающего мира. Для деток подобрана удобная мебель и игровое оборудование, красочные дидактические пособия и материалы для творчества.

Программа соответствует белорусскому образовательному стандарту и построена на преемственности со школьной.

В начальной школе «Апельсин» ребенка обучают по индивидуальному образовательному маршруту. Педагоги работают с использованием Стэнфордской методики формирования установки на рост. В классе занимается до 12 человек, а домашние задания выполняются в школе. Обучение строится с опорой на особенности и потенциал ребенка (не зря с первых лет обучения ребенок ведет свои исследовательские проекты) в тесной связке с учителем.

Для учащихся доступны творческие кружки и студии и спортивные секции, спецкурсы, летние и сезонные лагеря с углубленным изучением предметов. А еще ребят ждет изучение английского, знакомство с логикой, робототехникой, программированием.

В средней школе «Апельсин» академическое современное образование получают по программам, утвержденным Минобразования. В обязательный курс обучения включены предметы STEM, а также углубленный курс английского языка. В дополнительном компоненте - расширенный эстетический цикл и второй иностранный - испанский. В небольших классах занимается до 15 человек, большую часть домашек делают в школе, тем более что работают учителя в школе с 9.00 до 17.30. В «Апельсине» придерживаются позиции, что учит не методика - учит личность.

На базе «Апельсина» после учебных часов работают кружки: карате, баскетбол, живопись, фортепиано, хореография, хип-хоп. В каникулярное время работают тематические школьные лагеря, в том числе и языковые.