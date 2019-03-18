Спустя 20 лет нашли подозреваемых в убийстве женщины в Давид-Городке

В ночь на 10 октября 1997 года в одном из домов в Давид-Городке, что в Брестской области, нашли убитую женщину. В тот же день прокуратура возбудила уголовное дело.

Выяснилось, что несколько человек проникли в дом 55-летней женщины, забрали ювелирные украшения и деньги, а хозяйку изрезали ножом. Женщина погибла на месте.

Тогда подозреваемых по этому делу найти не удалось, в том числе и потому, что состоянии науки на тот момент не позволило экспертам выделить ДНК тех, кто оставил на месте преступления свои следы. Дело оставалось нераскрытым больше 20 лет, но работа по нему продолжалась.

В 2018 году следователи назначили дополнительную судебно-генетическую экспертизу. Благодаря современному оборудованию эксперты комитета судебных экспертиз по Брестской области смогли выделить генотип мужчины. Результат совпал с образцами 42-летнего мужчины из Столинского района. Его ДНК была в базе, потому что он проходил подозреваемым по другому делу.

Заместитель начальника отдела судебно-биологических и судебно-генетических экспертиз УГКСЭ по Брестской области Татьяна Клиза говорит, что процедура выделения ДНК, особенно по делам прошлых лет - процесс трудоемкий. Такая работа занимает далеко не час – иногда это продолжается сутки.

- Наверное, только в сериале «След» все просто: эксперт исследует какой-то образец и видит на экране: «Совпадение 100%». В реальности все намного сложнее и интереснее. Экспертизы по преступлениям прошлых лет - особые и очень сложные. Вещественные доказательства, которые направили для повторного проведения экспертизы по преступлению в Давид-Городке, уже исследовались, поэтому биологический материал на них был уже частично израсходован. У эксперта была только единственная попытка получить результат, выделить ДНК. Это огромная эмоциональная нагрузка: перед специалистом стояла задача сделать то, что не удавалось коллегам более 10 лет назад.

О том, что выделенный образец совпал с тем, что уже есть в базе, эксперты сообщили следователям и милиции. Они, в свою очередь, стали выяснять, имел ли мужчина какое-то отношение к убийству в Давид-Городке.

- После получения необходимых данных подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. В ходе допроса мужчина рассказал следователю об обстоятельствах преступления и о том, что совершил его вместе с двумя своими знакомыми, - рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Все трое сейчас задержаны. Двое из них раньше были судимы. Один - за кражу, второй - за неуплату алиментов. Расследование продолжается.