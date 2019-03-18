2019-03-18T16:23:20+03:00
Минск
КП Беларусь

ОСВОД о рыбаках на тонком льду: «Надо штрафовать!»

Это случилось на Чижовском водохранилище, где купаться и ловить рыбу вообще запрещено
Геннадий МОЖЕЙКО
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В Минске спасли рыбаков, дрейфовавших на льдине. Фото: МЧС РБ.В Минске спасли рыбаков, дрейфовавших на льдине. Фото: МЧС РБ.
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На номер 101 позвонили двое рыбаков и рассказали, что они ловили рыбу на льду Чижовского водохранилища - и неожиданно льдина откололась.

Прибывшие спасатели увидели, что бедолаги дрейфуют на узкой льдине размером 70 на 300 метров, в 200 метрах от берега.

С помощью лодки и веревки спасатели притянули льдину к берегу, и рыбаки перешли на берег. В МЧС сообщили, что никакой ответственности рыбаки не понесли. А соцсети оживились: одни предлагают жестко штрафовать за выход на лед весной. Другие предлагают принять закон, обязывающий рискованных рыбаков оплачивать выезд спасателей из своего кармана, а не из государственного бюджета, который наполняется, по сути, из карманов налогоплательщиков.

- Один раз в год спасение гражданина силами МЧС бесплатное, а повторные - «по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат», - предлагает один из пользователей соцсетей.

А как на самом деле?

- Во-первых, Чижовское водохранилище - это технический водоем. Купаться и ловить рыбу на нем запрещено. У нас там даже нет спасательной станции, - рассказал «Комсомолке» председатель Заводской районной организации ОСВОД Александр Балаганов. - Я часто бываю в тех краях - рыбаки там сидят постоянно. Что касается этого случая - я сразу предлагал спасателям вызвать милицию и составить протоколы, но в итоге до дела не дошло. У ОСВОДа нет полномочий штрафовать рыбаков - мы, по сути, общественная организация. Я только за, если такая возможность появится, но для этого нужно менять соответствующее законодательство. Одного рыбака накажут - пятеро не полезут!

По состоянию на 15 марта, открытая вода была только на Комсомольском озере. В Кринице и Дроздах толщина льда - 8 - 10 см, но лед хрупкий, отошел от берега, поэтому выход на лед опасен. На Заславском водохранилище, на Цнянке, Птичи и Вяче толщина льда - от 13 до 15 см. Правда, во многих местах лед рыхлый, есть трещины и промоины. Поэтому выход на лед там разрешен только с соблюдением мер безопасности.

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