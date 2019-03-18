От 13 до 48 рублей: на сколько подорожала коммуналка для тунеядцев?

С этого года тунеядцам вместо прежнего фиксированного сбора в 20 базовых нужно полностью оплачивать некоторые коммунальные услуги. С 1 января - горячую воду, с 1 октября - отопление и, если есть, газовые колонки.

Чиновники дали неработающим отсрочку: в жировках за январь, которые приходят в феврале, тунеядцев предупредили, что они попали в базу и будут платить повышенную коммуналку. Но до конца месяца еще можно было устроиться на работу или доказать, что попали в базу по ошибке (таких немало - см. «А В ЭТО ВРЕМЯ»). Те, кто этого не сделал, в марте получили квитанции с перерасчетом за горячую воду. Причем за два месяца - январь и февраль. На сколько потяжелели жировки?

- У меня из-за горячей воды по полной стоимости коммуналка подорожала на 13 рублей - с 34 до 47. Но это за два месяца. Получается, за месяц в среднем плюс 6,5 рубля. Если честно, думала, что будет гораздо больше, - говорит минчанка Ольга, которая не работает и живет в собственной однушке.

У других прибавка получилась ощутимее. Домохозяйка Мария Тарасенко из Гомеля живет в двухкомнатной квартире с работающим супругом. В этом месяце ей придется заплатить за коммуналку на 43 рубля больше. В жировку Марии в разделе основных ЖКУ по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, появилась строка: подогрев воды по тарифу 88,99 руб./Гкал вместо прежнего 16,9259 руб./Гкал. За прошлый месяц начислено 18 рублей, а также сделан перерасчет за январь - это 30 рублей. В итоге - 48 рублей. Из этой суммы вычтены уплаченные ранее за январь 5 руб. с копейками. Получается, жировка выросла почти на 43 рубля.

Кстати, в январе чиновники подсчитывали, на сколько могут потяжелеть жировки. Первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович приводил цифры: оплата коммуналки для типовой двушки площадью 48 квадратов, где живет три человека и один из них тунеядец, коммуналка увеличится примерно на 6,5 руб. Если тунеядцев двое, то на 13 руб. Это, конечно, приблизительно.

Сколько в стране тех, кому придется оплачивать полную коммуналку, неизвестно. На конец февраля в базе незанятых в экономике числилось 425 тысяч человек. Но оплачивать полную коммуналку нужно только тем, кто является плательщиком коммунальных услуг - например, собственникам квартир. По предварительным подсчетам Минтруда, таких набралось около 54 тысяч человек.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В базу тунеядцев по ошибке попадал даже подполковник милиции

Во времена налога на тунеядство неработающим белорусам приходили «письма счастья» - извещения на уплату сбора. Многие получали их по ошибке и потом доказывали, что налог им платить не нужно. Чиновники решили усовершенствовать систему и собрать тунеядцев в отдельную базу. Данные попадают в нее из разных источников: ФСЗН, налоговые инспекции, министерства и так далее. Но и эта база не идеальна.

- Достаточно ввести в память компьютера буквы идентификационного номера паспорта гражданина, который работает, не латинскими, а русскими буквами, как программа его уже не узнает, поэтому имя человека может оказаться среди тех, кто не занят в экономике, - цитирует агентство Минск-Новости секретаря одной из комиссий по содействию занятости Екатерину Михайловскую. - По этой или иным причинам среди неработающих оказались фамилии подполковника милиции районного управления внутренних дел, некоторых офицеров РОЧС и так далее. Поэтому данные каждого человека уточняются. Всех жителей района, имена которых включены в базу данных незанятых в экономике, комиссия информирует о необходимости предоставить документы, подтверждающие занятость.

По данным Минтруда, из базы тунеядцев уже вычеркнули 86 тысяч ошибочно попавших туда человек.