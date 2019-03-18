«Сирены не было слышно, маячки включили перед перекрестком»: в Бресте машина ГАИ врезалась в такси

Авария произошла 16 марта около 14:40 на проспекте Республики. Машина такси выезжала с заправки на проспект на зеленый сигнал светофора. Судя по видео, в этот момент на перекресток, не сбавляя скорости, вылетела патрульная машина ГАИ. Она ехала на красный. Патрульный автомобиль врезался в бок машине такси.

- Сирены не было слышно, а маячки машина ДПС включила перед перекрестком, - так описывают аварию очевидцы.

С места аварии скорая помощь забрала водителя «Тойоты» - таксиста Дмитрия. Он находится в отделении нейрохирургии с ушибом головного мозга, гематомами и повреждением шейного отдела позвоночника.

Инспекторы ехали на ДТП и сами попали в аварию. Из них никто не пострадал, а таксиста забрали в больницу. Фото: vk.com/alarmbrest

В соцсетях опубликованы несколько видео этого происшествия. Интернет-пользователи спорят, кто в этой неоднозначной ситуации виноват. Одни уверены, что водитель такси должен был убедиться в безопасности выезда на перекресток, даже если ехал на зеленый сигнал светофора. Другие винят в столкновении сотрудников ДПС, которые включили проблесковые маячки только перед самым перекрестком – это заметно на видео. Третьи считают, что это несчастливое стечение обстоятельств: водитель мог заметить маячки даже в последний момент, а мог и не заметить, если ему обзор перекрыли другие машины.

– Нам звонили из ГАИ на следующий день после аварии, хотели с мужем встретиться. Но поскольку он находится не в лучшем состоянии, мы сказали, что позже и только в присутствии адвоката. Тогда у нас спросили, не хотел бы супруг пообщаться с инспектором, который тогда был за рулем. Нет, конечно! Нам очень страшно, что это все сойдет на нет, хотя мы считаем, что машина ДПС виновата, - говорит Татьяна, супруга попавшего в аварию водителя такси.

ОФИЦИАЛЬНО

– Назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка происшествию. Будут изыматься видео с камер видеонаблюдения, с регистраторов внутри патрульного автомобиля. Патрульная машина ДПС в тот момент как раз ехала на ДТП, - комментирует официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

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Глава 6 Правил дорожного движения

п. 25:

- водители транспортных средств оперативного назначения при условии обеспечения безопасности дорожного движения с включенными маячками синего или синего и красного цветов могут отступать от требований светофоров, дорожных знаков и дорожной разметки.

п.26:

- при приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители, независимо от направления их движения, должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанному транспортному средству.