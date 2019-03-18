Белорусы, работавшие в странах ЕАЭС, смогут получать пенсии по правилам этих стран

В Евразийском экономическом союзе разрабатывают соглашение о пенсионном обеспечении граждан стран, входящих в ЕЭАС (помимо Беларуси это Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения). Документ еще будут рассматривать на совете Евразийской экономической комиссии, а потом во всех пяти странах пройдут необходимые внутригосударственные согласования.

В итоговой версии могут появиться изменения, но что сейчас предлагает документ? Если говорить кратко, то всем гражданам ЕАЭС, которые работают в любой стране ЕАЭС, хотят предоставить такие же права по формированию пенсии, какие есть у граждан этой страны. Допустим, белорус решил поработать пять лет в России. Пенсию за эти пять лет он получит на тех же условиях, что и любой гражданин России, и выплачивать ее будут из российского пенсионного фонда. Если после этого белорус решит переехать работать еще на пять лет в Казахстан, то пенсию за эти пять лет он получит от Казахстана.

Важный момент: чтобы получать пенсию по этим правилам, легально проработать в стране нужно не меньше полных 12 месяцев. Кроме того, правила будут распространяться только на стаж, который накопится после того, как они вступят в силу (когда это произойдет, пока неизвестно). Для более раннего стажа будут действовать прежние правила (см. «Есть вопрос»).

Пенсионные системы, которые действуют в странах, унифицироваться не будут. Например, пенсионный возраст у всех разный. В Беларуси после окончания повышения мужчины будут выходить на пенсию в 63, женщины - в 58, а в России - 65 и 60 соответственно. А, скажем, в Армении уже появилась обязательная накопительная пенсия, а у нас - нет. В этом смысле каждая страна по-прежнему будет жить по своим правилам.

ЕСТЬ ВОПРОС

Как сейчас платят пенсии тем, кто работал за границей?

Никаких трудностей с пенсией не будет у белорусов, которые работали в одной из стран, с которыми у нас заключен договор в сфере пенсионного обеспечения. Их пока немного: это Россия, Литва, Латвия и Азербайджан. В 2018-2019 годах были подписаны договоры с Чехией Эстонией и Польшей, но они еще не вступили в силу.

Работает это так. Например, вы официально проработали в России пять лет (речь идет о времени после 1992 года, пенсию за советский стаж назначает государство проживания пенсионера) и вернулись в Беларусь. Когда вы обратитесь за начислением пенсии, белорусская сторона назначит пенсию за белорусский стаж, а документы для назначения пенсии за российский стаж будут направлены в Россию. Там рассчитают положенную вам пенсию за эти пять лет по своим правилам. Пенсия будет переводиться в Беларусь в белорусских рублях и зачисляться на ваш банковский счет. Если вы, например, поработали в Беларуси, а потом переехали в Россию, остались там жить и вышли на пенсию, то по такой же схеме получите и белорусскую пенсию.

Если же вы уезжаете работать в страну, с которой у нас не заключен пенсионный договор, то единственный способ не потерять пенсионный стаж в Беларуси - это самому платить взносы в Фонд соцзащиты. В этом году минимальная сумма взносов составляет 95 руб. 70 коп. в месяц (29% от минимальной зарплаты). Конечно, часть пенсии за это время вам может начислить и та страна, где вы работали, но здесь все будет зависеть от ее пенсионного законодательства.