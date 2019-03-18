К чему снится беременный мужчина?

Ко Всемирному дню сна Яндекс проанализировал запросы пользователей со словом «снится» за последние два года.

На первом месте - беременность. К примеру, пользователей интересует, почему им приснилась беременность тройней или две полоски на тесте.

В кошмарах фигурируют смерть и болезни, пауки и змеи, авиакатастрофы, аварии и взрывы, а в снах о сверхъестественном - призраки, вампиры и экстрасенсы.

Среди самых необычных снов - почему приснился зубр в доме, средневековье или же… беременный мужчина! Также белорусам интересно, к чему им снились слонята или ежики. Часто в запросах о снах мелькает покупка машины, квартиры или золотых украшений.

Чаще всего свои сны люди видят в черно-белом цвете, чуть реже в синих и красных. Кстати, многие пользователи верят, что и время сновидений не случайно - так, например, они пытаются расшифровать: почему определенный человек приснился в конкретный день недели и когда снятся вещие сны. Нередко пользователи ищут и способы, чтобы присниться кому-то.

Психолог Анастасия ШАПЕЛЬ рассказала, почему люди так стремятся найти объяснение своим снам.

- Толкование сновидений существует очень давно. Раньше этим занимались шаманы - к ним приходили, дабы разобраться в происходящем, потому люди не разделяли жизнь во сне и наяву, они считали, что проживали две жизни параллельно. И мы не можем отличать архаическое мышление, которое объясняет, что происходит. В этой точке люди и пытаются трактовать свои сны, так как пугаются посланий бессознательного и хотят познать смысл. А для того чтобы его познать, мы обращаемся к сонникам либо думаем, что это какое-то божественное прорицание. На самом деле мы просто пытаемся заглянуть в себя, узнать, что происходит с нашей психикой в данный момент. Мы связываем это все с внешними факторами, поэтому и обращаемся к таким вот толкованиям. Задача психолога - определить, что конкретно значит тот или иной символ для человека. Бывает так, что из поколения в поколение передают какие-либо значения. К примеру, моя бабушка говорила, что если видишь во сне зуб, а с ним что-то не в порядке или он выпадает с кровью - то это к смерти близкого. Если моя бабушка делилась своим бессознательным, то впоследствии мое бессознательное эту символику тоже впитает. Есть общие символы, которые отражены в сказках, легендах и т. д. Беременность, смерть, свадьба - это ритуалы, которые существует у всех народов на земле, поэтому есть общие послания про переход, трансформацию, какие-то изменения. А есть сугубо мои индивидуальные послания, которые могу расшифровать только я в зависимости от того, на каком этапе буду находиться, - поделилась Анастасия.

Топ-10 слов из запросов о снах по статистике Яндекса:

1. Беременность

2. Человек

3. Умерший

4. Ребенок

5. Змея

6. Бывшие

7. Дом

8. Рыба

9. Зуб

10. Муж