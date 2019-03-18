Доходы белорусов в 2018 году были по 640,5 рубля на человека

Схему, по которой специалисты Белстата получили эту цифру, можно описать так: сложили все полученные жителями страны доходы (зарплаты, пенсии, пособия и так далее) и разделили их на количество жителей. Итого - 640 руб. 50 коп. в месяц.

Доходы белорусов росли довольно-таки решительно. Так, в прошлом году среднедушевые доходы оказались на 78 руб. 10 коп. больше, чем в 2017-м (тогда на человека в среднем приходилось по 562 руб. 40 коп.). До этого было еще меньше: в 2016-м - 514 руб. 90 коп., а в 2015-м - 494 руб. 31 коп. (если перевести сумму в деноминированные рубли).

При этом в Беларуси росли не только номинальные, но и реальные доходы - то есть с учетом инфляции. Они за прошлый год прибавили прямо рекордно - на 8%. Можно сказать, количество денег в кошельках белорусов, которые можно на что-нибудь потратить, увеличилось на 8%.

Но без ложки дегтя никак: эксперты считают, что так быстро реальные доходы расти уже не будут. В первую очередь из-за того, что рост зарплат в этом году замедлится. Пока данные Белстата это подтверждают: в январе реальные доходы населения по сравнению с январем 2018-го выросли на 7,2%. Это все еще много, но такого маленького прироста у нас не было уже целый год! Минимальный прирост реальных доходов в течение прошлого года составлял 7,4%. А, например, в январе прошлого года по сравнению с январем 2017-го реальные доходы выросли на 7,9%. Тоже больше, чем сейчас.