Платить за вывоз мусора будем меньше

В Беларуси меняют механизм формирования цен на услуги по вывозу мусора в жировках. Теперь учет для каждой области и Минска будут вести в тоннах, а не в кубометрах на одного человека, как было раньше.

- В разработанном плане мероприятий по реализации директивы №7 о развитии ЖКХ одним из пунктов определено обеспечение перехода на учет твердых коммунальных отходов в тоннах. Определены исполнители, уже ведется корректировка нормативно-правовых актов, чтобы дальнейший учет осуществлялся в тоннах. Планируем, что в 2019 году корректировка будет завершена, - сказала начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Марина Толстик.

Это позволит не переплачивать за фактически вывезенный мусор (по некоторым данным, в 1,5 - 2 раза). Сейчас, например, семья из трех человек в Минске за вывоз мусора платит около 5,5 руб.

Поможет новый подход и рассчитывать место на полигонах. Их количество тоже планируют сокращать:

- В 2010 году было 3200 полигонов, а в 2018 году - 938. К 2020 году их количество планируем сократить до 900. Мы стремимся к принципу нулевого захоронения, - отчиталась Марина Толстик.

В Европе от 30% до 90% бытового мусора используют повторно. У нас пока всего 20%, но цифру хотят удвоить к 2030 году, а в 2035-му довести до 50%. Мусор планируют не только отправлять на полигон, но и сжигать, получая тепловую и электроэнергию (для этого в Минске построят завод). Биоразлагаемый мусор можно будет использовать как компост, это уже умеют делать в Гомеле и Слониме. А стеклянные бутылки в следующем году можно будет сдавать в специальные тароматы и возвращать их залоговую стоимость.

Коммунальники рассказали также, что в этом году жировки могли быть еще дороже.

- Проведенные мероприятия позволили без учета повышения тарифов на ЖКУ повысить уровень возмещения затрат на 1,3%, а также сэкономить населению порядка 1 доллара США, на которые потребовалось бы повысить плату по стандартной двухкомнатной квартире, - рассказала начальник управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Наталья Литвинчук. Правда, какие именно мероприятия спасли наши жировки, не уточнили.