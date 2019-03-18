В новое телешоу «Спорт-фактор» отбирают участников: спортивные тесты, танцы, стихи

II Европейские игры все ближе, и телезрители ОНТ могут стать участниками предстоящего спортивного праздника. В апреле начнутся съемки проекта «Спорт-фактор». Шесть команд (бизнесмены, журналисты, общественные и политические деятели, звезды шоу-бизнеса) будут соревноваться в велогонке, легкой атлетике, гребле, стрельбе (эти и другие виды будут представлены на II Европейских играх).

Кроме удачно пройденных спортивных тестов, жюри интересовало еще и увлечения участников.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На кастинг в команду телезрителей пришло около 150 человек. В манеже БГУФК они сдавали тесты: прыжки в длину, броски в баскетбольное кольцо, бег на 30 м и отжимания (для мужчин) или подъем туловища (для женщин).

Карта участника с отметками за тесты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В зависимости от результата им выставляли оценку. В прыжках рекорды таковы: 2,96 метра у мужчин, 2,41 м у женщин. Отжимания: 106 повторений. Участники очень разные: и те, кто делает зарядку дома, и профи - например, четырехкратный чемпион мира по гиревому спорту Вадим Сигневич.

Четырехкратный чемпион мира по гиревому спорту Вадим Сигневич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но еще им предстояло общение с жюри, в состав которого вошли заведующий кафедрой легкой атлетики БГУФК Сергей Аврутин, велогонщица Наталья Цилинская, телеведущие Дмитрий Кохно, Евгений Булка, Люция Геращенко, Анжелика Пушнова и директор дирекции специальных проектов ОНТ Елена Лобач.

Участников кастинга много, жюри предстоит сложный выбор.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кроме удачно пройденных спортивных тестов, жюри интересовало еще и увлечения участников, поэтому предлагали и спеть, и станцевать, и прочитать любимые стихи.

Станислав Войнич несколько минут декламировал стих Сергей Есенина «Письмо к женщине».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чтобы продемонстрировать таланты, один из участников несколько минут декламировал стих Сергей Есенина «Письмо к женщине».

- Мне нравится творчество Есенина, Маяковского, Бродского, белорусских поэтов. Работаю в школе в деревне Аталезь (Столбцовский район), преподаю историю. И директором там заодно работаю, - с юмором говорит Станислав Войнич. - Физкультура - мое кредо по жизни. Когда нет снега, из Столбцов на работу в школу еду на велосипеде 15 км. Туда-обратно - 30 км. Еще три раза в неделю хожу в тренажерный зал. Если проводятся соревнования по плаванию, тренируюсь целенаправленно. В общем, держу себя в форме.

Станислав Эдуардович Войнич директор школы, учитель истории. Хотя и физкультуру провел бы на ура!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Почему решили прийти сюда?

- В кастингах ни разу не участвовал, интересно себя попробовать. У нас с друзьями есть спортивный клуб, стараемся быть активными, а не дома смотреть телевизор под пиво.

- Если пройдете на проект…

- Было бы интересно. Мне 27 лет, хочется попробовать, чтобы было что вспомнить: не просто жизнь прожить, а чего-то добиться - хотя бы для себя самого.

Одному из участников Анжелика Пушнова предложила станцевать вальс. Финальный аккорд был такой - парень взял телеведущую на руки.

Одному из участников Анжелика Пушнова предложила станцевать вальс.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- На это мы не договаривались, - рассмеялась Анжелика.

Фотограф и дизайнер удивил паппингом (стиль танца, основанный на сокращении мышц, создающий эффект резкого вздрагивания).

Фотограф и дизайнер удивил пластичностью и паппингом (стиль танца, основанный на сокращении мышц, создающий эффект резкого вздрагивания).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фитнес-модель Анастасия зажгла миксом танцевальных этюдов и села на шпагат.

Участники кастинга не только сдавали спортивные тесты, но и показывали свои таланты. Анастасия танцевала.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Полная импровизация!- призналась нам Анастасия. - Чем более натурально и искреннее это подано, тем более эффектно смотрится. Подготовка - не мое, я люблю экспромт. Люблю спорт со школы, хотя профессионально ничем не занималась, только танцами. Хожу в тренажерный зал, катаюсь на сноуборде. Пять лет гастролировала по Китаю, Турции, Европе в составе хореографической группы. Но устала и захотела вернуться на родину. Сейчас учусь на спортивного инструктора, езжу с блогерами в фитнес-туры, хочу этот опыт привнести в Беларусь.

Один из тестов: броски в баскетбольное кольцо.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Телеведущий ОНТ и специалист по коммуникациям II Европейских игр Евгений Булка остался впечатлен:

- Больше всего запомнились люди, которые приходили без спортивной подготовки, но с огромным желанием. Они мне чем-то напоминали балийских массажисток: на вид от горшка два вершка, а силища такая, что может позавидовать богатырь. Сила духа - самое главное.

Евгений Булка попробовал себя на месте участников.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионка мира и призерка Олимпиады в велоспорте Наталья Цилинская ожидает, что проект получится интересным:

- Люди приходят на кастинги «Спорт-фактора» очень разные - и застенчивые, и самоуверенные, и с чувством юмора. Но всех объединяет спорт.

- Что важно при отборе? По идее, и спортивные результаты, и артистизм.

- Понятно, что важна спортивная подготовка, но мы, конечно, думаем и о том, чтобы участники были интересны для телезрителей.

- Кто впечатлил больше всего?

- Их много! Отмечали галочками, но их гораздо больше четырех (в проект отберу двоих парей и двух девушек. - Ред.). Выбор будет непростой.

Наталья Цилинская: «Люди приходят на кастинги «Спорт-фактора» очень разные - и застенчивые, и самоуверенные, и с чувством юмора. Но всех объединяет спорт»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди участников был и Юрий Тишкевич, известный болельщик хоккейного «Динамо». На кастинг он пришел с женой Дарьей, которая работает тренером по хоккею на траве (сейчас в декрете). Прошлым летом в Стайках мы с Юрием играли в футбол: тогда «Динамо» и ОНТ проводили проект #Dinamochallenge.

- Отличные впечатления. Это шанс проверить себя, узнать результаты. Они могли быть и лучше. Сказалась травма, которую зимой залечивал. Но жюри выбирает и по общению на кастинге. Посмотрим, как дальше будет, - сказал Юрий.

Еще он как споукмэн заставил (хотя все сами просили) жюри скандировать динамовские кричалки.

- Круто вы завели сектор жюри.

- (смеется) Это дело привычки. Тем более из жюри многие ходят на матчи «Динамо», должны знать кричалки. Со страстью их повторяли.

Юрий Тишкевич хорошо знаком со спортом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алена скоро будет преподавать физкультуру.

- Мама рассказала про этот кастинг – решила прийти, - улыбается девушка. - Учусь в БГПУ на учителя физкультуры, так что мне это интересно. Результаты нормальные, только баскетбол не очень. Участников много, не загадываю, пройду ли.

Алена скоро будет преподавать физкультуру.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В апреле начнутся съемки проекта ОНТ «Спорт-фактор».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В кастинге приняли участие представители самых разных профессий: врач, слесарь, инженер, юрист, милиционер, спасатель, учитель и даже офицер по допинг-контролю! Самому младшему участнику - 18 лет (минимальная допустимая планка), самому возрастному - 68. Ну, а кто станет счастливым участником проекта, узнаем совсем скоро. Проект реализуется при поддержке Министерства спорта и туризма.

В кастинге приняли участие представители самых разных профессий: врач, слесарь, инженер, юрист, милиционер, спасатель, учитель и даже офицер по допинг-контролю!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Николай и Мария Драчинские: «Любим участвовать во всех соревнования. Мы спортивная семья»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бег на 30 метров. рекорд на кастинге - 4,04 секунды.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Четверо веселых из ларца.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Подъем туловища (пресс).Фото: Святослав ЗОРКИЙ