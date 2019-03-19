Как получить кредит в РРБ-Банке за 30 минут?

На эти и другие вопросы читателей «Комсомолки» на прямой линии отвечали Алексей Тимофеев - начальник управления развития розничного бизнеса и Ирина Мороз - начальник сектора отчетности и сопровождения текущей деятельности ЗАО «РРБ-Банк».

«Ставка по кредиту будет сниженной, если за последние два года вы без просрочек погасили кредит в любом белорусском банке»

- Здравствуйте! У меня зарплата 900 рублей, у мужа - 1000, у нас есть один несовершеннолетний ребенок. Какой кредит мы можем получить?

- Сразу уточню, что для оценки размера кредита мы не берем совокупный доход супругов. Кредит можете получить отдельно вы и отдельно ваш муж. Какая примерно сумма вас интересует? И есть ли у вас сейчас кредиты в других банках?

- Наверное, около 4000 рублей. Кредитов нет.

- Да, мы можем предложить кредит на такую сумму сроком на три года. Его может оформить, например, ваш муж. Ежемесячный платеж составит около 162 рублей, ставка - 15,41% годовых. Для получения кредита на эту сумму вам нужно прийти в отделение нашего банка с паспортом и справкой о доходах за последние три месяца. Скажите, а у вас были кредиты за последние два года?

- Да, я брала кредит на телефон полтора года назад, но уже полностью его выплатила.

- Это отлично! В таком случае предлагаю вам оформить кредит «Ренессанс Лояльный». Он выдается тем клиентам, у которых за последние два года был кредит в любом белорусском банке и который они выплатили без просрочек. В этом случае ставка будет сниженной - 15,1% годовых.

- Это хорошо, большое спасибо!

***

- Я впервые буду брать кредит. Подскажите, сколько времени это занимает, какие документы нужны?

- Выдача кредита занимает около 30 минут, а документы зависят от того, какую сумму вы хотите получить.

- Порядка 5000 рублей…

- Тогда понадобится еще и справка о доходах за последние три месяца. Для кредитов на сумму до 3000 рублей она не нужна. Форму справки можно скачать на нашем сайте www.rrb.by в разделе «Кредиты».

- Если говорить о 5000 рублей, то какой у вас самый выгодный кредит на эту сумму?

- Можем предложить вам кредит «Ренессанс». Он выдается на три года, ставка - 15,41% годовых. Ежемесячный платеж при такой сумме составит 203 рубля, но он будет постепенно уменьшаться и к концу срока снизится уже до 141 рубля.

- А если взять кредит на более короткий срок? Например, на год.

- Тогда ежемесячный платеж будет больше - 480 рублей.

- Понятно, спасибо!

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- Скажите, можно ли взять у вас кредит, чтобы погасить кредит в другом банке?

- Да, такой кредит оформить можно. Он называется «Рефинансирование». Условия очень простые: ставка - 15,1% годовых, выдается на срок до трех лет. Для оформления кредита из документов нужен только паспорт.

- А какие-нибудь документы из другого банка о моем предыдущем кредите?

- Нет, эти данные мы получаем автоматически из вашей кредитной истории.

«Даже если вы взяли кредит на три года, все равно сможете выплатить его раньше»

- В прошлом году я вышла на пенсию, сейчас немного подрабатываю. Могу ли я взять у вас кредит?

- Да, можем предложить вам специальный кредит «Социальный». Он выдается на три года, ставка от 15,2% годовых, а оформить его могут пенсионеры до 69 лет включительно. При этом мы будем учитывать как вашу пенсию, так и зарплату (до 61 года), что позволит увеличить размер кредита. Максимальная сумма по кредиту «Социальный» - 2500 рублей. Ежемесячный платеж в этом случае составит около 87 рублей.

- А какие документы мне нужно принести?

- Только паспорт и пенсионное удостоверение.

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- У вас можно взять кредит наличными? Дочка поступает в этом году, надо платить репетиторам. Поэтому хотелось бы получить именно наличные.

- Да, это возможно. О какой сумме идет речь и какая у вас зарплата?

- Мне хотелось бы взять хотя бы 1000 рублей, получаю 770 с вычетами.

- Да, мы можем выдать вам кредит на такую сумму. Для его оформления понадобится только паспорт, справка о доходах для суммы до 3000 рублей не требуется. Если все в порядке, то на выдачу кредита уйдет полчаса.

- А какими будут ежемесячные платежи? И на какой срок мне выдадут такой кредит?

- Кредит оформляется на три года, но вы можете погашать его быстрее. Никаких штрафных санкций за это не предусмотрено. Ежемесячный платеж получится небольшим - 35 рублей.

- Ясно, спасибо!

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- Здравствуйте! Мы с мужем купили квартиру. Она не новая, понадобится серьезный ремонт. По нашим подсчетам, примерно на 15 000 рублей. Можно ли у вас взять такую сумму в кредит? Например, если сложить наши с мужем зарплаты…

- Зарплаты мы не суммируем, но вы с мужем можете взять кредиты по отдельности. Поэтому мне нужно знать ваш доход и доход вашего мужа, чтобы оценить, сможет ли ваша семья получить такую сумму.

- У меня зарплата где-то 800 рублей в месяц, у мужа - 1500 руб. Еще я плачу небольшую сумму по карте рассрочки, если это важно.

- С таким доходом ваш муж сможет оформить кредит на максимально возможную сумму - 10 000 рублей. Вам мы можем предложить кредит на 5000 рублей. Итого получится нужная вам сумма - 15 000 руб., просто это будет два отдельных кредита.

- А они оформляются с поручителями?

- Нет, поручители не нужны, только паспорт и справка о доходах. Если вы придете в отделение банка с этими документами, оба кредита будут оформлены за 30 минут.

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- Добрый день! Скажите, у вас есть кредиты на недвижимость? Хотим купить квартиру, но не хватает небольшой суммы.

- К сожалению, целевых кредитов на недвижимость у нас нет. Но вы можете взять обычный потребительский кредит и потратить его на любые цели. Максимальная сумма - 10 000 рублей, ставка - 15,41% годовых, срок - три года. Ежемесячные выплаты в таком случае составят около 400 рублей, потом постепенно будут уменьшаться.

ЕСТЬ ВОПРОС

Как взять кредит предпринимателю?

- Я хочу взять кредит, но я индивидуальный предприниматель. Будут ли ко мне из-за этого особые требования? Может, у вас есть какие-нибудь специальные предложения для предпринимателей?

- Да, у нас есть кредит, который так и называется - «Предприниматель». Надо сказать, он пользуется большой популярностью. Мы оцениваем заемщика не как предпринимателя, а как физлицо, что значительно упрощает процедуру оформления и получения кредита. Если все в порядке, кредит можно получить в течение двух часов! При этом условия будут такими же, как по кредитам для физлиц: максимальная сумма - 10 000 рублей, срок - три года, ставка - 15,41% годовых.

- Какие документы нужны, чтобы оформить такой кредит?

- Паспорт, налоговая декларация и копии документов об уплате налогов за последние три месяца, свидетельство о регистрации ИП, справка о доходах за три месяца. Ее вам нужно заполнить самостоятельно.

- Спасибо!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Выгоден ли сейчас вклад в белорусских рублях?

- Добрый день! Я кредит брать не хочу, скорее, наоборот - хочу накопить. У меня есть некоторая сумма в белорусских рублях, можно ли у вас выгодно ее разместить?

- Да, у нас есть вклад в рублях - «Безотзывный на 395 дней». Недавно мы подняли по нему ставку, сейчас она составляет 12,66% годовых. Ставка фиксированная, до окончания срока вклада она уже не изменится. Кроме того, предусмотрена капитализация процентов. Это значит, что они будут прибавляться к основной сумме вклада, увеличивая в дальнейшем и проценты.

- А рублевый вклад будет выгодным? Может, лучше все-таки перевести белорусские деньги в валюту?

- Рублевый вклад точно будет выгодным по двум причинам. Во-первых, ставка по нему значительно превышает уровень инфляции. А во-вторых, доход по этому вкладу не облагается налогом, поскольку его срок чуть больше года. То есть вы получите максимально возможный доход.

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