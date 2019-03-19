В Беларуси поднимают акцизы на топливо. На сколько вырастут ценники на АЗС?

Белорусские автолюбители уже привыкли к еженедельному подорожанию топлива на одну копейку. Только с начала года оно подросло уже четыре раза, последний раз так было в воскресение, 17 марта. Как правило, в «Белнефтехиме» это объясняют увеличением цен на нефть, а еще изменением курса доллара в стране – ведь бензин в Беларуси продают за рубли, а нефть покупают за валюту.

19 марта стало известно: Александр Лукашенко своим указом № 102 утвердил новые ставки акцизов на нефтепродукты до конца 2019 года. Согласно документу, акциз на бензин «Евро 5» увеличится - с 252,59 до 292,59 рублей за тонну. На дизель «Евро 5» - с 138,33 до 178,33 рублей.

Поднимутся ли из-за этого цены на белорусских заправках?

- Тактика концерна «Белнефтехим» остается прежней. Розничные цены на топливо будут изменяться плавно, без перекладывания нагрузки на конечного потребителя, - кратко пояснила «Комсомолке» пресс-секретарь концерна Марина Костюченко.

Получается, бензин продолжит дорожать, но не резко, а по копейке в неделю? Позже в концерне обещали предоставить более развернутый комментарий.

СЧИТАЛКА КП

Из-за увеличения акциза цены могут подняться всего на 0,4 копейки за литр.

По утверждению специалистов, доля акцизов в стоимости бензина составляет около 10%. Акцизы на все виды топлива поднялись на 40 рублей за тонну – то есть на 4 копейки на литр. Учитывая это, стоимость автомобильного топлива теоретически может возрасти на 0,4 копейки за литр.