6 способов пробудить себя от зимней спячки

Время выбираться из-под теплого пледа, распрямлять плечи, заряжаться энергией и готовить себя к солнцу и теплу. Где черпать вдохновение? Предлагаем способы, которые реально работают: йога, СПА, форум «Бизнес-Пробуждение 3.0» - весна не заставит себя ждать.

1. Занимаемся йогой

Йога - это не просто физические упражнения. Это способ побыть наедине с собой, отдохнуть от суеты, успокоить ум, привести в порядок душевные резервы, оставить позади тревоги и взглянуть на проблемы под другим углом. Выполнение асан под присмотром опытного тренера поможет развить гибкость и даже повысить сопротивляемость организма к различным заболеваниям. Регулярно посещая занятия, вы заметите, как исчезают круги под глазами, кожа приобретает здоровый цвет - практика регулирует содержание углекислого газа в крови, улучшая обмен веществ. С ужасом ждете приступа весенней аллергии? Занятия йогой облегчат симптомы: спокойная практика поможет дышать полной грудью и проще реагировать на стресс, который усугубляет аллергию.

2. Покупаем абонемент в «тренажерку»

Покупаем абонемент в «тренажерку»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Если йога не для вас, покупайте абонемент в тренажерный зал: интенсивные физические упражнения помогут привести себя в форму, взбодриться, ощутить себя стройным и подтянутым. Помните о том, что нагрузка должна быть умеренной! Только в этом случае тренировки помогут укрепить сосуды и улучшить сократительную способность сердца. При силовых упражнениях организм вырабатывает серотонин - гормон удовольствия, который не только поднимает настроение, но и усиливает выносливость и работоспособность.

3. Идем на бизнес-форум

Идем на бизнес-форумФото: Павел МАРТИНЧИК

Многие заблуждаются, полагая, что бизнес-форумы - это сплошь скучные лекции, полезные только для тех, кто в теме. На самом деле, это мощные площадки для полезных знакомств и новых деловых контактов, где можно найти источник вдохновения для профессионального роста и старта собственного дела. Ближайший форум под названием «Бизнес-Пробуждение 3.0» пройдет 27 апреля в «Чижовка-Арене». Ирина Хакамада подскажет, где черпать энергию и искать источники мотивации для новых свершений, мультимиллионер Алекс Яновский расскажет, как управлять большим количеством людей, работать с партнерами и выстраивать бизнес-процессы, основатель международной Школы системного бизнеса Кирилл Куницкий поделится формулой сильной команды, а владелец холдинга Global Spirits Евгений Черняк будет общаться с залом, отвечая на вопросы. Не обошлось без интриг: имя пятого спикера организаторы пока не разглашают. С билетами VIP и «Премиум» можно поучаствовать в afterparty и пообщаться со спикерами в неформальной обстановке.

4. Читаем мотивирующие книги

Читаем мотивирующие книгиФото: Павел МАРТИНЧИК

Ничто не мотивирует на новую жизнь лучше, чем книги - например, «Рестарт» Ирины Хакамады. Основываясь на своих знаниях и опыте, автор предлагает инструменты интуиции, рестарта, перезагрузки и эмоционального регулирования, которые помогут начать все с нуля, избавиться от прошлого негативного опыта и настроиться на самые смелые перемены. Еще одна книга, заряжающая энергией, - «Хочу и буду!» Михаила Лабковского. Она помогает понять, почему все складывается не так, как хочется, и что с этим делать. Психолог рассказывает, как найти гармонию с самим собой и наладить отношения с близкими.

5. Расслабляемся с помощью СПА-процедур

Расслабляемся с помощью СПА-процедурФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приятные процедуры, вне зависимости от того, проводите вы их в специализированном центре или собственной ванной, помогают расслабиться, снимают душевный дискомфорт, поднимают настроение. СПА благоприятно воздействует на организм: улучшает работу кровеносной системы, способствует лучшему усвоению полезных микроэлементов и естественному очищению от токсинов. Если не лениться и делать процедуры регулярно, улучшится состояние кожи, исчезнут мелкие морщины. А еще СПА укрепляет иммунитет - весенним простудам не бывать!

6. Участвуем в фотосессии

Красивые фотографии никогда не будут лишними. К тому же участие в фотосессии - отличный способ почувствовать себя настоящей моделью и примерить любой, самый неожиданный образ. Сам процесс может превратиться в настоящее приключение, которое зарядит позитивом и настроит на весенние перемены. Фотосъемка –это повод привести в порядок фигуру, сделать красивый макияж, изменить прическу и обновить гардероб - сделать все то, чего так не хватает для весеннего настроения.