Литовские ученые подтвердили: Два года назад в Вильнюсе все-таки нашли останки Кастуся Калиновского

В конце февраля – начале марта на кафедре анатомии, гистологии и антропологии Вильнюсского университета получили последние данные по генетическому анализу останков, найденных после оползня зимы 2017 года в нескольких захоронениях на горе Гедимина (Замковой горе) в центре Вильнюса. Исследователи окончательно убедились в правдоподобности озвученной более года назад гипотезы: среди похороненных там есть и один из предводителей восстания 1863 – 1864 года Кастусь Калиновский.

Профессор Римантас Янкаускас, руководивший исследованием, еще в конце 2017-го говорил «Комсомолке», что у ученых есть конкретный кандидат. Тогда литовцы надеялись провести генетическое сравнение, но это оказалось невозможным: у Калиновского нет прямых потомков по мужской линии.

- Не было материала для сравнения. Потому нашу оценку можно назвать грубой, но - с точностью 95% речь о Калиновском, - подтвердил «Комсомолке» Римантас Янкаускас. (Заметим, тем не менее, что исследователь темы, историк Василь Герасимчик в своей книге «Канстанцін Каліноўскі: асоба і легенда» указывал, что пусть и непрямые потомки предводителя восстания живут в Каменецком районе. Как-никак, у Сымона Калиновского, отца Кастуся, было 25 детей, выжило из них только шестеро, потомки были у троих – Ред.)

Так выглядит работа антрополога Янкаускаса: здесь он занимался исследованием останков солдат войны 1812 года. Фото: Getty Images

Таким образом, ученые сопоставляли возраст захороненных и возраст казненных в Вильно в 1864 году повстанцев, способ казни. Например, известно, что в одной из могил рядом с останками нашли пулю. Стреляли, как теперь ясно ученым, в грудь. Другие же были очевидно повешены (это, как известно, касается и Калиновского). Это было ясно по положению рук, связанных за спиной перед смертью, и по положению обнаруженных скелетов. Также известно, что ряд захоронений заливали известью. Судя по всему, так хотели скрыть любую возможность опознать захороненных тут.

Так работали над каждым из захоронений литовские археологи. Фото: delfi.lt

- Подходили методом исключения, сопоставления. Сравнивали черепа казненных и, по возможности, их фотографии. В некоторых случаях идентифицировать личность помогли генетические анализы. Провели четыре эксгумации могил родственников повстанцев, похороненных в Вильнюсе. Эти исследования максимально точны, - говорит Янкаускас.

Сегодня, по словам профессора, не обнаружены только останки также казненного в Вильно повстанца Станислава Ишоры. У ученых есть генетические данные по двум его потомкам, и среди найденных 20 останков нет принадлежащих ему. Зато, не спешившие прежде с выводами ученые, теперь уверенно говорят: на церемонии перезахоронения в часовне на старом вильнюсском кладбище Расу, которую государственная комиссия планировали провести 23 марта, но перенесли на октябрь, с почестями упокоят и прах Кастуся Калиновского. А пока останки хранят в Вильнюсском университете, где их и исследовали.

Напомним, Константина Викентия Калиновского арестовали по доносу комиссара повстанцев из Могилева Витольда Парфияновича в ночь с 28 на 29 января 1864 года в Вильно. Ему предлагали смягчение приговора в обмен на адреса явочных квартир, паролей повстанцев и имена руководителей, но он не согласился. 12 марта того же года Калиновского приговорили к расстрелу. Назавтра генерал-губернатор Михаил Муравьев, известный в истории как «Вешатель», заменил его на публичное повешение (как ранее и соратнику Калиновского Зигмунду Сераковскому). 22 марта 26-летнего приговор привели в исполнение на Лукишской площади в Вильно.

Главная интрига - есть ли среди захороненных останки Кастуся Калиновского - видимо, разгадана.

КСТАТИ

Калиновского перезахоронят под надписями только на литовском и польском?

Вокруг перезахоронения останков повстанцев в Вильнюсе разгорелся скандал.

Литовская госкомиссия совместно с официальной Варшавой приняли решение написать имена повстанцев на литовском и польском языках. В Байнете поднялась волна возмущения: разве речь не о факте белорусской истории, а Калиновский и его поплечники не белорусские герои? В сети уже собирают подписи под петицией за то, чтобы среди языков на мемориальных табличках появился и белорусский. Пока официальной реакции из Вильнюса нет, но, по крайней мере, в литовском Сейме звучало мнение: хотя бы на надгробии Калиновского должна быть надпись по-белорусски.

Эксперты замечают, что такое отношение со стороны Литвы и Польши вызвано, по сути, молчанием белорусской стороны по вопросу исследования и перезахоронения останков повстанцев. Хотя в прошлом году профессор Янкаускас замечал в интервью «Комсомолке»: о работе ученых было проинформировано белорусское посольство в Литве, а его сотрудники выходили с литовскими историками и антропологами на связь.

Во время работ по укреплению слоев грунта после оползня и археологических раскопок символ Вильнюса выглядел впечатляюще! Фото: VirsVisko.lt

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Зимой 2017 года на горе Гедимина в центре Вильнюса произошел оползень и на поверхности оказались фрагменты человеческих останков. С наступлением тепла сюда пришли археологи. Первые высказанные ими гипотезы взволновали Беларусь, Литву и Польшу: найденные останки принадлежат казненным повстанцам Кастуся Калиновского и ему самому. Тем более подтверждений насильственной смерти людей в могилах на горе Гедимина хватает: мужские тела туда клали со связанными руками и без гроба, поливали негашеной известью, а в одной из могил была обнаружена пуля.

Историки полагали, что на Гедимина захоронен 21 участник восстания – в основном, его руководители. Сегодня всех их сопоставили с казненными царскими властями. Но практически на 100% ученые уверены только в том, что в одной из могильных ям был Зигмунд Сераковский. На его пальце наши кольцо с надписью на внутренней поверхности: «Zygmónt Apolonija 11 Sierpnia / 30 Lipca 1862 r . («Зигмунд Аполония 11 сентября / 30 июля 1862 г.»)». Совпадают имена Сераковского и его супруги, а также даты, связанные с их венчанием.

В одной из могил рядом с останками казненного человека нашли обручальное кольцо с выгравированными именами Зигмунд и Аполония. Так стало ясно, что тут похоронен и один из предводителей восстания Зигмунд Сераковский. Фото: Delfi.lt

О том, какие работы велись по остальным останкам профессор Янкаускас рассказывал «Комсомолке»:

- Археологи и историки изучают генеалогию и образцы генетического материала от прямых потомков повстанцев. Сначала проходила инвентаризация останков, выявление пола, возраста, роста человека, наличие у него патологий и травм, а также радиоуглеродный анализ. Служба судмедицины делала наложения имеющихся портретов на компьютерную модель черепа, там же выполняют генетический анализ. Трудности заключаются в том, что из 21 казненного у нас для наложений есть портреты только 7 персон. При этом черепно-лицевое наложение - скажем так, мягкое доказательство, оно не подтверждает идентичность. Но тот же генетический анализ предоставляет ценную информацию. Например, два человека в одной из ям кажутся нам братьями.

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