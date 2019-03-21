2019-03-20T11:16:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Мама Николая Нарожного, который получил срок за драку из-за трусов в секонде: «Выставили разбойником, хотя он честный человек»

Родные предпринимателя собираются обращаться в Администрацию президента и будут обжаловать приговор
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Недавно в Бобруйске вынесли приговор владельцу местного секонд-хенда Николаю Нарожному – у него произошел конфликт с покупательницей Алиной Н., которая украла в магазине бэушные трусы. Конфликт закончился потасовкой и легкими травмами.

Суд приговорил Николая к трем годам колонии усиленного режима. Это минимальное наказание по статье «Вымогательство». Если приговор вступит в силу, он должен будет выплатить потерпевшей 1000 рублей морального ущерба.

Семья мужчины недовольна приговором - они разместили петицию на сайте change.org, где просят Александра Лукашенко восстановить

справедливость. Ее подписали уже больше трех тысяч человек. Мама и жена Николая также собирают подписи и вручную – удалось собрать уже около 100.

- Мы считаем, что наказание несоизмеримо тому, что он на самом деле сделал, - возмущена мама мужчины, Нина Нарожная. - Это слишком суровый приговор. Сегодня адвокат уже отправила апелляцию. Мы хотим, чтобы статья была переквалифицирована с 208 УК (Вымогательство) на статью 384 (Принуждение к выполнению обязательств). По ней предусмотрено более мягкое наказание – штраф. Мы будем бороться до конца. У сына вся жизнь поломана – его выставили разбойником, бандитом, хотя он честный человек. У нас все рухнуло: и бизнес закрылся, и внучка страдает, скучает по папе, жена Коли места себе не находит, да и я ночами не сплю. Надеемся, что нас услышат и дело отправят на пересмотр.

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