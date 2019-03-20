2019-03-20T16:30:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Посол Израиля в Бресте: «Нам важно, чтобы в местах, где были убиты евреи, было об этом написано»

Алон Шогам побывал на стройплощадке, где нашли останки более тысячи расстрелянных узников еврейского гетто
Оксана БРОВАЧ
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Посол Израиля сказал, что в вопросе увековечивания памяти погибших евреев доверяет брестским властям.Посол Израиля сказал, что в вопросе увековечивания памяти погибших евреев доверяет брестским властям.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Беларуси Алон Шогам встретился в Бресте с городскими властями и представителями еврейских и иудейских общин.

Дипломата заинтересовала резонансная тема – подъем останков убитых в годы войны узников гетто. Их нашли в котловане, который раскопали под строительство жилого комплекса «Прибужский квартал». Об этом писали мировые СМИ, всемирный еврейский конгресс призывал прекратить стройку на месте расстрела, брестчане собирали подписи о создании сквера в память о жертвах.

- Мы знаем, что в этом регионе случились ужасные события, но 80 лет спустя понятно, что жизнь продолжается, людям нужна земля. Недвижимость всегда выиграет. Одна из наших прерогатив – не дать истории мешать жизни, - сказал Алон Шогам на встрече в брестскими властями.

Дом будут строить ближе к проспекту Машерова в десятке метров от расстрельной ямы. Фото: Оксана БРОВАЧ

Дом будут строить ближе к проспекту Машерова в десятке метров от расстрельной ямы.Фото: Оксана БРОВАЧ

По словам председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука, на месте расстрельной ямы ничего строить не будут. Фундамент под жилой дом заливают рядом. На месте, где были найдены останки, мэр Бреста предлагает сделать зеленую зону и установить памятный знак. Эту идею поддержали представители еврейских общин.

- Нам как государству очень важно, чтобы в местах, где были убиты евреи, было написано, что они были там убиты. В братской могиле могут быть и евреи, и белорусы, и россияне, и другие, но евреи единственные, кто были убиты из-за того, что они евреи. Поэтому нам важно, чтобы было написано не «люди», не «граждане такой-то страны», а обозначена этническая группа. Это одна из тем, которую мы контролируем, смотрим по всему миру, - так прокомментировал планы брестских властей посол Израиля.

Поисковый батальон планирует завершить работу к концу марта. Фото: Оксана БРОВАЧ

Поисковый батальон планирует завершить работу к концу марта.Фото: Оксана БРОВАЧ

В сопровождении раввина иудейской общины Бреста Хаима Рабиновича он побывал на стройплощадке. Там продолжают работать военнослужащие 52-го поискового батальона Минобороны.

- Неделя, полторы максимум - и мы закончим. Подняты останки 1440 человек. Думаем, что будет до 1300, - отчитался руководитель поисковых работ, лейтенант Дмитрий Каминский.

- Насколько вы чувствуете, что смогли найти все, что было? – уточнил посол.

- Мы этот участок отработали полностью. Но черепа раздроблены, могут попадаться маленькие фаланги пальцев – по-любому что-то может остаться.

- Дело в том, что у нас есть такое понятие: кладбище – святое место, - пояснил Алон Шогам.

Посол попросил раввина прочитать молитву, чтобы захороненные здесь люди считались упокоенными.

Посол вместе с раввином Бреста помолились на месте массового захоронения евреев. Фото: Оксана БРОВАЧ

Посол вместе с раввином Бреста помолились на месте массового захоронения евреев.Фото: Оксана БРОВАЧ

Останки перезахоронят в братской еврейской могиле на Северном кладбище в мае. Туда же, на кладбище, вывезут землю из котлована.

- Кстати, в таких местах всегда есть какие-то ненатуральные помехи. Где есть такие могилы, но еще не была сказана последняя молитва. В Бабьем Яру в Украине 4 раза упала телевизионная башня. Говорили, что это подземные воды, потом, что это что-то с климатом, но потом просто передвинули это здание, - привел пример в тему Алон Шогам.

ОФИЦИАЛЬНО

Алон Шогам изучил план строительства и уточнил, не затрагивает ли оно квадрат, в котором велись поиски останков. Фото: Оксана БРОВАЧ

Алон Шогам изучил план строительства и уточнил, не затрагивает ли оно квадрат, в котором велись поиски останков.Фото: Оксана БРОВАЧ

- С момента обнаружения останков мы находимся в постоянном контакте с еврейской общиной, с раввином. И я с полной ответственностью заявляю, что ничего в нарушение каких-то канонов делаться не будет. Инвесторы подтвердили губернатору, что все будет сделано для увековечения памяти и с позиции нравственности, и по закону. Что касается увековечения памяти, мы будем искать новые формы подачи, новый образ. Идет речь не о банальных мемориальных досках, а о визуализации, более современной форме, понятной для молодого жителя города Бреста или туриста. Здесь мы также будем работать во взаимодействии с общиной, и, наверное, будем объявлять конкурс. Есть в Будапеште памятник жертвам гетто с башмачками. Мы копировать не будем, но хотим, чтобы это было трогательно, - прокомментировал Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома.

Мемориал на набережной Дуная в Будапеште в память о жертвах Холокоста. Фото: Dennis Jarvis, wikimedia.org.

Мемориал на набережной Дуная в Будапеште в память о жертвах Холокоста. Фото: Dennis Jarvis, wikimedia.org.

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