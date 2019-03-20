2019-03-20T16:45:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Коллеги главного архитектора Минска: «О его задержании узнали сегодня из новостей»

Мужчина получил взятку в размере 4 тысяч долларов
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Павел Лучинович заключен под стражу 19 мартаПавел Лучинович заключен под стражу 19 мартаФото: Сергей ГАПОН
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- О его задержании узнали сегодня из новостей. Он находится в отпуске, по-моему, с конца прошлой недели, - говорит о своем начальнике одна из сотрудниц комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. - Обычный, хороший руководитель…

Главный архитектор Минска Павел Лучинович попался с поличным.

- Мужчину задержали в Минском районе после получения 4 тысяч долларов США. Деньги за благоприятное решение вопросов по согласованию проектных решений чиновнику передала индивидуальный предприниматель, - сообщает пресс-служба МВД.

На сайте ведомства опубликована оперативная видеосъемка: на камеру пересчитывают сто- и пятидесятидолларовые купюры.

Известно, что в отношении председателя комитета архитектуры и градостроительства Минского горисполкома возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК РБ (получение взятки в крупном размере), а в отношении взяткодателя - по ч. 2 ст. 431 УК РБ (дача взятки в крупном размере). Минимальное наказание, которое грозит мужчине, - три года лишения свободы, максимальное - десять лет. Плюс конфискация имущества. Предпринимательнице грозит ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до семи лет.

- Они заключены под стражу 19 марта. Проводится расследование, - рассказали «Комсомолке» в Следственном комитете.

Павел Лучинович свой пост занимает с 2015 года. До этого он работал зампредседателя комитета.

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