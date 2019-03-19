Наталья Цилинская: Для женщины трагедия не развод, а слабый мужчина

- Наташа, я обалдела, когда на свадьбе бизнесвумен Илоны Геращенко, которая теперь Новицкая, ты поймала букет невесты. Какой букет, когда у тебя четверо детей и прекрасный муж? Еще недавно мы писали про счастливую семью и супруга, бизнесмена Вадима, с которым вы похожи, как брат и сестра…

- К сожалению, не всегда семейные ценности незыблемы - мы развелись, уже больше двух лет не вместе. Не спорю, было красиво, поэтому так и писали, вранья не было. Но потом это все закончилось.

- В третий раз?

- Снова (грустно улыбается). Скажем так - вмешались потусторонние силы, началась зависимость от игры, ставки.

- Но в прошлом интервью ты мудро рассуждала, что любые проблемы решаемы. Еще и пояснила - зачем тратить свою жизнь на ссоры?

- Это не ссора, развод - это крайняя точка. Я не хожу туда-сюда, как бывает: выгнала - вернула. Я развелась, потому что мы стали чужими людьми с разными взглядами. У человека в приоритете оказалась игра - тотализатор, а семья ушла. И это уже не решалось.

Наташа успевает не только с детьми, по хозяйству и на работе, но и участвует в разных телепроектах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ты же говорила, что все можешь простить, кроме вранья и предательства.

- А это что - не предательство? Когда выносится, блин, все, когда не нужно идти домой, потому что лучше пойти делать ставки. Приоритеты поменялись, семья стала не нужна. Что сохранять, кого убеждать?

- И в какой-то момент ты решила, что все закончилось?

- Я не решала. Я просила, объясняла, предлагала разные меры - пыталась все наладить.

- Возможно, для мужчины игра и ставки - это способ заработать?

- Полная фигня! Букмекерские конторы уже разорились бы, если бы на них можно было зарабатывать… Человек видит сиюминутный выигрыш и совершенно не считает, сколько он проигрывает. Не существовал бы этот бизнес, если бы люди на нем зарабатывали.

- Но ведь всегда есть шанс спасти человека? Ты же сильная женщина!

- Я сильная, но не безрассудная. Я спасаю ровно столько, сколько могу спасти. И когда есть что спасать. Я спасала отношения, которые были - человек реально был хорошим отцом, хорошим семьянином. Но потом все изменилось, как о стенку горох: стеклянный взгляд, да и спасать уже было нечего. У зависимых людей часто на фоне игры и проигрышей проявляется в том числе алкогольная зависимость. Щелкнули выключатель - и все.

С такими красотками не забалуешь...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Надо менять отношение женщин к разводу»

- Какие выводы ты сделала после трех браков?

- Хорошее дело браком не назовут.

- Но для многих женщин развод - трагедия.

- Для женщины не развод трагедия, а слабый мужчина. К сожалению, таких немало. И надо менять отношение женщин к разводу. Кто-то принимает для себя решение терпеть такую семейную жизнь, чтобы не допустить развода и сохранить внешнюю картинку для окружающих, а кто-то решает не мучиться.

Оркестр и Миша.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Я не люблю мучиться, да и детям в такой ситуации только хуже. Можно же мирно разойтись - никто не умирает, можно общаться с детьми, сохранить человеческие отношения. Постоянные скандалы уж точно не пойдут на пользу детям. Но многим важнее сохранить статус - чтобы бабки у подъезда не тыкали пальцем: «Брошенка!».

- Некоторые оправдывают мужчин тем, что сейчас непростая экономическая ситуация, люди в стрессе иногда сами не ведают, что творят.

- Да, вместо того чтобы купить детям кусок мяса, они лучше пойдут и пропьют, пострадают - ситуация же непростая! Потом еще жену и детей поколотят, а женщины терпят…

- Ты не боялась, что одна будешь тянуть четверых детей?

- Сейчас я хоть понимаю, как я тяну, а тогда у меня все уходило на букмекеров. Сейчас мне жить дешевле.

- Что сейчас самое сложное?

- Самое сложное для меня сейчас (задумывается)… Это, не дай Бог, влюбиться (улыбается).

- То есть веру ты не потеряла?

- Потеряла, в том-то и дело. Я не хочу опять… Кажется, уже наперед знаешь, что будет за каждой следующей ступенькой отношений. Влюбленность, розовые очки, быт и наверняка разочарования. Но мне все равно не хочется так думать, у меня три девочки подрастают, пацан растет. Я точно знаю, что бывает по-другому - по-настоящему и навсегда. Просто я что-то делаю не так. Всегда ведь виноваты оба?..

Блин, да я благодарна своим мужьям (у Натальи было три брака, старшая дочь родилась в первом, вторая дочь - во втором, младшие дочь и сын - в последнем, который продлился 7,5 лет. - Ред.), у меня шикарные дети, это просто фантастика. Так что все, что я делала, делала правильно.

Старшая Маша с маленьким Мишей.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Психологи советуют для прочности отношений развивать женское начало.

- Я никому ничего не обязана развивать, я такая, какая есть, - громыхает Наташа без шанса на компромисс. - И такая уже 43 года. И что я должна в себе поменять? Это буду уже не я, это будет некая пародия под моей фамилией и с моей внешностью. И как мне жить потом с этим женским началом? Оно наверняка во мне есть, просто по-другому выражено. Я мать, какое еще женское начало во мне должно быть? Хотя, возможно, ты права, и мне нужно стать терпимее. Но как и насколько?

- У меня шикарные дети, это просто фантастика, - радуется Наташа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Для начала признай, что и ты не идеальна, сама рассказывала, что уборку ненавидишь…

- Не идеальная, но стараюсь. Да, у меня не блестят углы, но система налажена. И еще - в семье все должны делать оба, в том числе мириться, прощать, стараться. А когда игра в одни ворота… Слушай, но я сейчас не страдаю, не жалею и не рву волосы. Я не знаю, как было бы, если бы я сделала по-другому. Поэтому я все сделала правильно, но что-то пошло не так…

«Развод наступил в течение пяти секунд»

- Как ты детям сказала про развод?

- Мы не готовили детей к разводу. Развод наступил в течение пяти секунд. Когда мы с сыном приехали из больницы, где пролежали четыре месяца, прошли курс химиотерапии, и когда я увидела, в каком состоянии дом и мой муж… Это была точка невозврата, я сказала, чтобы собирал вещи и уезжал. Дети все видели, я объяснила им, что теперь мы с папой будем жить раздельно, честно рассказала почему. Не запрещала встречаться, но уже около года он не объявлялся и не общался с детьми.

Аня и Катя.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Подожди, а что случилось с сыном, почему 4 месяца в больнице и химиотерапия?

- Не онкология, но лечение продолжается, это аутоиммунное заболевание.

- Это те, что возникают по непонятным причинам, когда организм начинает разрушать сам себя?

- Да. Мишке было полтора года, когда мы загремели в детский онкоцентр в Боровлянах, где стали определять диагноз. В апреле ему исполняется четыре года, и мы боремся. Знаю главное - пацан у меня растет шикарный.

Мише в апреле исполнится 4 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как узнали про болезнь?

- Не сразу. Были визуальные проблемы, но когда на голове появлялись корочки, мы думали, что это атопический дерматит. Даже лечение помогало. Но потом я обратила внимание, что у сына синева на губах. Анализ крови показал очень низкий гемоглобин, и мы поехали в больницу. Когда ставили диагноз, пришли сразу несколько врачей, сказали, что будет очень непросто, болезнь распространилась широко. Самое плохое в этой болезни - у нее нет своих признаков, по которым ее можно четко определить.

Но мы не паникуем, у нас замечательные доктора, детский онкоцентр - это единый организм, сплоченный муравейник, где все друг друга знают, любят, ценят. Никто никого не жалеет, потому что жалость - это предательское чувство. Там свой мир, там такие врачи - им памятники надо ставить при жизни, они живут всей этой болью. Не знаю, как они выживают… За то время моя семья точно стала сильнее и сплоченнее.

Пока мама заседает в жюри...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда мы выписались из больницы, Катьке было всего пять, но она стала такой взрослой! Они, конечно, бесятся, шалят, но для моих девчонок наш Мишка… Он для них не больной, он для них центр Вселенной. В тот момент все очень испугались, страшно - не то слово. Когда это рядом - у соседа, знакомого - это не то. А тут накрыла беспросветная жуть…

Всегда боишься того, чего не знаешь. А сын еще был такой маленький… Но только не надо меня жалеть, у нас прекрасная семья, все дети помогают. Старшая Машка уже окончила Университет физкультуры, живет отдельно, но часто приезжает и помогает с младшими даже больше, чем когда жила с нами. Ане 9, Кате 7, Мише почти 4. Большие уже и суперклассные (смеется)!

Мама на работе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Не пытаюсь выжать из своих детей идеальный максимум»

- Наташа, но четверо детей - это ж столько всего: поведение в школе, отметки, одеть-обуть к новому сезону, готовка…

- Я особо не запариваюсь и не пытаюсь выжать из своих детей идеальный максимум. Они уже самостоятельные, справляемся. Убираем вместе, готовим тоже. Если понадобится, они и макароны сварят и омлет пожарят. Самое главное - переживаю, что в спешке могу что-то упустить, недодать. Я ж неумеха. Да, Маша выросла, но младшие совсем другие и всем нужно внимание…

Аня не только играет на дудке, но и обожает спорт.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Но семейный бюджет после развода тоже уменьшился. Как прокормить пять ртов, тем более как глава федерации ты ничего не получаешь?

- У меня зарплата директора Республиканского центра олимпийской подготовки по велоспорту, где мы готовим будущих чемпионов. Плюс детские пособия, моя спортивная пенсия, Мишкина пенсия, у него оформлена инвалидность до пяти лет. Но мы не унываем и живем полноценной жизнью. Вчера пришла с работы, общаемся с Мишкой, говорю ему: «Ты взрослый мужик?» - «Да!» - отвечает радостно.

Но мне еще воспитать этого мужика надо. Я понимаю, что ему очень не хватает мужского примера, но, слава Богу, у меня много друзей, для всех мужей моих подруг Мишка лучший товарищ. У меня сегодня все хорошо: есть где жить, четверо детей. Да, Мишка болеет, но мы стараемся и делаем все, чтобы выздороветь. А если отмотать жизнь, я же не знаю, будет лучше или хуже, если я что-то поменяю. А сегодня-то хорошо! Желание одно - быстрей бы лето: мы живем в частном доме, поэтому все лето дети проводят в трусах (улыбается).

- Ты кажешься такой сильной женщиной, которая и не всплакнет даже…

- Точно не рыдаю. Если накроет, пойду тихонько в уголок, поскулю, пар выпущу и… снова сильная. Моя отдушина - дети. Мишка подходит: «Мам, смотри, улыбку!» И разевает рот во всю ширь. Катька начинает пилить на своей скрипке: «Мам, смотри, я «Петушка» сыграю!» Анька - на дудке, у нас целый оркестр. Любим играть в лото, но уже дважды покупала - все теряют. Поэтому теперь Дед Мороз подарил лото мне, и пусть хоть один бочонок пропадет! В выходные всегда куда-нибудь выбираемся: на лыжах катались, в кино любим ходить, блины печь. Когда я в командировке, традиция соблюдается, все равно сами тесто месят и пекут.

Звездная команда "Что? Где? Когда?"Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Как удается все совмещать - дом, дети, домашние животные, федерация велоспорта?

- Я еще и крестиком вышиваю - сейчас слона. Есть и вышитые по фотографиям портреты детей (улыбается). Но при этом все время куда-то бегу, несусь. Кажется, я бы столько сделала, если пару часов в сутки добавить. Сейчас еще главный старт в июне - Европейские игры, очень сложное для всех испытание. Колоссального масштаба соревнование для страны. Все очень готовятся, спортсмены невероятно мотивированы, и не только в велоспорте. Выступить, выложиться по максимуму.

Мама на работе. Фото: Константин ПУХОВ.

- Ну, а дальше можно и свадьбу планировать - букет-то уже поймала!

- Поймала, из вредности, чтоб никому не достался (улыбается). Если уж я пошла ловить, то непременно словлю, хоть и не собиралась. Что ж мне сидеть и горевать на завалинке? Если бы паника или нытье приносили пользу, я была бы самой страшной паникершей в стране. Но жизнь слишком коротка для пустых страданий. Поэтому главный ее смысл - наслаждаться каждым днем и стараться доставлять радость другим.

Солнечный Миша.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ДОСЬЕ «КП»

Наталья ЦИЛИНСКАЯ родилась 30 августа 1975 года в Минске. Восьмикратная чемпионка мира по велоспорту, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, 28-кратная победительница этапов Кубков мира, бронзовый призер Олимпиады-2004, заслуженный мастер спорта. Директор Республиканского центра олимпийской подготовки по велоспорту, председатель федерации велоспорта. Трижды разведена, четверо детей.

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