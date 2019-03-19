"В Австрии платят пособие 180 евро до совершеннолетия ребенка, но в садиках нет кроватей и свежеприготовленной еды"

Скрипачка Юлия Лебеденко выступает в Европе и США, на Рождество ее исполнением восхищались в Большом театре, в начале весны - в Красном костеле Минска. Одаренная белоруска в 15 лет уехала из страны, с отличием окончила Венскую консерваторию, училась в Италии и Англии.

- Юлия, у многих белорусов Вена, где вы живете уже 12 лет, ассоциируется со сказкой. К чему вам приходилось привыкать?

- На самом деле, поселившись в Австрии, не сразу окунаешься в сказочную жизнь. Ты должен доказать, что полезен и интересен. Но Австрия не первая страна, где я жила. В 15 лет я уехала на учебу в Италию, училась в Англии. Это был богатый опыт общения с культурами и творческими людьми. В Лондоне мне предоставляли для выступлений шикарные инструменты - и Гварнери, и Страдивари. Прекрасные залы, изысканная публика, манеры - все на королевском уровне.

- У белорусских мужчин осталась еще галантность, там она сохранилась в основном у старшего поколения. Фото: личный архив.

В Австрии после Лондона все казалось проще и доступнее. В Вене живут по записной книжке, спонтанно не заходят даже на чашку чаю к родителям. Нужно заранее предупредить о точном времени прихода. Вначале я удивлялась, а потом поняла - им так удобнее жить. График для австрийцев - залог спокойствия. У них очень популярно слово «стресс», любая замена в графике - уже стресс. Еще там не принято открыто выражать эмоции, реакция публики тоже другая.

Даже когда австрийцам очень нравится и в зале нарастает эмоция - они все равно себя сдерживают. Уже после выступления приходят и выражают свое восхищение. Зато в Австрии музыка представлена везде. Будь то официальные встречи в парламенте, балы, которые проходят в течение всего года - живая классическая музыка звучит всегда. Там даже на дни рождения принято заказывать классических музыкантов. А еще Австрия - невероятно красивая страна гор, озер и старинной архитектуры. Идеально ехать туда весной, когда сады и парки благоухают, а дворцы открыты для посещений.

«В Австрии на ребенка платят 180 евро до его совершеннолетия»

- Большая часть моих концертов проходит в Вене, но и в Беларуси я бываю несколько раз в год. В прошлом году был проект с оркестром в Верхнем городе, второй год подряд ко Дню влюбленных выступаю с оркестром в Брестской филармонии.

2 марта состоялся концерт в Минске в Красном костеле. В Беларуси также участвую в благотворительных проектах. Получилось случайно: вначале поехали с приятельницей в онкоцентр в Боровляны проведать девочку из детского дома, поскольку она лежала там одна. Я захватила скрипку, начала играть. Мы ходили по палатам, понимая, что кто-то просто не может выйти.

- Получилось случайно: вначале поехали с приятельницей в онкоцентр в Боровляны проведать девочку из детского дома, поскольку она лежала там одна. Я захватила скрипку, начала играть. Фото: личный архив.

Потом были другие проекты, поездки по Беларуси, по детским домам, к больным деткам. Они всегда откликаются, возможно, для них именно такие моменты - самая большая радость и стимул жить дальше. За годы жизни в Вене я познакомилась с большим количеством благотворительных организаций, которые ежегодно на протяжении многих лет привозят белорусских детей на оздоровление в Австрию, а также реализуют в Беларуси программы по поддержке детей-инвалидов и деток, пострадавших от последствий чернобыльской аварии.

Юлия участвует в благотворительных мероприятиях не только на родине, но и в Австрии. Фото: личный архив.

- С рождением дочки вы наверняка узнали и то, что значит быть родителем в Австрии?

- Я вышла замуж за украинца, он давно живет в Австрии, работает в банке. После рождения ребенка там начинается совсем другая жизнь, особенно в плане медицины, как ни странно. В Австрии делают очень хорошие операции, но все, что касается обычного медобслуживания… Первым удивлением стало то, что по австрийским законам ты не имеешь права вызывать на дом врача ребенку первого года жизни.

Если что-то случается - либо сам несешь ребенка в больницу, либо вызываешь «скорую». Но «скорая» может решить, что случай того не стоил, и выставить, например, счет в 700 евро.

Поэтому, когда у дочки в первые месяцы жизни поднималась температура под 40, мы брали такси и летели в больницу. Там отсиживали от 2 до 5 часов в общей очереди в приемном отделении. При двух дополнительных частных страховках. В Вене иная система медицинского обслуживания: нет поликлиник, есть больницы и частные помещения, где принимает конкретный врач. Но, чтобы сдать анализ крови, нужно убедить врача, объяснить, что это необходимо. У младенцев стараются не брать анализ крови, считают психологической травмой.

- Дочка ходила в детский садик?

- Да, в Вене есть государственные и частные садики, в том числе специализированные - с языковыми, религиозными и иными уклонами. Почему-то в некоторых не принято готовить свежие обеды, их доставляют в готовом виде, иногда на неделю вперед.

Также удивило, что в некоторых садиках не было кроваток для дневного сна. Альтернативой служили коврики. Я спросила у воспитательницы про кровати. Она удивилась: «Зачем? Если ребенок устанет - уснет и в игрушках».

И третий момент то, что дошкольное образование не считается необходимым. Поясняли коротко: «Если хотят - дети сами чему-то учатся, а к школе их будут готовить в школе». Нередко садики в Вене - это помещения, снятые в обычном жилом здании, часто без детских игровых площадок рядом. Меня порадовало, что молодых мам после рождения ребенка финансово поддерживают, выплачивая 16 200 евро. Плюс государство каждый месяц платит 180 евро на ребенка до его совершеннолетия.

«Когда мой папа видит, что я везу, спрашивает: «Неужели там нет еды?»

- В Вене все есть, в том числе демократия и большая свобода самовыражения. Но некоторые вещи для меня неприемлемы. Например, бесцензурное распространение информации эротического характера и система раннего развития, которую преподают в начальной школе. Детям рассказывают про плотские отношения в таких подробностях...

Нет интимности, никаких граней, чтобы дать понять, что это не просто развлечение, но и ответственность. Внедряется информация про однополые браки, про то, что такие родители усыновляют детей…

Когда в Вене было «Евровидение», в городе установили светофоры, на которых изображены мальчик за ручку с мальчиком, а девочка - с девочкой. Дочь спрашивала: «Мам, тут только мальчикам можно переходить? А там - только девочкам?..»

- Чем еще австрийцы отличаются от белорусов?

- В австрийской системе координат нет привычки жениться. Они могут иметь детей, жить вместе 15 - 20 лет и не расписываться. Мужчина в сорок для них еще мальчик, который должен радоваться жизни, а жениться не обязательно. В отличие от тех же итальянцев, которые семью ценят и очень любят детей.

В австрийских кафе женщины обычно платят за себя, мужчины - за себя. После свадьбы в некоторых семьях эта привычка остается, делят все: квартплату, покупки, походы в кафе. У белорусских мужчин осталась еще галантность, там она сохранилась в основном у старшего поколения. В метро мужчины толкаются одинаково - не глядя, женщины перед ним или мужчины. Особенно я ощутила это на себе, будучи беременной.

В австрийских кафе женщины обычно платят за себя, мужчины - за себя. После свадьбы в некоторых семьях эта привычка остается.

- А что вы обычно привозите в Вену после поездок домой?

- Когда мой папа смотрит, что я везу, он спрашивает: «Неужели там нет еды?!» Но ведь хочется всех угостить. Везу шоколад, зефир, печеньки, черный хлеб, очень много заказывают белорусских чипсов. Друзья из Японии просто в восторге от наших длинных чипсов, в них мало добавок.

Чего там не хватает - так это нашей сметаны, там она как кисловатый пудинг. И нет там такого вкуса картошки, такого вкусного мяса. А еще австрийцы не выпускают глазированных сырков - почему? Мне проще дать ребенку сырок, чем батончик непонятного качества, который хранится годы. И нашего черного хлеба там нет, все серенькое. Гречку продают зеленую, не обжаренную, но она невкусная. Так что на самом деле я приезжаю в Беларусь и каждый раз отъедаюсь (улыбается).

В Вене живут по записной книжке, спонтанно не заходят даже на чашку чаю к родителям. Фото: личный архив.

ДОСЬЕ «КП»

Юлия Лебеденко родилась в Минске, окончила Республиканский музыкальный колледж при Белорусской академии музыки, в 15 лет выиграла стипендию на двухлетнее обучение в Международном колледже Адриатики (UWC of Adriatic). С отличием окончила Венскую консерваторию. Победитель международных музыкальных фестивалей и конкурсов. Живет в Вене, замужем, растит 6-летнюю дочь.

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