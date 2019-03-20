Борис Кит: на его топливе полетели в космос «Аполлоны» и «Шаттлы»

Некоторые имена - на слуху. Например, лауреат нобелевской премии по физике Жорес Алферов, математик Яков Перельман, изобретатель многоступенчатой ракеты Казимир Семенович, типограф Петр Мстиславец. Однако многие другие белорусские ученые известны не так широко. Поэтому сегодня «Комсомолка» начинает серию материалов цикла «Известные белорусские ученые и изобретатели». Каждый месяц с нашими партнерами - компанией «Струнные технологии», которая разрабатывает инновационную технологию в области грузовых и пассажирских перевозок - мы будем рассказывать об интересных белорусских ученых и изобретателях. Вместе с пионерами в области транспорта мы расскажем о пионерах науки и техники из Беларуси, которые повлияли на то, как выглядит современный мир. Сегодня - о физике, химике, математике и одном из инженеров лунной программы США Борисе Ките.

Борис Кит: «Математиком я стал совершенно случайно. Всегда мечтал быть историком». Фото: svaboda.org.

Октябрьскую революцию застал в 7 лет

Отец Бориса - Владимир Кит - был обычным белорусским почтальоном, родился в Кореличах - это в Гродненской области. В начале ХХ века он уехал на заработки в Санкт-Петербург, где устроился служащим в Министерство почт и телеграфов - эдакий старинный аналог современного Министерства связи. Именно в Петербурге Владимир Кит женился на Ксении Зуровой - и 6 апреля 1910 года у них родился сын, назвали его Борисом.

Когда маленькому Борьке было семь лет, грянула Октябрьская революция. Тяжелое финансовое положение вынудило семью Бориса вернуться в Кореличи. А еще через три года был подписан Рижский договор - и Кореличи стали Польшей. В 1924 году Борис поступил в четвертый класс местной польской школы, через два года перешел учиться в Новогрудскую белорусскую гимназию, а в 1928 году поступил на физико-математический факультет Виленского университета имени Стефана Батория, который он окончил в 1933 году со степенью магистра математики. Уже в эти годы молодой человек начал преподавать математику в соседней Виленской белорусской гимназии. Но в 1939 году Борис Кит был вынужден вернуться в родные места.

Во время Октябрьской революции семья маленького Борьки вернулась в Кореличи. Фото: planetabelarus.by

Месяц ожидал расстрела в тюрьме

Впрочем, о спокойной жизни тогда можно было только мечтать. Белорусские гимназии закрывались поляками одна за другой. Например, закрытую еще в 1934 году удалось открыть лишь в 1939-м - ее Борис Кит и возглавил. А еще - открыл несколько десятков других белорусских школ.

А вот дальше начались действительно тяжелые времена. В годы немецкой оккупации Борис не успел эвакуироваться и работал учителем математики в Поставах. По подозрению в связях с партизанами Борис Кит был арестован гестапо и больше месяца просидел в тюрьме. К счастью, страшного не случилось - за Бориса Кита вступились его бывшие ученики. Они сумели доказать оккупационным властям, что за его огромный вклад в развитие образования района его нужно выпустить.

Так и произошло. Какое-то время Борис Кит возглавлял торгово-административную школу в Молодечно. Но снова на горизонте замаячил ГУЛАГ:

- Не осознавали мы тогда, как нелегко было нашему директору, над ним висела смертельная угроза не только со стороны оккупантов, но и от своих, - такие воспоминания учеников Бориса Кита зафиксированы в книге Лидии Савик «Космас беларуса». - В послевоенное время советские власти жестоко расправлялись с преподавателями школ типа нашей. Возможно, предвидя это, Борис Кит решил покинуть Беларусь.

Борис Кит опубликовал в журналах Америки и Германии более 30 научных статей по различным темам. Фото: VILNIAUS UNIVERSITETAS.

Придумал, как использовать жидкий водород в качестве космического топлива - и сделал возможным полет человека на Луну

Так и случилось: в 1944 году он семьей решился на эмиграцию на Запад - вместе с отступающими немецкими войсками. План сработал: сперва несколько лет семья жила в Баварии. Там Борис Кит три года преподавал математику и одновременно учился на медицинском факультете Мюнхенского университета. А дальше семья решилась на переезд в Америку - кстати, одной из первых среди белорусов. С 1950 года Борис Кит работал в Лос-Анджелесе - занимался химией, начал участвовать в космических исследованиях. Успешному ученому были открыты все дороги: ему доверили разработку космического топлива. Именно Борис Кит провел первое в мире фундаментальное исследование качества жидкого водорода, который стали использовать как основное ракетное топливо. Именно он впервые придумал, как можно использовать жидкий водород в качестве космического топлива. В результате стал возможен полет человека на Луну и дальнейшее развитие космонавтики. Именно на разработанном им топливе полетели в космос американские «Аполлоны» и «Шаттлы». Именно Борису Киту принадлежит и первый в истории учебник о ракетной технике и космическом топливе Rocket Propellant Handbook, надолго ставший настольной книгой для многих ученых, работавших в этой области.

Дальше - больше. В 1954 году Борис Кит вместе с женой получил американское гражданство. С 1958 года Борис Кит работал в отделе космонавтики Министерства воздушных сил США. На него были возложены и обязанности государственного советника, эксперта по развитию международной космонавтики. В 1960-х годах Борис Кит постепенно возвращается к преподаванию. Будучи профессором Вашингтонского Мэрилендского университета, он объездил с лекциями весь мир и преподавал до 85 лет. За огромный вклад в мировую науку и космические исследования капсула с его именем, наряду с именами других американских ученых, была замурована в стене Капитолия, его имя занесено в Зал славы Вашингтонского биографического института.

Из-за участия в засекреченных разработках побывать на родине получилось только в 83 года

Впоследствии Борис Кит работал в Национальном бюро стандартизации, Министерстве коммуникаций США, где занимался в основном исследованием методов повышения эффективности административной деятельности с помощью математики.

Успешному ученому доверили разработку космического топлива. Фото: wikipedia.org.

Однако его работа на таких должностях, как руководитель научной группы отдела астронавтики Министерства ВВС США, старший эксперт-исследователь Государственного института системного анализа министерства обороны и транспорта США, а также участие в засекреченных разработках сделали невозможным его контакты с родиной - Беларусью. Поэтому после выхода на пенсию, Борис Кит не смог вернуться в Беларусь, а переехал в Германию, где стал работать профессором математики Европейского отделения Мэрилендского университета. Одновременно он объехал с лекциями весь мир. Он был постоянным делегатом всех Международных конгрессов по астронавтике, где выступал с докладами и сообщениями. Борис Кит опубликовал в журналах Америки и Германии более 30 научных статей различной тематики.

После выхода на пенсию, Борис Кит не смог вернуться в Беларусь, а переехал в Германию. Фото: belayarus.by.

«Математиком я стал совершенно случайно - всегда мечтал быть историком»

Вернуться в Беларусь впервые получилось лишь после перестройки - в 1993 году, уже находясь в солидном возрасте. В 1994 году Борис Кит стал почетным доктором наук Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и почетным гражданином Новогрудка. А в 2008 году в Новогрудке открыли его музей.

- Математиком я стал совершенно случайно. Всегда мечтал быть историком, - говорил Борис Кит в интервью порталу компании «Будзьма беларусамі!». - Когда пришел подавать документы, там было две очереди - длинная на исторический факультет и короткая на физмат. Поленился стоять в длинной - и это определило мою судьбу. Кем бы я был в Америке без математики? Мыл бы посуду в ресторанах.

«Першы беларус у свеце»

Борис Кит скончался 1 февраля 2018 года в Германии на 108-м году жизни, там же его и похоронили. Интересно, что похороны отложили почти на две недели, так как долго не могли найти документы на участок под захоронение, который Борис Кит выкупил еще в 70-х годах прошлого века.

- У нас будут чудесные соседи - графиня Воронцова-Дашкова и жена Пушкина - Наталья Гончарова, - говорил Борис в интервью порталу компании «Будзьма беларусамі!».

В могилу высыпали землю, привезенную из Беларуси. На прощание собралось около 30 человек, в том числе и жена Тамара Кизевич. Из американской семьи Бориса Кита на похороны никто приехать не смог. Старший сын Бориса Кита уже умер, а у младшего, 68-летнего Виктора, накануне была операция на ноге.

Борис Кит объехал с лекциями весь мир. Фото из книги «Зорны шлях», составитель Лидия Савик. Издательство «Кнігазбор», 2011 год.

После смерти Бориса Кита остался архив его документов. Частично эти документы передали в Новогрудский музей, а частично - в Минск, где друзья Бориса Кита организовали посвященную ему музейную экспозицию.

- Першы беларус у свеце, - так сказал о Борисе Ките его хороший друг, известный белорусский писатель Василь Быков. А белорусская писательница и литературовед Лидия Савик написала о знаменитом соотечественнике две книги: «Вяртанне» и «Космас беларуса».

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