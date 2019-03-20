Комментируйте статьи на kp.by!

С 1 декабря 2018 года мы отключили на сайте kp.by возможность комментирования. Связано это было с изменениями Закона РБ о СМИ, в соответствии с которыми интернет-ресурсы должны идентифицировать пользователей с привязкой к номеру телефона.

Сейчас возможность комментировать появилась снова.

Как это будет работать?

В конце статьи нажимаете на плашку «все комментарии». Появляется возможность зарегистрироваться. Указывайте имя (может быть любым), вводите номер мобильного, читайте и принимайте пользовательское соглашение. Нажимайте кнопку «получить код». Смс-сообщение с кодом придет буквально в течение нескольких секунд - введите его в открывшуюся форму. Пишите комментарии!

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Будут ли сейчас модерироваться комментарии?

Да, все комментарии будет проходить модерацию редакцией «Комсомолки».

Кто может комментировать статьи?

Любой посетитель сайта kp.by, у которого есть мобильный телефон с сим-картой белорусского оператора.

Что можно комментировать?

Любую статью, написанную белорусской редакцией «Комсомолки».

Например:

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Лукашенко объявил выговор губернаторам Витебской и Могилевской областей

Официальная причина - за необеспечение своевременной выплаты заработной платы (подробнее)

«В Австрии платят пособие 180 евро до совершеннолетия ребенка, но в садиках нет кроватей и свежеприготовленной еды»

О плюсах и минусах жизни в Вене, европейской медицине и про то, к чему пришлось привыкать в Австрии - скрипачка Юлия Лебеденко рассказала «Комсомолке» (подробнее)

От 13 до 48 рублей: на сколько подорожала коммуналка для тунеядцев? (подробнее)