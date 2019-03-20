Посол Израиля: «Одна из наших прерогатив - не дать истории мешать жизни»

- Жизнь продолжается. Одна из наших прерогатив - не дать истории мешать жизни, - сказал посол Израиля Алон Шогам на встрече с городскими властями в Бресте.

Одним из поводов для встречи стали раскопки на месте бывшего еврейского гетто, где сейчас планируют построить элитный многоэтажный дом. Посол Израиля намерен побывать на стройплощадке.

По словам председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука, поисковый батальон поднял останки 1140 человек. Поисковые работы планируется завершить 27 марта.

- После этого мы ждем официальный документ, что на всем периметре отсутствуют останки этих несчастных людей, - сказал Рогачук.

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