2019-03-20T13:22:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Посол Израиля: «Одна из наших прерогатив - не дать истории мешать жизни»

Алон Шогам приехал в Брест, чтобы посмотреть на место, где нашли останки расстрелянных узников еврейского гетто
Оксана БРОВАЧ
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Алон ШогамАлон ШогамФото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Жизнь продолжается. Одна из наших прерогатив - не дать истории мешать жизни, - сказал посол Израиля Алон Шогам на встрече с городскими властями в Бресте.

Одним из поводов для встречи стали раскопки на месте бывшего еврейского гетто, где сейчас планируют построить элитный многоэтажный дом. Посол Израиля намерен побывать на стройплощадке.

По словам председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука, поисковый батальон поднял останки 1140 человек. Поисковые работы планируется завершить 27 марта.

- После этого мы ждем официальный документ, что на всем периметре отсутствуют останки этих несчастных людей, - сказал Рогачук.

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