2019-03-20T15:13:38+03:00
Минск
КП Беларусь

Новые поезда для метро: кондиционеры, звукоизоляция и зарядка для телефонов

Скорее всего, на новом составе пассажиры смогут проехаться уже в октябре-ноябре 2019-го [фото]
Ольга ШИЛАК
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На заводе «Штадлер-Минск» показали, как будут выглядеть новые поезда для метроНа заводе «Штадлер-Минск» показали, как будут выглядеть новые поезда для метроФото: Святослав ЗОРКИЙ
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20 марта на заводе «Штадлер-Минск» показали, как будут выглядеть новые поезда для метро. Напомним, в 2017 году Минский метрополитен и завод подписали договор на поставку 10 поездов: шесть 4-вагонных и четыре 5-вагонных. Разработка и сборка происходила на белорусском предприятии.

- Мы разработали поезд специально для метрополитена, по их требованиям для увеличения комфорта пассажиров, - говорит директор компании «Штадлер-Минск» Филипп Бруннер.

Директор компании «Штадлер Минск» Филипп Бруннер Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Директор компании «Штадлер Минск» Филипп БруннерФото: Святослав ЗОРКИЙ

Сам поезд сине-белого цвета, хотя говорили, что вагоны будут бирюзовыми.

Заходим внутрь. В вагоне вдоль стен - мягкие сиденья василькового цвета, рядом с дверью - пространство для людей с ограниченными возможностями, предусмотрены и откидные сиденья.

Разработка и сборка происходила на белорусском предприятии Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Разработка и сборка происходила на белорусском предприятииФото: Святослав ЗОРКИЙ

Сам поезд приобрел сине-белый цвет Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сам поезд приобрел сине-белый цветФото: Святослав ЗОРКИЙ

Но, конечно, главная особенность поезда - межвагонные проходы, то есть пассажиры могут спокойно ходить из одного вагона в другой. Выглядит, как поезд, например, в Берлине. Также внутри можно будет подзарядить телефон или планшет, специальные устройства установлены в каждом вагоне.

В новом вагоне мягкие сиденья василькового цвета Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В новом вагоне мягкие сиденья василькового цветаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще одно новшество - звукоизоляция и кондиционеры. Как объясняют на предприятии, в конструкции вагонов применили звукопоглощающие материалы, это позволит избежать шума при поездке.

Пассажиры могут спокойно ходить из одного вагона в другой Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пассажиры могут спокойно ходить из одного вагона в другойФото: Святослав ЗОРКИЙ

В сравнении со старыми вагонами, новый еще и быстрее, может развивать скорость до 80 км/ч. До конца месяца шесть поездов поставят на вторую линию метро, обкатывать их начнут в августе.

Первое время поезд будет обкатываться без пассажиров Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первое время поезд будет обкатываться без пассажировФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Первое время будет обкатываться без пассажиров. После выполнения всех комплексных мероприятий состав будет эксплуатироваться пассажирами. Предполагаем, в октябре-ноябре 2019 года, - говорит главный инженер Минского метрополитена Игорь Шестаков.

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