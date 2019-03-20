2019-03-20T15:54:32+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белорусы оставляют в магазинах по 12,5 рубля в день

А средний подарок к 8 Марта на сайтах потянул аж на 124 рубля
Таисия САВИНА
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За весь прошлый год средний чек покупателей составил 12 рублей 90 копеекЗа весь прошлый год средний чек покупателей составил 12 рублей 90 копеекФото: Павел МАРТИНЧИК
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Средняя сумма в чеке за первые два месяца 2019 года составила 12 рублей 50 копеек. Именно столько тратили белорусы на ежедневные покупки. Для сравнения: за аналогичное время прошлого года покупатели оставляли в магазинах на 1 рубль 30 копеек в день меньше, сообщает Белстат. Можно сказать, что в каждый чек добавилась стоимость жвачки, пирожного «Картошка» или бутылки кефира.

За весь прошлый год средний чек покупателей составил 12 рублей 90 копеек, а в 2017 году - 11 рублей 60 копеек.

Кстати, по данным МАРТ, 44% белорусов совершают покупки в интернете. Причем разница между количеством покупок в белорусских и китайских интернет-магазинах составила всего 9%. Средний чек белоруса на китайских площадках в 2017 году составлял около 16 рублей 50 копеек, в первом полугодии 2018 года он уменьшился до 13 рублей 30 копеек, говорят «Яндекс.Кассы».

В обычные дни белорусы чаще всего заказывают в интернет-магазинах одежду, обувь, книги, сувениры и товары для хобби. В среднем в год человек делает шесть покупок через китайские магазины.

А недавно появились данные о том, сколько в этом году потратили белорусы на подарки к 8 Марта. Средний чек за онлайн-покупки через «Яндекс.Кассы» уменьшился до 124 рубля (в прошлом году было137 рублей). Что покупали перед праздником? Наибольшим спросом пользовались одежда, сумки, платки, кошельки и белье, затем идут билеты на развлекательные мероприятия, сувениры и поделки ручной работы, косметика и парфюмерия, цветы, товары для спорта, украшения, гаджеты и бытовая техника.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Топ-10 онлайн-покупок в Беларуси Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Топ-10 онлайн-покупок в БеларусиФото: Игорь СОЛОВЬЕВ

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