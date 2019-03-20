Водители троллейбусов - после скандала с жалобами: «Нам закупили подушки для сидений, зеркала и запчасти»

Жалоба водителей столичного троллейбусного парка №3 вызвала большой резонанс. Напомним, 20 января более 60 водителей отправили обращение в департамент госинспекции труда Минтруда и прокуратуру, в котором перечислили нарушения - от маленького перерыва на обед до дырявых кабин и отсутствия кондиционеров. В парке начались проверки.

Водители других парков поддержали коллег. Все это вылилось в петицию, которую подписало полтысячи водителей - и бывших, и работающих. Ее направили в Генпрокуратуру.

По слухам, на водителей, подписавших жалобы, стали давить. В интернете появилось фото заявления, где нужно было указать причину подписи - «из-за сочувствия / солидарности», «по неосторожности», «подпись поставил сын или другой член семьи» - и отказ от нее. А директор парка №3 заявил, что 50 из 63 подписавших отказались от претензий. Мы расспросили водителей, какая сейчас обстановка в парках.

А в некоторых парках водителям предлагали подписать такие заявления Фото:t.me/motolkohelp

«Просили отозвать подписи. Но подушки купили»

- Резонанс на всю Беларусь! Чувствуется, что отношение к нам со стороны руководства изменилось, - говорит Елена (имя изменено. - Авт.), водитель троллейбусного парка №3. - Что касается петиции, на меня никто не давил. Но слышала, что водителей нашего парка просили отозвать подписи, мол, пиши, что тебя ввели в заблуждение или ты не так прочитал. Иногородних грозились выселить из общежития. Конечно, люди отзывали подписи, а что делать? Но поймите, не просто так люди подписывали ту жалобу… Появилась новая петиция,- и водители опять ее подписывают. Проблемы действительно есть.

По словам водителя, есть и сдвиги в лучшую сторону.

- Купили зеркала (линзы) заднего вида. Но те, что поставили у меня, были искажены, происходящее сзади я видела расплывчато. Полдня ушло на то, чтобы добиться замены, - рассказывает Елена. - Также в жалобе мы указывали, что у нас кирпичи под сиденьями стоят. Нам закупили подушки. Правда, сиденья не поднимаются, на некоторых сидишь, как на горшке. Либо установили не так, либо подушки такие… Я подкладывала свою куртку, чтоб было удобнее. Омывайки стали ставить, но тоже не без приключений. В диспетчерскую приезжали представители ГАИ, выписывали водителям штрафы. А кто их будет оплачивать? Сказали сдавать их главному инженеру. А некоторым говорили, мол, пишите в профкоме заявление на матпомощь, из них и будет оплачиваться штраф. Мы были в шоке!

- В парках были проверки, собрания с представителями департамента госинспекции труда. Что там происходило?

- Обсуждали петицию. Но представители департамента не были готовы к вопросам, они не изучали наши контракты, договоры. Директору верили, а нам - нет. Но ведь мы знаем, как все на самом деле, как водители пишут заявки, что троллейбус неисправен, а реакции никакой! Но мы настроены оптимистично, маленькими шажками движемся к лучшему. Хотя есть ощущение, что все эти собрания и проверки тянут время, чтобы администрация успела все нарушения исправить.

«За месяц купили запчастей, как раньше за год»

Работники других парков, подписавшие петицию, тоже некоторых результатов все-таки добились.

- Нам устанавливают подушки на сиденья, стеклоомыватели, зеркала. Восстанавливают подогрев, - говорит водитель троллейбусного парка №4 Евгений. - За месяц купили столько запчастей, сколько раньше закупали за год, образно говоря. Но неисправные троллейбусы продолжают выходить на линию. У нас проводились собрания с департаментом госинспекции труда, но толку мало. Нам объясняли, что мы не разбираемся в законодательстве, некорректно его трактовали в своем обращении.

- Чувствовали ли вы давление со стороны руководства?

- В нашем парке даже был приказ от директора не трогать водителей, которые подписали эту петицию. Знаю, что в парке №3 ходили по общежитиям, объясняли, что лучше отказаться от подписи.

Также водители парка №4 говорят, что руководство собирает от них предложения по изменению коллективного договора.

- Мы предлагаем три изменения. Во-первых, количество выходных должно соответствовать договору, чтобы не было вместо положенных 10 выходных на деле 8, - объясняет Евгений. - Во-вторых, изменить зимнюю форму для водителей: вместо рубашек сделать джемперы. В-третьих, уровнять выплату матпомощи и отпускных для всех сотрудников. Чтобы не было, что водитель получает 40 рублей, а директор - целый оклад.