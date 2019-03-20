Рейтинг счастья от ООН: Беларусь на 81-м месте, а Украина неожиданно затерялась между африканскими странами

Идея праздновать Международный день счастья принадлежит Королевству Бутан - небольшой стране на склоне Гималаев, в которой счастье населения считают государственной политикой и которая вынесла этот вопрос на мировой уровень. В результате ООН учредил этот день резолюцией своей Генеральной Ассамблеи.

В честь праздника подразделение ООН по поиску решений стабильного развития опубликовало очередной «Всемирный доклад о счастье» (World Happiness Report). Это уже седьмой список самых счастливых и несчастных стран.

При проведении исследования учитывается, например, уровень ВВП на душу населения и ожидаемая продолжительность жизни, а также результаты опросов местных жителей и иммигрантов об уровне их свободы и социальной поддержки, коррупции и так далее.

Всего в рейтинге этого года 156 стран. Второй год подряд самой счастливой стала Финляндия, на втором месте - Дания, на третьем - Норвегия, которая два года назад возглавляла этот список (см. рейтинг). В общем, сплошь северные скандинавские государства, где вроде бы мало тепла и света, но при этом, видимо, много счастья.

Беларусь оказалась почти посередине списка - на 81-м месте из 156, между Грецией и Малайзией. По сравнению с прошлым годом мы потеряли 8 строчек. Всему виной уровень свобод, по которому мы в конце, на 131-м месте, хотя по уровню соцподдержки — на 33-м месте.

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Насколько счастливы наши соседи? Россия заняла 68-е место, опустившись на 9 строчек. Польша расположилась на 40-м месте, Литва - 42-я, Латвия - 53-я. Удивила Украина, оказавшаяся… на 133-м месте! Выглядит она как одинокий островок среди беднейших африканских государств. К слову, ее также отнесли к странам, где уровень счастья больше всего упал за последние годы.

В первой трети списка, ожидаемо, много государств с высоким уровнем жизни: Великобритания на 15-м месте, Германия на 17-м, США - 19-е, ОАЭ - 21-е, но довольно высоко расположились и Мексика, Чили, Гватемала, Бразилия и Уругвай (разные места в списке с 20-й по 40-ю позицию).

В целом из года в год страны обычно всего на пару позиций падают или поднимаются в рейтинге. А вот если сравнить показатели за все время, больше всех сдала Венесуэла (сейчас она на 102-м месте). А вот Республика Того, которая еще в 2015 году была последней, рванула на целых 17 пунктов вверх и теперь она №139.

Удивительно, но сам инициатор праздника, Бутан - на невысоком 95-м месте. На 93-й позиции Китай, ближе к концу списка неожиданно расположись Армения (116-е место) и Грузия (119-е).

Последнее, 156-е место в рейтинге занимает Южный Судан. Чуть выше него - Центральная Африканская Республика и Афганистан. В пятерку самых несчастных вошла также родина Фредди Меркьюри - Танзания. Что удивительно, Сомали, которая из года в год возглавляет рейтинги самых опасных, несчастных и бедных, заняла только 121-е место.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Жители каких стран самые счастливые…

1. Финляндия

2. Дания

3. Норвегия

4. Исландия

5. Нидерланды

6. Швейцария

7. Швеция

8. Новая Зеландия

9. Канада

10. Австрия

…а каких - самые несчастные

156. Южный Судан

155. Центральная Африканская Республика

154. Афганистан

153. Танзания

152. Руанда

151. Йемен

150. Малави

149.Сирия

148. Ботсвана

147. Гаити