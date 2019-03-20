Дальнобойщик из России менял номера на своей фуре, чтобы не платить за проезд по платным дорогам в Беларуси

Витебская транспортная инспекция поймала очень экономного российского дальнобойщика. Мужчина умудрился долгое время ездить по белорусским платным дорогам и не платить за это. Для этого он возил с собой дополнительные номера и менял их перед тем, как подъехать к пункту сбора оплаты.

- Вначале мы не могли понять, что происходит. Камеры регулярно фиксировали автомобили, которые ездили без оплаты по автодороге Р-21. Но остановить автомобиль с такими номерами не удавалось - вне пункта сбора оплаты их как будто не существовало! - рассказал начальник управления контроля на платных дорогах филиала Транспортной инспекции по Витебской области Андрей Журов.

В Транспортной инспекции внимательнее изучили снимки большегруза-нарушителя и заметили, что у автомобиля, который появляется под разными номерами, одинаковым образом оформлена кабина - ромбики нарисованы. Искать стали фуру не с определенными номерами, а с узорами на кабине. И 16 марта нашли.

- В 500 метрах от российской границы остановили «Вольво» с прицепом-рефрижератором, - рассказал Андрей Журов. - Водитель, 49-летний калининградец, отпираться не стал и объяснил, что хотел сэкономить. Он знал, где на дороге находятся пункты оплаты и где незаметно можно остановиться, чтобы поменять номера.

По данным Транспортной инспекции, мужчина проехал по платной дороге бесплатно 37 раз. Сэкономил он на этом 220 евро, а штраф ему пришлось оплатить в размере 9620 евро. Штраф россиянин оплатил сразу же - в рефрижераторе он вез более 20 тонн кильки и решил, что лучше не отпираться и не терять время - рыба могла испортиться.

КСТАТИ

С начала года в Беларуси было выявлено 1440 нарушений порядка оплаты за проезд по платным дорогам.