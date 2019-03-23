– Миша умер 20 марта год назад. Это очень большая потеря, – говорит Дарья Яскевич. Она работала психологом в доме-интернате, где жил и умер Михаил Булич. – Это первый художник, которому я могу сказать трагическое «до свидания». Это первая значимая смерть в девиантном искусстве Беларуси, как и первая значимая жизнь.

Работы Миши Булича можно посмотреть до конца мартаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Девиантное искусство – это искусство, не поддающееся нормам, если представить, что нормы все-таки существуют. Работы Миши Булича (почему-то привычнее именно эта форма имени, не Михаил) находятся коллекциях в Беларуси, России, Польши, Германии, Норвегии. Но не все соседи по интернату, которых иронично шутя называют сокамерниками, знали, что Миша – художник.

«Характерные черты девиантного искусства – стихийность, спонтанный характер творческого процесса, преобладание бессознательного компонента творчества»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

– Да, я не знал, что он художник, – рассказывает сосед по палате, с которым последний год жил Миша Булич. – Он все время был с приколами своими. У меня кровать была около входа, а у него возле окна. Так он, когда заходил в палату, всегда своей кепкой кидал через мою кровать и попадал на свою подушку и выражался так интересно.

Сосед Миши, который жил с ним последний год, не знал, что он художникФото: Святослав ЗОРКИЙ

– Девиантное искусство всегда где-то между нами, – объясняет Дарья Яскевич. – Если присматриваешься к нему и прислушиваешься, ты способен понять намного лучше себя и мировое искусство. Не на контрасте. Можно понять, что думает человек.

Дарья Яскевич работала психологом в доме-интернате, где жил МишаФото: Святослав ЗОРКИЙ

На выставки представлены работы разных периодов художникаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда Михаил Булич умер, у него была последняя стадия рака. Рисовал он до последнего. На выставке есть работы 2018 года.

– Хочу сказать спасибо всем людям, которые работали с Мишей в доме-интернате последние годы его жизни. И сделали так, чтобы его смерть была намного легче, чем могла быть. Смерть всегда ужасна, но она была не такой тяжелой, – говорит Дарья Яскевич.

В белом кубе крутится видео, на котором Миша рисует картину и рассказывает о себеФото: Святослав ЗОРКИЙ

23 марта в 17.30 художники и музыканты в память Миши устроят «действо».

- Мы объединим музыку, шум, танец, видео-арт, перформанс, татуировку для того, чтоб рассказать о Мише Буличе, его искусстве и жизни, о том, как мы все видели его, и о том, кем он был на самом деле, - пишет у себя на странице Дарья Яскевич. - Мы попробуем рассказать об «арт-брют», как непростой «штуке», и о пути девиантных художников к зрителю, мы будем говорить о Мише и о себе.

23 марта, чтобы рассказать про художника Мишу Булича, объединят музыку, шум, танец, видео-арт, перформанс и татуировкуФото: Святослав ЗОРКИЙ

КОГДА? выставка до 31 марта, перфоманс – 23 марта, 17.30.

ГДЕ? ZAL #2 Козлова, 3, этаж 2

ЦЕНА ВОПРОСА: 6 BYN – полный, 3 BYN – льготный, людям с инвалидностью – вход свободный.