«Дочке назначили уколы от бешенства». В Минске овчарка покусала годовалого ребенка

Собака покусала годовалую девочку в доме по улице Почтовой в Минске. Это случилось 18 марта. Ее мама, Ольга, до сих пор волнуется, рассказывая о том, как это случилось.

- В тот день я осталась одна с детьми - муж уехал в командировку. Около семи вечера мы собирались пойти в магазин: старший, 13-летний ребенок взял на руки сестру, которой год и два месяца. Средний сын шел рядом, а я спускала коляску с лестницы. Когда мы были уже возле почтовых ящиков на первом этаже, открылась дверь в подъезде и вошла соседка с овчаркой. Собака была очень озлоблена, женщина ее еле удержала у двери! Хорошо, что сын догадался отвернуть малышку от собаки, но овчарка все равно укусила ее за ножку. Мы сразу побежали обратно в квартиру, дети очень испугались, у них была истерика.

В заключении из больницы указано, что у девочки укушенная ссадина. Фото предоставлено героиней публикации

Ольга сразу вызвала «скорую» и милицию. Ребенку назначили уколы от бешенства. В заключении из больницы указано, что у девочки укушенная ссадина беда. Сразу после происшествия на ее ноге были следы, похожие на царапины, сейчас вокруг них образовались синяки.

- Я три дня не могла успокоить ребенка. Она плохо спит, не слезает у меня с рук, мы обратились к неврологу. Старшие дети боятся выйти на улицу - говорят: «Мам, посмотри в окно - нет ли там собаки?» Обидно, что я сейчас детей лечу, а хозяева собаки даже не извинились и ведут себя так, будто ничего не произошло. Они утверждают, что контакт с собакой был, но укуса не было.

Собеседница говорит, что раньше конфликтов с этими соседями у нее не было.

- Мы никогда тесно не общались, просто здоровались. Проблема с их собакой есть уже давно. Они часто выгуливают ее без намордника, а в нашем доме много детей. Все молчали, пока не случилось это происшествие. Я буду подавать в суд. Хочу, чтобы эту собаку усыпили.

Связаться с хозяевами овчарки нам не удалось - они не отвечают на звонки. В деталях этого происшествия сейчас разбирается милиция.

- В ходе проведения проверки было установлено, что собаку без намордника выгуливала жительница этого же подъезда. Сотрудникам милиции женщина пояснила, что возвращалась с прогулки, заходила в подъезд, где столкнулась с заявительницей и ее детьми. Собака оказалась в непосредственной близости от ребенка, но, как она утверждает, не нападала на него и не кусала, - рассказали в Первомайском РУВД.

Другие соседи в подъезде в курсе того, что произошло. Елена живет этажом выше Ольги - женщина считает, что конфликт мог быть исчерпан, если бы хозяева собаки извинились.

- Ситуация неприятная. Эта же собака как-то прыгнула на спину моему ребенку - тогда хозяин овчарки сразу извинился, сказал, что собака, наверное, отреагировала на рюкзачок, где была нарисована обезьяна. Мой ребенок сильно испугался - теперь выходит из подъезда 15 минут, потому что останавливается на каждом этаже и смотрит, нет ли рядом собак. Очень жалко маму с тремя детьми, но я против усыпления животных. Хотя кто знает, как бы я повела себя на ее месте. Буду надеяться, что придет участковый и проведет очную ставку - они все выяснят и разберутся. Кстати, утром 21 марта собаку выгуливали уже в наморднике, а ее хозяин выглядел очень удрученным.

В правилах содержания домашних животных указано, что собак нужно выводить из квартиры на коротком поводке и в наморднике, если животное выше 25 см в холке. За нарушение правил предусмотрено предупреждение, штраф (максимальная сумма - 765 рублей) или административный арест.