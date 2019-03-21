Экономические ценности белорусов: Богатым без связей не стать, а в работе главное не зарплата, а гарантии

Наши ассоциации: с деньгами - «не хватает», с богатством - «не для меня»

В 2006 году эксперты уже спрашивали у белорусов, какие качества нужны, чтобы стать богатым. А в 2018-м спросили еще раз. Картина не сильно поменялась (см. инфографику).

- Свою позицию в иерархии изменили только несколько качеств: трудолюбие как средство получения богатства теперь оценивается выше, чем предприимчивость, а везение оценивается выше, чем образование, - комментирует автор исследования, социолог Исследовательского центра ИПМ Дарья Урбан. - Более половины населения считают наличие нужных связей необходимым условием для получения богатства. Именно они занимают верхнюю строчку в списке качеств.

Что белорусы хотели бы изменить в своей работеФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В отношении к богатству опрошенные разделились на две группы. Первая (49,3%) считает, что богатым не стать без связей, богатых родителей, предприимчивости и везения. Вторая (50,7%) выше всего ставит трудолюбие, ум, образование и опять же предприимчивость.

Заодно эксперты попросили белорусов рассказать, с чем у них ассоциируются деньги и роскошь. Первое, что приходит в голову большинству при мысли о деньгах - это работа. Другие популярные варианты - «зарплата» и «возможности». При этом в топ ассоциаций с деньгами попали не только положительные (например, «достаток» и «покупки»), но и отрицательные («выживание», «необходимость», «не хватает»).

Богатство ассоциируется с деньгами не так уж часто. Зато это самая популярная ассоциация к слову «роскошь». А еще - «шик», «излишества», «изобилие» и даже «не для меня…».

- Таким образом, богатство в Беларуси связывается в основном даже не столько с деньгами, сколько с роскошью. Стоит также отметить, что к слову «работа» никто не указал ассоциацию «богатство», - комментирует Дарья Урбан.

Какие качества нужны, чтобы стать богатым в нашей странеФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

12 лет назад рыночные реформы поддерживала треть белорусов, сейчас - почти половина

Если список качеств, необходимых, чтобы стать богатым, за 12 лет почти не изменился, то отношение белорусов к рыночным реформам - вполне. Сейчас их полностью или частично поддерживает почти половина - 46,8%, а в 2006-м было только 35,8%. Так что приверженцев плановой экономики стало меньше. В основном таких взглядов придерживаются люди старше 61 года, а больше всего «рыночников» среди молодых людей от 18 до 29 лет.

Если же говорить о конкретных изменениях, то белорусы больше всего поддерживают реформу рынка труда (50,8% опрошенных), реструктуризацию предприятий (49,8%), а также реформы в области внешней торговли и валютной системы (49,2%).

То, что убыточные предприятия оказались в списке так высоко, экспертов удивило.

- Реструктуризация крупных предприятий на такой высокой позиции среди сторонников рыночной экономики является неожиданным и важным результатом исследования. Это говорит о том, насколько обострилась проблема неэффективности убыточных предприятий, - комментирует Дарья Урбан.

Почти 100% ожидают, что государство обеспечит льготы и поможет с работой

Еще один вопрос, заинтересовавший экспертов, - насколько белорусы поддерживают государственный патернализм. То есть политику, при которой власти обеспечивают определенные потребности граждан, но в ответ, например, могут что-нибудь запретить или ограничить.

В целом уровень патернализма у белорусов оказался не очень высоким. Например, 39,1% опрошенных считают, что лучше гарантированная работа, пусть и с не очень высокой зарплатой. Еще 30,3% предпочитают медобслуживание среднего уровня, но бесплатное. А 21,3% полагают, что работать лучше на госпредприятии, чем на частном.

При этом примерно 8,5% опрошенных ни с одним из этих утверждений не согласились.

- Больше всего людей, не разделяющих патерналистские ценности, в возрастных группах от 18 до 44 лет. В верхних возрастных группах повышается количество людей с высоким уровнем государственного патернализма. Схожая связь наблюдается и в зависимости от дохода. Среди людей с высоким доходом значительно меньше сторонников государственного патернализма, - поясняет Дарья Урбан.

В каких сферах нужны рыночные реформы?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Но при этом белорусы многого ожидают от государства. Так, 95,4% опрошенных считают, что государство должно обеспечивать льготы и пособия, 95,3% - трудоустройство, 88,7% - бесплатное высшее образование, 94% - помогать с покупкой жилья…

- Здесь может возникать внешний фактор ожиданий, который самим государством и создается. Такие ситуации образуются в случаях, когда государство делает невозможным или очень сложным осуществление всех этих функций гражданским обществом. А когда люди понимают, что никто, кроме государства, не может обеспечить им все вышеперечисленное, то и уровень ожиданий существенно возрастает, - полагает Дарья Урбан.

Каждый пятый считает, что работать надо, потому что все работают

Что мотивирует белорусов работать? В первую очередь, конечно, деньги. Их важность отметили 65,4% опрошенных. Второе место занял удобный рабочий график (45,8%), третье - гарантированная работа (37,3%). Что характерно, на последних строчках оказались возможность проявить инициативу (15,7%) и ответственность (11,6%). Для сравнения: не слишком напряженную работу хочет большее количество человек - 16,8%.

- Наиболее активной позицией относительно работы обладают люди в возрасте от 18 до 29 лет, - говорит Дарья Урбан. - Чем старше респонденты, тем больше среди них людей с низкой мотивацией. Больше всего людей, предпочитающих денежную, но при этом ненапряженную работу, среди людей в возрасте от 30 до 44 лет. Гарантии и удобство важнее всего для двух старших поколений (45 – 60лет и старше 61 года).

Значение имеет не только возраст человека, но и тип его работы. Спокойную и ненапряженную предпочитают те, кто занимается физическим трудом, а инициативную и интересную - умственным.

А зачем вообще работать? Эксперты задали и такой вопрос. Конечно, в первую очередь ради денег (47,2% респондентов). На второе место попала необходимость содержать семью (21%). А вот третий по популярности ответ - «потому что все должны работать». Его выбрало 17,8% респондентов.