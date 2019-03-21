Почему футбольная сборная Беларуси самая возрастная в Европе?

«Белыя крылы» в 22.45 («Беларусь 5») в Роттердаме сыграют со сборной Голландии. Также в нашей отборочной группе Германия, Северная Ирландия, Эстония. На Евро-2020 выйдут две лучшие команды. Очевидно, чтобы обойти немцев или голландцев, белорусам надо будет сотворить мировую сенсацию. Но этот отбор особенен тем, что у нашей сборной есть план «Б»: в марте 2020-го будут матчи плей-офф Лиги Европы. Для решения задачи попадания на топ-турнир «белакрылым» надо будет обыграть сборную Грузии, а потом Македонию или Косово (если не произойдет сенсации в квалификации).

Главный тренер сборной Игорь Криушенко уверен, что дополнительная опция не должна расхолодить команду, в квалификации она обязана выступить максимально хорошо (официально о поставленных руководством целях не говорилось):

- Я не думаю, что это станет расслабляющим фактором. Есть такое понятие, как игра за страну - это все-таки национальная сборная. Есть фактор, как спортивное самолюбие футболистов, которые выходят на поле.

Интересен и другой момент. Накануне начала квалификации текущий состав сборной Беларуси оказался самым возрастным среди 55 европейских команд, которые сейчас выходят на старт (данные transfermarkt.com).

Текущий состав сборной Беларуси оказался самым возрастным среди 55 европейских команд.

Средний возраст - 29,6 года. На втором и третьем местах отнюдь не гранды: Андорра (29,3), Литва (28,9). Самые возрастные из топ-сборных Португалия (27,3) и Испания (27). Если рассмотреть весь мир, то мы на пятом месте, выше только Гонконг, Бруней, Кувейт, Шри-Ланка.

Что надо сделать, чтобы остановить старение сборной?

- Нужно чаще ходить в криосауну, - начал с иронии Игорь Криушенко. - Мы внимательно следим за нашим чемпионатом, молодежкой прошлого и нового созыва. Смотрим, кто может помочь сборной. Есть ребята, но кому-то не хватает стабильности, кто-то не так много играет. Есть нюансы. Понятное дело, молодые ребята более мотивированы и голодны, но есть понятие «футбольное мастерство». Будет оно выше - не появится никаких вопросов. Сейчас в сборной плюс-минус лучшие.

И это еще на фоне того, что Тимофей Калачев (в мае исполниться 38 лет) и Сергей Корниленко (исполниться 36 лет) сами решили завершиться выступление за сборную, хотя по своему уровню запросто попадали бы в основной состав. А кто лидеры в составе? Александр Глеб на 38-м году безальтернативно лучший распасовщик. Кажется, Станислав Драгун выглядит на 25, но в июне ему 31, это он забивал и тянул сборную в Лиге наций. Игорю Стасевичу 33, он главный креативщик и в БАТЭ, и в сборной. Реальных сменщиков для них прямо сейчас трудно найти. 25-летний Павел Савицкий уже несколько сезонов ходит среди подающих надежды, иногда эти надежды оправдывает. Но в других сборных таких подающих надежды по три игрока на каждую позицию и они между собой конкурируют. У нас же зачастую несколько удачных матчей молодого игрока воспринимается как откровение.

Эту проблему можно связать с общим положением дел в нашем футболе (особенно в детско-юношеском), с уровнем развития инфраструктуры. Но можно выйти и на более глобальный уровень. Молодежная сборная созывов футболистов 1981 - 1983, 1986 - 1987 и 1988 - 1989 годов рождения трижды (в 2004, 2009, 2011 годах) выходила на чемпионат Европы. Именно на эти годы пришелся пик рождаемости в Беларуси. Затем этот важнейший показатель падал до 2003-го. В наших реалиях вырастить игрока топ-уровня в принципе сложно, а когда материала мало… Так что положение в футбольной сборной - отражение того, что происходит в стране.

КСТАТИ

Кто сейчас звезды сборной Голландии?

«Оранье» пропустили два топ-турнира подряд (Евро-2016, ЧМ-2018). Очевидно, у них был кризис. Кажется, он позади. Рональд Куман взял дело в свои крепкие руки, у него в расположении молодая и дерзкая команда (средний возраст - 26,2). Состав не пестрит звездными фамилиями, как в начале 2000-х. Но есть самый дорогой защитник мира из «Ливерпуля» ван Дейк, 22-летний Френки де Йонг летом из «Аякса» перейдет в «Барселону», Вейналдум с «Ливерпулем» борется за чемпионством в Англии, у Депая не сложилось в «Манчестер Юнайтед», зато в оркестре «Лиона» у него роль первой скрипки.

НЕ ПРОПУСТИ!

Календарь матчей.

21 марта. Голландия - Беларусь

24 марта. Северная Ирландия - Беларусь

8 июня. Беларусь - Германия

11 июня. Беларусь - Северная Ирландия

06 сентября. Эстония - Беларусь

10 октября. Беларусь - Эстония

13 октября. Беларусь - Голландия

16 ноября. Германия - Беларусь