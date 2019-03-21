Петр Мамонов: «Пробовал положить свои стихи на музыку и увидел, что получается слюнявая жуть»
Петр Мамонов собрал вчера полный зал во Дворце профсоюзов в Минске и продемонстрировал поклонникам весь свой многогранный талант. Певец, гитарист, поэт, лицедей, проповедник – все это он, Петр Николаевич, одна из самых колоритных фигур русского рока, основатель группы «Звуки Му».
С музыки его творческий вечер Мамонова в Минске и начался – точнее, с «Темного Му»:
…Мне бы побольше различных флаконов:
Кремов, лосьонов, одеколонов.
Был бы я МУ хоть куда кроме смеха
И не латал б за прорехой прореху
На старом заплатанном мятом пальто…
Мамонов под гитару исполнил с десяток своих психоделических песен, каждую из которых зал принимал с восторгом и аплодисментами – на концерт пришел «свой» зритель, знающий толк в нестандартном искусстве!
67-летний артист в отличной форме. За все свое двухчасовое выступление он ни разу не присел, а музыкальную часть вообще отыграл на таком кураже, что захотелось еще раз перепроверить дату его рождения – не приписал ли он себе лишних лет.
Вот Мамонов объявляет финал первой части концерта и публика , затаив дыхания, ждет того, ради чего многие и пришли на этот вечер - общения с духовно просвещенным человеком. Вторую часть вечера он открывает небылицей, которую поначалу все принимают за чистую монету:
- Из космоса упала голубая черепаха. Ученые нашли ее в джунглях Амазонки и услышали, что она издает какие-то сигналы. Эти сигналы удалось расшифровать. Оказалось, это древний язык санскрит. И вот что она сказала… Дальше следует любой текст, - на этом месте Мамонов смеется и объясняет, к чему эта история. – Вы вот верите всему. А я когда готовил эту встречу, назвал ее «Фиолетовая черепаха». На голубую не очень тяну, а на фиолетовую еще как-то…
Мамонов собрал полный зал, и ни один зритель не ушел с концерта до его завершения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мамонов- музыкант уступает место Мамонову-поэту, а потом прозаику, автору лаконичных рассказов, объединенных под названием «Закорючки». Произведения простые, мудрые, иногда смешные, ироничные.
…Непохожим на подонков быть хочу
Мозги нерадивые набок сворочу…
***
Опять рассвет.
Выпить или нет?
В небе облака.
Подожду пока.
Артист пожаловался, на проблемы со зрением, но свои тексты читал без очков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
И наконец вишенка на торте в этом концерте – ответы Мамонова на записки с вопросами из зала. Отвечает с юмором, обстоятельно даже на такие наивные вопросы вроде «Как сделать уборку в квартире?» или «Как стать человеком?» Много хорошего – просто беру и цитирую.
«… Одна человеческая душа ценнее всей вселенной. Каждый из нас дороже всей вселенной для Господа».
«Раздражаться - есть не что иное, как наказывать себя за чужие глупости»
«Учить детей можно только личным примером. Как только я первую сигарету взял – отец ремня дал. На всю жизнь запомнил. Не думаю, что так можно делать…»
И поэт, и артист - он здорово держит зал!Фото: Святослав ЗОРКИЙ
«Мы столько вещей умеем - ремонтировать, чинить, интернет, машину водить, писать, считать… А не умеем то, что в вечности нам надо будет. Умеем тысячу вещей, которые через пару лет не пригодятся, а не умеем прощать...»
Отвечая на вопросы своих поклонников, Мамонов много говорил о Боге.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
«Пост должен стать для нас тренировкой любви. Во-первых, надо выбрать свою самую главную страсть - кто жадный, кто пьяница, кто спорщик - и с ней хотя бы в пост воевать изо всех сил… Когда мы жадничаем или спорим, мы наносим скорбь ближнему. Бог наш есть любовь . Любой поступок против любви – это поступок против Бога. В пост надо научиться дать места больше Богу в своей душе, в своей жизни».
Играть на гитаре Мамонов научился еще в школе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
«Мои стихи – самодостаточная вещь. Пробовал положить их на музыку под гитару и увидел, что получается слюнявая такая жуть. Песни, которые раньше писал, не люблю. Пишу песни как живу». Для тех кто не в курсе: в песнях Мамонова есть философия, но нет рифмы, это поток сознания, который кто-то метко окрестил «русской народной галлюцинацией».
«В одном городе после концерта подошла ко мне женщина лет 45 и говорит: «Петр Николаевич, я слушала ваши стихи. Вы можете объяснить хотя бы одно? Это набор слов. Таких как я много, но они боятся встать и сказать. Что ж, кому-то нравится, кому-то - нет. Почему? А по кочану!»
Поклонники творчества Петра Мамонова - люди совершенно разные по возрасту, статусу и интересам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
«Покаяние в переводе с греческого - изменение мысли. Это не сопли распускать о своих грехах, а меняться. Но только с Божьей помощью. Если наша и Божья помощь соединятся, тогда возможны кардинальные изменения человека».
Концерт в Минске удался! До новой встречи!Фото: Святослав ЗОРКИЙ
СПРАВКА «КП»
Самые известные фильмы с Петром Мамоновым:
«Игла»
«Такси-блюз»
«Остров»
«Царь»