Петр Мамонов: «Пробовал положить свои стихи на музыку и увидел, что получается слюнявая жуть»

Петр Мамонов собрал вчера полный зал во Дворце профсоюзов в Минске и продемонстрировал поклонникам весь свой многогранный талант. Певец, гитарист, поэт, лицедей, проповедник – все это он, Петр Николаевич, одна из самых колоритных фигур русского рока, основатель группы «Звуки Му».

С музыки его творческий вечер Мамонова в Минске и начался – точнее, с «Темного Му»:

…Мне бы побольше различных флаконов:

Кремов, лосьонов, одеколонов.

Был бы я МУ хоть куда кроме смеха

И не латал б за прорехой прореху

На старом заплатанном мятом пальто…

Мамонов под гитару исполнил с десяток своих психоделических песен, каждую из которых зал принимал с восторгом и аплодисментами – на концерт пришел «свой» зритель, знающий толк в нестандартном искусстве!

67-летний артист в отличной форме. За все свое двухчасовое выступление он ни разу не присел, а музыкальную часть вообще отыграл на таком кураже, что захотелось еще раз перепроверить дату его рождения – не приписал ли он себе лишних лет.

Вот Мамонов объявляет финал первой части концерта и публика , затаив дыхания, ждет того, ради чего многие и пришли на этот вечер - общения с духовно просвещенным человеком. Вторую часть вечера он открывает небылицей, которую поначалу все принимают за чистую монету:

- Из космоса упала голубая черепаха. Ученые нашли ее в джунглях Амазонки и услышали, что она издает какие-то сигналы. Эти сигналы удалось расшифровать. Оказалось, это древний язык санскрит. И вот что она сказала… Дальше следует любой текст, - на этом месте Мамонов смеется и объясняет, к чему эта история. – Вы вот верите всему. А я когда готовил эту встречу, назвал ее «Фиолетовая черепаха». На голубую не очень тяну, а на фиолетовую еще как-то…

Мамонов собрал полный зал, и ни один зритель не ушел с концерта до его завершения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мамонов- музыкант уступает место Мамонову-поэту, а потом прозаику, автору лаконичных рассказов, объединенных под названием «Закорючки». Произведения простые, мудрые, иногда смешные, ироничные.

…Непохожим на подонков быть хочу

Мозги нерадивые набок сворочу…

***

Опять рассвет.

Выпить или нет?

В небе облака.

Подожду пока.

Артист пожаловался, на проблемы со зрением, но свои тексты читал без очков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И наконец вишенка на торте в этом концерте – ответы Мамонова на записки с вопросами из зала. Отвечает с юмором, обстоятельно даже на такие наивные вопросы вроде «Как сделать уборку в квартире?» или «Как стать человеком?» Много хорошего – просто беру и цитирую.

«… Одна человеческая душа ценнее всей вселенной. Каждый из нас дороже всей вселенной для Господа».

«Раздражаться - есть не что иное, как наказывать себя за чужие глупости»

«Учить детей можно только личным примером. Как только я первую сигарету взял – отец ремня дал. На всю жизнь запомнил. Не думаю, что так можно делать…»

И поэт, и артист - он здорово держит зал!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Мы столько вещей умеем - ремонтировать, чинить, интернет, машину водить, писать, считать… А не умеем то, что в вечности нам надо будет. Умеем тысячу вещей, которые через пару лет не пригодятся, а не умеем прощать...»

Отвечая на вопросы своих поклонников, Мамонов много говорил о Боге.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Пост должен стать для нас тренировкой любви. Во-первых, надо выбрать свою самую главную страсть - кто жадный, кто пьяница, кто спорщик - и с ней хотя бы в пост воевать изо всех сил… Когда мы жадничаем или спорим, мы наносим скорбь ближнему. Бог наш есть любовь . Любой поступок против любви – это поступок против Бога. В пост надо научиться дать места больше Богу в своей душе, в своей жизни».

Играть на гитаре Мамонов научился еще в школе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Мои стихи – самодостаточная вещь. Пробовал положить их на музыку под гитару и увидел, что получается слюнявая такая жуть. Песни, которые раньше писал, не люблю. Пишу песни как живу». Для тех кто не в курсе: в песнях Мамонова есть философия, но нет рифмы, это поток сознания, который кто-то метко окрестил «русской народной галлюцинацией».

«В одном городе после концерта подошла ко мне женщина лет 45 и говорит: «Петр Николаевич, я слушала ваши стихи. Вы можете объяснить хотя бы одно? Это набор слов. Таких как я много, но они боятся встать и сказать. Что ж, кому-то нравится, кому-то - нет. Почему? А по кочану!»

Поклонники творчества Петра Мамонова - люди совершенно разные по возрасту, статусу и интересам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Покаяние в переводе с греческого - изменение мысли. Это не сопли распускать о своих грехах, а меняться. Но только с Божьей помощью. Если наша и Божья помощь соединятся, тогда возможны кардинальные изменения человека».

Концерт в Минске удался! До новой встречи!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

СПРАВКА «КП»

Самые известные фильмы с Петром Мамоновым:

«Игла»

«Такси-блюз»

«Остров»

«Царь»