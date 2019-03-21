2019-03-21T16:42:20+03:00
Общество
КП Беларусь

«Да, я был наркоман и алкаш!» А сейчас Андрей закрашивает наркоманские граффити в Орше

В день иногда приходится уничтожать до десятка трафаретных надписей, рекламирующих интернет-магазины с запрещенными препаратами
Наталья ПАРТОЛИНА
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Андрей просто взял краску, кисточку и пошел по городу закрашивать надписи с рекламой распространителей наркотиков. Фото: Виктория ДАШКЕВИЧ.Андрей просто взял краску, кисточку и пошел по городу закрашивать надписи с рекламой распространителей наркотиков. Фото: Виктория ДАШКЕВИЧ.
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Андрей всегда носит с собой в рюкзаке ведерко с краской и кисточку. Когда видит трафаретные надписи, рекламирующие интернет-магазины наркотиков, останавливается, достает свое снаряжение и аккуратно закрашивает их. Андрей - не коммунальщик и не дружинник. Просто житель Орши, который не хочет, чтобы в его городе рекламировали и распространяли запрещенные препараты.

У Андрея Корпса были проблемы с наркотиками, как он сам говорит, «всю жизнь». Но скоро будет четыре года, как живет без наркотиков и алкоголя.

- Бывших наркоманов не бывает, - вздыхает Андрей. - Да, я наркоман и алкаш. И принесло мне это в жизни только плохое - образования не получил, пять лет отсидел, первая семья распалась… Когда отрезвел, жизнь поменялась.

Граффити Андрей закрашивает уже несколько месяцев. Первый раз заметил надпись на стене в начале года. Позвонил в милицию. Через некоторое время надпись закрасили. А потом они стали появляться в городе то тут, то там. Вот тогда Андрей взялся сам за малярную кисть. Сначала удалял граффити в своем районе, потом - по всему городу. Прежде чем закрасить надпись, он ее фотографирует. Фототека уже внушительная.

- День на день не приходится. Сегодня девять штук уже закрасил, завтра, может, и ни одной надписи не будет, - рассказывает Андрей. - Мне детей жалко, не хочу, чтобы они в это вляпались. Ведь с трафаретами дети бегают, подростки. Зарабатывают на этом копейки, а если поймают, накажут серьезно.

Как рассказал Андрей, в других регионах страны тоже есть люди, которые берут кисточки и закрашивают наркограффити.

- Краску нужно брать фасадную, через другую краску буквы проступают, когда высохнет, - объясняет Андрей. Баночку такой краски можно купить рублей за пять, еще 2,5 стоит кисточка. Пятирублевой банки легко хватит, чтобы закрасить полсотни граффити.

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