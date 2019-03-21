Работники станут платить в ФСЗН больше, а наниматели - меньше?

Работодатели не раз просили пересмотреть размер отчислений в ФСЗН, которые выплачиваются за работников.

- Пока мы не подошли к путям решения этого вопроса (пересмотра размера взносов. - Ред.), хотя у членов правительства есть понимание, что нужно перекладывать эту нагрузку с предприятий на работников. Конечно, нужно двигаться поэтапно, возможно, по одному проценту в год и растянуть процесс на многие годы, - говорил в октябре 2018 года премьер-министр Сергей Румас.

Учитывая, что взносы - основной источник формирования бюджета фонда, то уменьшить их резко будет болезненно для бюджета, а переложить часть с плеч нанимателя на работника - болезненно для самого работника. Нужен компромисс, и власти снова вернулись к этому вопросу. 20 марта стало известно, что размер все-таки пересмотрят, но когда - неясно:

- Вопросы по увеличению нагрузки на работника поступают, их рассматриваем. Но о сроках пока говорить рано. Ключевой момент - обязательно должна быть адекватно повышена заработная плата, чтобы реально располагаемый доход не уменьшился. Это самое главное, - сказала БелТА управляющий ФСЗН Министерства труда и соцзащиты Наталия Павлюченко.

Напомним, среди всех государств ЕАЭС у нас самая высокая налоговая нагрузка (см. «А КАК У НИХ»). Сейчас работник в Беларуси отчисляет в ФСЗН 1% от своей зарплаты, а наниматель - еще 34% от зарплаты работника (из них 28% - на пенсионное страхование и 6% - на соцстрахование). Индивидуальные предприниматели уплачивают в ФСЗН сами за себя сумму в размере 35% от минимальной зарплаты, получается около 100 рублей в месяц.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Бюджет все равно пополняется не из кармана работодателя, а из дохода работника»

- С экономической точки зрения нет никакой разницы, какую часть взносов в ФСЗН платит наниматель, а какую - работник, - объясняет старший научный сотрудник «BEROC» Лев Львовский. - В конечном итоге все эти деньги начисляются не из кармана работодателя, а из дохода работника. Работодатель заранее закладывает расходы на ФСЗН в вашу зарплату. Что касается ИП, то для них это нормальная сумма, они же и так работают по упрощенной системе налогообложения.

Допустим, наниматель готов платить вам зарплату в 1000 рублей. Дальше не важно: или вы ничего не заплатите, а наниматель заплатит 300, или вы заплатите поровну. Ваша конечная сумма на руки не поменяется от этого. Или вы получаете меньше, и наниматель платит взносы за вас, или вы получаете больше, но должны будете потом отнести в ФСЗН эту же сумму. В США, например, люди получают зарплату, а потом сами относят их часть в налоговую. В этом есть психологический момент. Когда люди получают деньги, а потом сами отдают их часть на налоги, они всегда думают о том, правильно ли государство потом тратит эти деньги или нет. А наши граждане часто понимают бюджет государства как какую-то постороннюю сущность, которая наполняется не из их доходов. И говорят: давайте нам бесплатную медицину, бесплатное жилье и все остальное. Если бы они сами перечисляли деньги в бюджет, то больше бы думали над тем, а надо ли нам действительно то или иное бесплатное нововведение?

А КАК У НИХ

В Беларуси наниматель перечисляет в фонд 34% от зарплаты работника, в России - около 30%, в Кыргызстане - 27,25%, в Украине - 22%, в Латвии - 24%. Размер взносов в Казахстане c 2018 года уменьшили, теперь они составляют 15% от зарплаты работника.

КСТАТИ

На учете в ФСЗН на начало 2019 года состояло почти 585 тыс. плательщиков. Из них около 250 тыс. работодателей-юридических лиц, 330 тыс. ИП, 2 тыс. 259 адвокатов, 859 нотариусов и более 1,1 тыс. других физлиц.