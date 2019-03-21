«Океан Ельзи» даст в Беларуси стадионный концерт
- После двухлетнего перерыва группа Океан Ельзи возвращается в Беларусь с единственным выступлением, - сообщили организаторы.
Минский концерт станет адаптированной копией шоу, которое украинские поклонники видели на киевском стадионе «Олимпийский» в 2018-м году.
Напомним, 2017 год был годом отдыха в деятельности группы.
- Хотим немного отдохнуть после наших туров, - объяснял два года назад Святослав Вакарчук.
Последний концерт группы в Беларуси прошел на фестивале LIDBEER-2017. Его посетили 30 000 зрителей. Музыканты трижды выходили на бис.
Фото: организаторы.
ГДЕ? Минск-Арена (пр. Победителей, 111)
КОГДА? 20 сентября 2019 года в 20.00
ЦЕНА ВОПРОСА: 140 рублей (фанзона), 90 рублей (танцпол), 60 - 180 рублей (трибуны). Справки по телефону: +375 (29) 650-11-33.