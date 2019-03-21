2019-03-21T16:08:39+03:00
Досуг
КП Беларусь

«Океан Ельзи» даст в Беларуси стадионный концерт

Украинские рокеры возвращаются после большого перерыва
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: организаторы.Фото: организаторы.
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- После двухлетнего перерыва группа Океан Ельзи возвращается в Беларусь с единственным выступлением, - сообщили организаторы.

Минский концерт станет адаптированной копией шоу, которое украинские поклонники видели на киевском стадионе «Олимпийский» в 2018-м году.

Напомним, 2017 год был годом отдыха в деятельности группы.

- Хотим немного отдохнуть после наших туров, - объяснял два года назад Святослав Вакарчук.

Последний концерт группы в Беларуси прошел на фестивале LIDBEER-2017. Его посетили 30 000 зрителей. Музыканты трижды выходили на бис.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Минск-Арена (пр. Победителей, 111)

КОГДА? 20 сентября 2019 года в 20.00

ЦЕНА ВОПРОСА: 140 рублей (фанзона), 90 рублей (танцпол), 60 - 180 рублей (трибуны). Справки по телефону: +375 (29) 650-11-33.

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